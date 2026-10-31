OpenAI recortó USD 10.000 millones la ronda de inversión que busca, en plena caída de las tecnológicas

OpenAI redujo en USD 10.000 millones su ronda de financiación y fijó su valuación en USD 1,25 billones. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)

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OpenAI recortó en USD 10.000 millones la ronda de financiación que negocia y ahora busca reunir USD 20.000 millones con una valuación de USD 1,25 billones, según el Financial Times el viernes 30 de octubre de 2026. Algunos inversores redujeron su participación, según el diario, que cita a personas con conocimiento del proceso.

La empresa que desarrolla ChatGPT planeaba antes captar USD 30.000 millones con una valuación de USD 1,4 billones, de acuerdo con la agencia Reuters. La diferencia en la valuación es de USD 150.000 millones.

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OpenAI fijó ese día como fecha límite para que los inversores confirmaran su aporte. Según el medio, la “primera tanda” de la ronda reunirá menos de USD 20.000 millones, porque varios participantes bajaron lo que pensaban poner.

La empresa creadora de ChatGPT postergó su salida a bolsa hasta el año 2027. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

OpenAI no respondió de al pedido de comentarios de Reuters.

El recorte de la valuación no es nuevo. El 22 de octubre del mismo año, el mismo diario informó que la empresa había bajado su objetivo de valuación tras la resistencia de algunos inversores a pagar USD 1,4 billones, mientras seguía buscando USD 30.000 millones antes de salir a bolsa el año próximo.

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Una ronda que compite con la de Anthropic

OpenAI buscaba cerrar la ronda con rapidez en parte para adelantarse a Anthropic, la creadora de Claude, según Reuters. Las dos empresas recurren a una base de inversores parecida. El debut bursátil de Anthropic está previsto para mediados de noviembre.

Anthropic, por su parte, apunta a reunir hasta USD 100.000 millones con una valuación de USD 1,5 billones, según CoinDesk. OpenAI había postergado hasta 2027 sus planes de salir a bolsa, de acuerdo con el mismo medio.

Anthropic busca reunir USD 100.000 millones con una valuación de USD 1,5 billones previo a su debut bursátil. (REUTERS/Dado Ruvic)

Anthropic también enfrenta dudas. El Financial Times informó que Blackstone, el fondo que lideró un acuerdo de USD 63.000 millones para financiar los chips de esa empresa, advirtió a inversores que espera una calificación crediticia “basura” alta tras la salida a bolsa. Antes había previsto una nota de grado de inversión.

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Las tecnológicas caen por el gasto en IA

El recorte se conoce el mismo día en que el Nasdaq, el índice bursátil de las tecnológicas estadounidenses, cayó 2,9%. Reuters indicó que el índice quedó 7,8% por debajo de su máximo histórico de cierre, alcanzado el 6 de octubre.

Las acciones de Intel cayeron 28,58% ante la previsión de menores ingresos en el cuarto trimestre. (REUTERS/Dado Ruvic)

Alphabet, la matriz de Google, había caído 12% el jueves, su peor día registrado, con una pérdida de USD 500.000 millones en valor de mercado, según TechCrunch. La empresa informó un flujo de caja libre negativo de USD 9,1 mil millones en el tercer trimestre, el segundo trimestre seguido en rojo, mientras sus gastos de capital llegaron a USD 51.400 millones.

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Alphabet, Amazon, Meta y Microsoft anunciaron en las últimas dos semanas planes de inversión de capital por más de USD 740.000 millones este año, que Wall Street interpreta como gasto en centros de datos y chips. TechCrunch señaló que los inversores se inquietan por la deuda y por si esas inversiones darán retorno suficiente.

Según S&P Global Market Intelligence, Microsoft, Alphabet, Amazon, Meta y Oracle emitieron en conjunto USD 326.000 millones en deuda en 2026, el triple que el año anterior. El Financial Times no indicó si la fecha límite del viernes se extenderá ni cuándo se cerrará la ronda de OpenAI.

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Intel registró una caída histórica de 28,58% en Wall Street tras proyectar menores ingresos en el cuarto trimestre. (REUTERS/Dado Ruvic)

Intel y Reddit sufren su peor día en la bolsa

Intel y Reddit registraron este viernes sus peores caídas bursátiles tras presentar perspectivas que inquietaron a los inversores, en una jornada de fuerte castigo para las tecnológicas estadounidenses.

Intel se desplomó 28,58%, su mayor caída histórica, después de anticipar menores ingresos para el cuarto trimestre y reconocer debilidad en el mercado de computadoras personales.

Reddit perdió 29,22% luego de comunicar cifras diarias de usuarios inferiores a las previsiones y advertir que la búsqueda impulsada por inteligencia artificial de Google afecta el tráfico de referencias. El Nasdaq retrocedió 2,86%, su peor sesión desde junio, ante dudas por gasto en inteligencia artificial.

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