10 prompts en Gemini de Google para hacer un disfraz de última hora

Gemini permite generar ideas de disfraces a partir de la ropa y los accesorios que ya tiene el usuario en casa. (Reuters)

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Con tan poco tiempo para las reuniones sociales con motivo de Halloween, es frecuente que muchas personas decidan no asistir por la imposibilidad de conseguir un disfraz que se ajuste a sus expectativas, ya sea por las escasas opciones o el costo excesivo.

Sin embargo, ahora disponemos de asistentes de inteligencia artificial como Gemini de Google, el cual puede ayudarnos a crear un disfraz personalizado con implementos que podemos conseguir fácilmente o que ya poseemos.

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Prompts para hacer un disfraz con Gemini

Para generar ideas de disfraces de última hora utilizando Gemini, la precisión de las instrucciones determina la viabilidad de la respuesta. A continuación, se detallan 10 prompts estructurados según los recursos disponibles:

El maquillaje es una opción rápida para quienes no cuentan con vestuario especial para la ocasión. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Tengo un pantalón de mezclilla, una camiseta blanca básica y zapatillas. Genera 5 ideas de disfraces de última hora que solo requieran esta ropa y accesorios comunes del hogar.” “Solo dispongo de un vestido rojo liso y zapatos negros. Dame 3 opciones de disfraces reconocibles de la cultura pop o el cine usando únicamente estas prendas.” “Tengo labial rojo oscuro y delineador negro, sin ropa especial (vestiré colores neutros). ¿Qué maquillajes rápidos puedo hacerme en 15 minutos para simular un disfraz?” “Cuento con gel para el cabello de fijación fuerte y un traje formal (saco y corbata). Sugiere 5 personajes de series, películas o figuras públicas que pueda recrear.” “Dispongo de una chaqueta de cuero negra y anteojos de sol oscuros. Lista 5 ideas de disfraces rápidos enfocados en personajes de acción o ciencia ficción.” “Tengo vestimenta completamente negra (camisa de manga larga y pantalón). Propón 5 disfraces que pueda armar usando esto como base y cinta adhesiva blanca o de colores.” “Cuento con cajas de cartón, tijeras, cinta adhesiva y un marcador negro. Genera 3 ideas de disfraces de bajo presupuesto que pueda fabricar en menos de media hora.” “Solo tengo una sábana blanca vieja que puedo cortar. Excluyendo el clásico fantasma, ¿qué otros 3 disfraces puedo crear con este textil?” “Mi ropa disponible es de estilo oficina (camisa de botones, pantalón de vestir y credencial de trabajo). ¿Qué personajes corporativos reconocibles puedo representar sin comprar nada extra?” “Tengo exactamente 10 minutos antes de salir a un evento. Genera 3 ideas de disfraces irónicos o conceptuales que no requieran maquillaje, utilizando solo artículos de uso diario.”

Cajas de cartón, cinta adhesiva y marcadores figuran entre los materiales sugeridos para disfraces de bajo presupuesto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ideas de disfraces propuestos por Gemini y ChatGPT

Ambos sistemas coinciden en que el miedo contemporáneo ya no se limita a monstruos tradicionales, sino que incorpora ansiedades vinculadas a la tecnología, como los deepfakes, la realidad aumentada y los fallos digitales.

Gemini propuso personajes centrados en la angustia tecnológica y científica: el “glitch de realidad aumentada”, con visor destrozado y maquillaje que simula errores de pantalla; el “paciente de terapia criogénica fallida”, con escarcha artificial y cianosis extrema; y la “entidad de deepfake”, una máscara hiperrealista pero asimétrica que imita de forma imperfecta un rostro humano. También incluyó propuestas como el “cirujano de almas”, con frascos de órganos iluminados por LED, y el “parásito fúngico humanoide”, inspirado en el Cordyceps.

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Los asistentes de IA sugieren propuestas más complejas que los clásicos monstruos. (Gemini / ChatGPT)

ChatGPT, en cambio, apostó por reinterpretar figuras clásicas del folclore de terror. Entre sus sugerencias están el médico de la peste medieval, la muñeca de porcelana rota, la novia del cementerio y el jinete sin cabeza, además de personajes como el poseído de ojos negros y la señal maldita, esta última representada con una cabeza en forma de televisor antiguo con interferencias.

El conjunto de ambas listas refleja una tendencia hacia disfraces con mayor carga conceptual y trabajo de caracterización física.