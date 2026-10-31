El Salvador

Puerto Príncipe, bajo la mirada de los soldados salvadoreños que buscan a cuatro aerotécnicos

Más de 2,000 uniformados participan en el operativo de rescate, mientras sigue sin información confirmada el destino de los connacionales atacados el 18 de octubre

Guardar

Las calles de Puerto Príncipe quedaron bajo el despliegue de efectivos de la Fuerza Armada de El Salvador (FAES) que participan en la búsqueda de cuatro aerotécnicos salvadoreños desaparecidos desde el 18 de octubre, tras una emboscada atribuida a pandillas de Haití. La operación, presentada por el presidente Nayib Bukele como una misión de rescate, amplió la presencia militar salvadoreña en un país donde los grupos armados mantienen el control de amplias zonas urbanas.

La agencia Reuters difundió este viernes imágenes que permiten observar a militares salvadoreños en su base y dentro de vehículos blindados por distintos sectores de la capital haitiana.

PUBLICIDAD

Cerca de 2,000 soldados salvadoreños ya estaban en Haití el miércoles por la noche. Dos fuentes con conocimiento de la operación indicaron a la agencia que el despliegue tendría, por el momento, un límite de 2,500 efectivos. Las autoridades de ambas naciones sostienen que el objetivo central es encontrar a los militares, cuyo paradero continúa sin confirmarse.

Efectivos de la Fuerza Armada de El Salvador se encuentran en Puerto Príncipe en búsqueda de los 4 aerotécnicos desaparecidos. (REUTERS/Patrice Noel)
Efectivos de la Fuerza Armada de El Salvador se encuentran en Puerto Príncipe en búsqueda de los 4 aerotécnicos desaparecidos. (REUTERS/Patrice Noel)

Cuatro aerotécnicos desaparecieron tras el ataque a un vehículo blindado

Los salvadoreños formaban parte de la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF, por sus siglas en inglés), misión internacional que cuenta con respaldo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y que busca asistir a la Policía Nacional de Haití frente al avance de las organizaciones criminales.

PUBLICIDAD

Los aerotécnicos regresaban a su base el 18 de octubre, cuando el vehículo blindado en el que viajaban fue atacado en Croix-des-Bouquets, una zona situada al este de Puerto Príncipe y bajo influencia de pandillas. De acuerdo con la FAES, los uniformados lograron salir del vehículo después de que este se incendiara, pero desde entonces no hubo información verificada sobre ellos.

Cuatro aerotécnicos salvadoreños desaparecieron el 18 de octubre tras una emboscada (REUTERS/Patrice Noel)
Cuatro aerotécnicos salvadoreños desaparecieron el 18 de octubre tras una emboscada (REUTERS/Patrice Noel)

La búsqueda no ha permitido establecer dónde están ni en qué condiciones se encuentran.

El gobierno salvadoreño ya había enviado personal a Haití como parte de la misión multinacional. La nueva movilización elevó de forma marcada la presencia de tropas del país centroamericano.

Bukele advirtió que los rescatarán “por las malas” si no son liberados

El jefe de Estado salvadoreño endureció su mensaje el jueves 29 de octubre. Durante una conferencia de prensa, advirtió que El Salvador irá “por las malas” si las pandillas no liberan a los cuatro aerotécnicos.

Si no los entregan por las buenas, pues los vamos a rescatar por las malas”, afirmó el mandatario. También sostuvo que la misión no busca una ocupación prolongada de Haití y aseguró que los soldados regresarían a su país el mismo día en que los desaparecidos fueran entregados con vida.

“Si nos entregan los cuatro aerotécnicos mañana, nosotros mañana mismo nos vamos en la tarde”, dijo Bukele.

Nayib Bukele aseguró que los soldados salvadoreños abandonarán Haití el mismo día en que devuelvan con vida a los rehenes. (REUTERS/Jose Cabezas)
Nayib Bukele aseguró que los soldados salvadoreños abandonarán Haití el mismo día en que devuelvan con vida a los rehenes. (REUTERS/Jose Cabezas)

Horas antes, en redes sociales, el presidente también publicó un video en el que se observan tropas, vehículos blindados y helicópteros listos para su traslado. En un mensaje dirigido a la población haitiana, negó que la incursión fuera una invasión y sostuvo que su administración busca recuperar a los connacionales.

Temas Relacionados

Puerto PríncipeNayib BukelePandillasEl SalvadorHaití

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El Komanche llega esta tarde a El Salvador: así se prepara San Sebastián para despedir al streamer salvadoreño

Flores blancas y veladoras esperan al creador de contenido que conquistó a casi un millón de seguidores. Su pueblo natal en El Salvador organiza el último recorrido para quien forjó allí sus primeros vínculos

El Komanche llega esta tarde a El Salvador: así se prepara San Sebastián para despedir al streamer salvadoreño

La presidenta Keiko Fujimori conoció aulas con inteligencia artificial en El Salvador

La presidenta Keiko Fujimori recorrió una escuela pública con tablets, pantallas interactivas y tutores virtuales. Su delegación incluyó funcionarios de áreas pedagógicas e infraestructura, en una agenda que abarcó seguridad y salud pública

La presidenta Keiko Fujimori conoció aulas con inteligencia artificial en El Salvador

La recaudación de El Salvador creció 12.4% a septiembre y superó los USD 7,100 millones

El ingreso acumulado en las arcas públicas rebasó los cálculos oficiales tras experimentar un incremento superior al doce por ciento impulsado por las compras comerciales y las aduanas

La recaudación de El Salvador creció 12.4% a septiembre y superó los USD 7,100 millones

El Salvador: Aeropuerto Internacional del Pacífico ejecutó USD 85.04 millones hasta agosto, el 56.09% de lo programado

Hacienda sitúa a la terminal como la mayor obra del Programa de Inversión Pública 2026, con un desembolso equivalente al 6.7% del presupuesto vigente, que suma USD 3,100.5 millones en el país

El Salvador: Aeropuerto Internacional del Pacífico ejecutó USD 85.04 millones hasta agosto, el 56.09% de lo programado

Construcción, turismo y energía lideran la expansión económica de El Salvador en 2026

La titular de la cartera ministerial destacó que la expansión simultánea de casi la totalidad de las actividades comerciales reduce la vulnerabilidad interna frente a la volatilidad internacional

Construcción, turismo y energía lideran la expansión económica de El Salvador en 2026

TECNO

Esto es lo más buscado sobre películas de Halloween, según Google

Esto es lo más buscado sobre películas de Halloween, según Google

Cuáles son los 10 disfraces más fáciles para adultos: Merlina Addams, zombie y más

10 prompts en Gemini de Google para hacer un disfraz de última hora

WhatsApp tiene nuevas funciones para los grupos: son gratuitas y tienen historial

Anthropic cambia el nombre de sus planes Claude Max 5x y 20x por Max y Ultra

ENTRETENIMIENTO

Selma Blair reaparece en redes sociales y habla sobre el altercado que protagonizó en un avión

Selma Blair reaparece en redes sociales y habla sobre el altercado que protagonizó en un avión

El error que dejó a Alden Ehrenreich fuera de ‘The Amazing Spider-Man’

Margaret Qualley y Jack Antonoff solicitan formalmente el divorcio tras casi tres años de matrimonio

Olivier Martinez da sus primeras declaraciones tras quedarse con la custodia física del hijo que comparte con Halle Berry

El hijo de Patrick Stewart reacciona a la muerte del actor pese a su “inexistente” relación

MUNDO

El líder de un partido clave en Israel descartó aliarse con las listas árabes para desalojar a Benjamin Netanyahu

El líder de un partido clave en Israel descartó aliarse con las listas árabes para desalojar a Benjamin Netanyahu

La Comisión Electoral de Israel afirmó que la investigación por la posible injerencia externa no afectará los resultados

Los hutíes atacaron el palacio presidencial de Adén y lanzaron una ofensiva contra Arabia Saudita

Estados Unidos aprobó la venta de 500 interceptores Patriot a Ucrania por 2.100 millones de dólares

Tensión en Polonia: la policía rodea el Tribunal Constitucional tras la decisión del Gobierno de Tusk de suspender al presidente