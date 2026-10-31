Puerto Príncipe, bajo la mirada de los soldados salvadoreños que buscan a cuatro aerotécnicos

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Las calles de Puerto Príncipe quedaron bajo el despliegue de efectivos de la Fuerza Armada de El Salvador (FAES) que participan en la búsqueda de cuatro aerotécnicos salvadoreños desaparecidos desde el 18 de octubre, tras una emboscada atribuida a pandillas de Haití. La operación, presentada por el presidente Nayib Bukele como una misión de rescate, amplió la presencia militar salvadoreña en un país donde los grupos armados mantienen el control de amplias zonas urbanas.

La agencia Reuters difundió este viernes imágenes que permiten observar a militares salvadoreños en su base y dentro de vehículos blindados por distintos sectores de la capital haitiana.

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Cerca de 2,000 soldados salvadoreños ya estaban en Haití el miércoles por la noche. Dos fuentes con conocimiento de la operación indicaron a la agencia que el despliegue tendría, por el momento, un límite de 2,500 efectivos. Las autoridades de ambas naciones sostienen que el objetivo central es encontrar a los militares, cuyo paradero continúa sin confirmarse.

Efectivos de la Fuerza Armada de El Salvador se encuentran en Puerto Príncipe en búsqueda de los 4 aerotécnicos desaparecidos. (REUTERS/Patrice Noel)

Cuatro aerotécnicos desaparecieron tras el ataque a un vehículo blindado

Los salvadoreños formaban parte de la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF, por sus siglas en inglés), misión internacional que cuenta con respaldo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y que busca asistir a la Policía Nacional de Haití frente al avance de las organizaciones criminales.

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Los aerotécnicos regresaban a su base el 18 de octubre, cuando el vehículo blindado en el que viajaban fue atacado en Croix-des-Bouquets, una zona situada al este de Puerto Príncipe y bajo influencia de pandillas. De acuerdo con la FAES, los uniformados lograron salir del vehículo después de que este se incendiara, pero desde entonces no hubo información verificada sobre ellos.

Cuatro aerotécnicos salvadoreños desaparecieron el 18 de octubre tras una emboscada (REUTERS/Patrice Noel)

La búsqueda no ha permitido establecer dónde están ni en qué condiciones se encuentran.

El gobierno salvadoreño ya había enviado personal a Haití como parte de la misión multinacional. La nueva movilización elevó de forma marcada la presencia de tropas del país centroamericano.

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Bukele advirtió que los rescatarán “por las malas” si no son liberados

El jefe de Estado salvadoreño endureció su mensaje el jueves 29 de octubre. Durante una conferencia de prensa, advirtió que El Salvador irá “por las malas” si las pandillas no liberan a los cuatro aerotécnicos.

“Si no los entregan por las buenas, pues los vamos a rescatar por las malas”, afirmó el mandatario. También sostuvo que la misión no busca una ocupación prolongada de Haití y aseguró que los soldados regresarían a su país el mismo día en que los desaparecidos fueran entregados con vida.

“Si nos entregan los cuatro aerotécnicos mañana, nosotros mañana mismo nos vamos en la tarde”, dijo Bukele.

Nayib Bukele aseguró que los soldados salvadoreños abandonarán Haití el mismo día en que devuelvan con vida a los rehenes. (REUTERS/Jose Cabezas)

Horas antes, en redes sociales, el presidente también publicó un video en el que se observan tropas, vehículos blindados y helicópteros listos para su traslado. En un mensaje dirigido a la población haitiana, negó que la incursión fuera una invasión y sostuvo que su administración busca recuperar a los connacionales.

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