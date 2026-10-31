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Sabrina Rojas contó la decepción amorosa que vivió luego de meses de chatear con un hombre: “Fue un amor virtual”

Tras separarse de Pepe Chatruc y mostrarse abierta a una nueva relación, la conductora relató cómo una conexión virtual de tres meses se diluyó al encontrarse cara a cara

Sabrina Rojas reveló su última decepción amorosa al conocer a un hombre
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Luego de su separación de Pepe Chatruc, Sabrina Rojas volvió a mostrarse abierta al amor. Así las cosas, después de que se conociera que un futbolista de 19 años había intentado conquistarla, la actriz y conductora relató la reciente decepción amorosa que atravesó tras conocer a un hombre por redes sociales.

Rojas contó que el vínculo comenzó en Buenos Aires, justo antes de que ambos emprendieran viajes por separado. “Un chico lo conocí acá, en Buenos Aires. Nos conocimos una noche y al otro día él viajaba como tres meses a España y yo viajaba diez días a Estados Unidos”, explicó durante una charla con sus compañeros de programa.

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La distancia demoró el encuentro presencial, aunque no impidió que creciera la conexión entre ellos. “Pasaron tres meses hasta que nos pudimos ver. Apenas nos dimos un besito antes de que él se vaya, esa noche que nos conocimos. Entonces, yo tuve que esperar tres meses”, recordó.

Ante la consulta de uno de los panelistas sobre si debió esperar para que la relación dejara de ser a distancia, respondió: “Exacto”. Luego describió la dinámica que mantuvieron durante ese período: “Fue un nivel de intensidad de llamadas. Empezamos a escribirnos todos los días, a llamarnos y a hacer videollamada a la mañana, a la tarde, a la noche”.

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sabrina rojas capturas
El vínculo comenzó en Buenos Aires antes de que ambos emprendieran viajes separados a España y Estados Unidos

Según relató Sabrina Rojas, él buscaba acompañarla incluso durante su jornada laboral. “Me decía: ‘¿Te estás yendo del programa?’. ‘Sí, te llamo así te hago compañía’. Entonces, yo lo ponía en el auto e iba manejando. Era todo el día, todo el día. Y fueron como tres meses enamorados”.

Cuando le preguntaron si había sentido “maripositas”, fue contundente: “Sentía maripositas, todo”. Sin embargo, el entusiasmo no se mantuvo cuando pudieron verse de nuevo. “Volvió y estuvimos dos, tres días y se desvaneció. Fue como un amor virtual”, afirmó.

Finalmente, Rojas explicó que la convivencia con esa persona modificó la percepción que tenía del vínculo. “Algo no vibró igual. Yo me di cuenta de que me gustaba más cómo era por acá que cómo era estando acá. Estando acá hay cosas que me la bajaron”, concluyó.

Sabrina Rojas relató una reciente decepción amorosa tras su separación de Pepe Chatruc
Sabrina Rojas relató una reciente decepción amorosa tras su separación de Pepe Chatruc

Después de referirse a las versiones que la vincularon con un futbolista de 19 años —y de aclarar que no se trataba de Franco Mastantuono—, Sabrina Rojas cuestionó las reacciones que suelen generar las relaciones entre mujeres mayores y hombres más jóvenes.

La conductora habló del tema con sus compañeros de programa y rechazó lo que considera un criterio desigual frente a las diferencias de edad en parejas famosas. “Veinte años más chico”, respondió cuando le señalaron que podía ser juzgada por una relación con alguien considerablemente menor.

Uno de los panelistas planteó que la reacción sería otra si la diferencia etaria se invirtiera. “Basta de la hipocresía humana. Porque si esta relación fuera al revés y el que tuviera veinte años más fuera él, nadie diría nada”, sostuvo.

Sabrina Rojas habló de las versiones sobre Franco Mastantuono y marcó distancia
Sabrina Rojas habló de las versiones sobre Franco Mastantuono y marcó distancia

Rojas coincidió con ese análisis y mencionó a su exmarido, Luciano Castro, como ejemplo. El actor mantuvo una relación con Flor Vigna, con quien tiene cerca de dos décadas de diferencia de edad. Según señaló, esa distancia no fue un tema recurrente en las entrevistas ni en las publicaciones sobre la pareja.

“Si yo me hubiese puesto de novia con un chico veinte años más chico, en cada nota, en cada portal, se la vio a Sabrina saliendo del cine con su novio veinte años más chico”, afirmó. Además, consideró que las preguntas sobre la edad persistirían con el paso del tiempo si se tratara de una mujer mayor junto a un hombre joven.

También recordó el caso de Viviana Saccone, quien mantuvo un vínculo con un hombre menor. Para Rojas, la actriz todavía recibe consultas sobre la diferencia de edad. “Al chabón que sale con una de veinte no es noticia”, remarcó antes de manifestar su fastidio por el doble estándar que, según sostuvo, se mantiene en esas situaciones.

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