Lista de códigos ocultos de Netflix para ver series y películas de terror en Halloween 2026

Halloween 2026 puede ser una ocasión para elegir películas y series de terror en Netflix. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Durante la época de Halloween 2026, algunas personas pueden optar por ver películas o series de terror en Netflix.

Los códigos secretos de Netflix permiten explorar subcategorías específicas dentro del catálogo de terror. Para utilizarlos, los usuarios pueden ingresar el código correspondiente y acceder a contenidos vinculados con ese tipo de historias.

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La selección incluye producciones de monstruos, vampiros, zombis, asesinos en serie y relatos sobrenaturales, entre otras alternativas para Halloween.

Códigos secretos de Netflix para películas y series de terror

Películas de terror de serie B – 8195

Películas de criaturas – 6895

Películas de terror de culto – 10944

Películas de terror en aguas profundas – 45028

Películas de terror extranjeras – 8654

Películas cómicas de terror – 89585

Películas de monstruos – 947

Los códigos de Netflix ayudan a encontrar categorías concretas dentro de su catálogo de terror. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Películas slasher y de asesinos en serie – 8646

Películas de terror sobrenatural – 42023

Películas de terror de adolescentes – 52147

Películas de terror de vampiros – 75804

Películas de terror de hombres lobo – 75930

Películas de terror de zombis – 75405

Por qué no ver películas de terror en XuperTV

Durante Halloween de 2026, muchas personas buscan películas y series de terror para ver en casa, pero Xuper TV, antes llamada Magis TV, no es una alternativa recomendable.

El catálogo abarca historias de monstruos, vampiros, zombis, asesinos seriales y fenómenos sobrenaturales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La aplicación ofrece contenidos audiovisuales y deportes en vivo sin una suscripción mensual, aunque su instalación y uso pueden exponer a los usuarios a riesgos de seguridad y también a problemas legales.

ESET, compañía de ciberseguridad, analizó la APK de Magis TV y detectó permisos críticos e invasivos que no corresponden a una plataforma convencional de streaming.

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La firma clasificó este tipo de servicios como aplicaciones potencialmente indeseables y advirtió que esas autorizaciones podrían ser utilizadas con fines maliciosos.

La instalación de esta aplicación puede implicar amenazas para la seguridad digital y consecuencias legales. (Foto: XUPER TV)

El principal problema es que las aplicaciones de streaming no oficiales suelen distribuirse fuera de Google Play Store y App Store.

Para instalarlas, los usuarios deben recurrir a sitios web alternativos que pueden evitar los controles de calidad y seguridad de las tiendas oficiales. Esa vía facilita la distribución de software malicioso.

David González Cuautle, investigador de ESET Latinoamérica, señaló que la habilitación excesiva de permisos especiales y críticos es una señal de riesgo.

Según explicó, estas aplicaciones pueden comprometer tanto el dispositivo como toda la red doméstica. Además, podrían servir como puerta de entrada para malware, incluidos spyware, troyanos y herramientas orientadas al robo de información personal.

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Xuper TV, conocida anteriormente como Magis TV, no es una opción aconsejable para ver contenido de terror durante Halloween. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El uso de Xuper TV también plantea un riesgo legal. ESET indicó que retransmitir contenidos sin los derechos correspondientes vulnera la propiedad intelectual y puede derivar en bloqueos de proveedores de internet o acciones judiciales.

La advertencia se extiende a los Set-Top Boxes, dispositivos que se conectan al televisor para acceder a aplicaciones y contenidos audiovisuales.

Si fueron modificados para instalar aplicaciones piratas, firmware no oficial o archivos descargados desde páginas externas, pueden transformarse en puertas de entrada para malware y spyware en el hogar.

Los permisos invasivos podrían facilitar el ingreso de malware, spyware o programas destinados a robar datos personales. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Dónde ver películas y series de forma gratuita y segura

YouTube, Pluto TV, Prime Video, RTVE Play y Plex son cinco alternativas para ver películas y series gratis en Fire TV. YouTube ofrece videos, documentales, conciertos, contenido educativo y series web sin necesidad de pagar una suscripción para acceder a su catálogo abierto.

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Pluto TV reúne canales en vivo, películas, series y programas como CSI Miami, The Walking Dead, Daredevil y Naruto. Una de sus ventajas es que permite acceder a los contenidos sin iniciar sesión.

Prime Video cuenta con una sección llamada “Free”, donde se pueden encontrar títulos gratuitos como Alvin y las ardillas 2, El justiciero y Sin rastro.

RTVE Play, la plataforma de Radio Televisión Española, ofrece series, películas, documentales, informativos y programas como MasterChef. Plex, por su parte, incluye publicidad y propone producciones como Medici, The Dick Van Dyke Show y Hot Ones.