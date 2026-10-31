Batería doméstica vs. estación de energía portátil: diferencias y cuál es mejor durante un apagón

Las estaciones de energía portátil alimentan aparatos conectados directamente a sus tomacorrientes, sin necesidad de instalación permanente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Cuando se corta la luz, cada hogar enfrenta la misma disyuntiva: decidir si prioriza el refrigerador, algunas luces o el sistema de calefacción. Para resolverla, cada vez más consumidores recurren a sistemas de respaldo eléctrico que almacenan energía de antemano, aunque no todos funcionan igual ni requieren el mismo nivel de instalación.

La elección entre una batería doméstica y una estación de energía portátil depende de qué aparatos necesitan funcionar, cuánto suelen durar los cortes en la zona y si se busca un sistema que actúe de forma automática.

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Cómo entrega energía cada sistema

Una batería doméstica se conecta al sistema eléctrico de la vivienda a través de un inversor y equipos de control asociados. En una instalación con capacidad de respaldo, ese equipo desconecta la casa de la red durante un corte y suministra energía a los circuitos designados desde la batería. Según el diseño del sistema, la cobertura puede incluir solo las cargas esenciales o la totalidad del hogar.

Una batería doméstica instalada puede respaldar circuitos completos de la vivienda a través de un inversor conectado al tablero eléctrico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una estación de energía portátil, en cambio, integra almacenamiento en batería, un inversor y tomacorrientes en una sola unidad que alimenta directamente los aparatos conectados a ella. Esto la hace útil para energizar dispositivos individuales sin necesidad de instalar un sistema de batería permanente.

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Esa distinción, sin embargo, se vuelve cada vez menos rígida. Algunas estaciones portátiles de mayor tamaño admiten baterías de expansión y pueden conectarse a los circuitos del hogar mediante equipos de transferencia compatibles. Por eso, quienes evalúan comprar un sistema deben comparar la configuración real del producto: una unidad portátil conectada al tablero eléctrico de la casa implica equipos y requisitos de instalación distintos de los de una pensada solo para cargar teléfonos.

La capacidad define cuánto dura y la potencia qué se puede encender

Dos especificaciones resultan determinantes al elegir un sistema de respaldo: la capacidad de energía y la potencia de salida. La capacidad, medida en vatios-hora o kilovatios-hora, indica cuánta energía puede almacenar la batería. La potencia, medida en vatios o kilovatios, determina cuántos equipos pueden funcionar al mismo tiempo.

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Algunas estaciones portátiles de mayor tamaño admiten baterías de expansión y pueden vincularse a los circuitos del hogar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Junta de Recursos del Aire de California (CARB) señala que las baterías de respaldo deben dimensionarse tanto en función de la demanda como del tiempo de funcionamiento requerido.

Un ejemplo simplificado ilustra la relación: una batería que entrega 1 kilovatio-hora a los aparatos podría sostener una carga constante de 100 vatios durante 10 horas. En la práctica, la autonomía real depende de las pérdidas de conversión, la carga disponible y los ciclos de encendido y apagado de cada aparato.

La demanda de arranque también importa. Un refrigerador o una bomba de agua pueden requerir, por un instante, más potencia de la habitual al encender el motor. Por eso conviene revisar la potencia continua y la potencia pico que admite el sistema de respaldo frente a los equipos que deberá operar.

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La demanda de arranque de electrodomésticos como refrigeradores o bombas puede superar su consumo habitual durante unos segundos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una batería de mayor tamaño no garantiza, por sí sola, que todos los electrodomésticos puedan funcionar a la vez. Tesla recomienda a los propietarios de su sistema Powerwall gestionar los equipos de alto consumo durante los cortes, porque la demanda combinada puede superar la potencia nominal del sistema. Reducir esas cargas, además, extiende el tiempo de autonomía disponible.

Qué conviene según el tipo de hogar

Para un inquilino o un hogar que enfrenta cortes breves y ocasionales, una estación portátil resulta un punto de partida práctico cuando la prioridad es mantener encendidos unos pocos aparatos conectables. En ese caso, conviene comparar el precio de compra, la capacidad utilizable, la potencia de salida, el peso y las opciones de carga del equipo.

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Una batería doméstica instalada merece una evaluación más detallada cuando el respaldo automático y los electrodomésticos cableados son prioritarios. Aquí, la comparación debe incluir el presupuesto completo de instalación, con el trabajo eléctrico y los controles de respaldo, y no solo el precio de la batería en sí.

El tipo de outage que enfrenta cada hogar, breve u prolongado, condiciona qué sistema de respaldo resulta más conveniente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En los cortes prolongados, la recarga se vuelve el factor decisivo. Ambas opciones agotan su energía almacenada a menos que exista otra fuente que las reponga. Los paneles solares compatibles pueden ayudar, aunque su producción depende de la radiación solar disponible y de las capacidades del sistema conectado.

Tener paneles solares en el techo no garantiza electricidad durante un apagón. El Departamento de Energía de Estados Unidos explica que los sistemas solares convencionales conectados a la red generalmente se apagan durante los cortes; que sigan operando requiere un inversor y un sistema de almacenamiento configurados específicamente para ese fin.

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La recomendación práctica consiste en partir de una lista de aparatos esenciales y una estimación realista de la duración de los cortes en la zona. Si unos pocos tomacorrientes cubren esas necesidades, la portabilidad puede ser suficiente. Si el requerimiento se extiende a un respaldo automático a nivel de circuitos, un sistema instalado puede justificar el trabajo adicional que implica.