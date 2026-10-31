El FBI acusó al régimen de Corea del Norte por el ciberataque contra Binance que afectó activos por USD 6.300 millones

Kim Jong-un, dictador de Corea del Norte

Guardar

El FBI atribuyó el sábado a la dictadura de Corea del Norte el ciberataque contra Binance que afectó activos virtuales por USD 6.300 millones, mientras la plataforma aseguró que cubrirá el impacto para evitar pérdidas a sus clientes. La agencia estadounidense identificó como responsable a una unidad patrocinada por el Estado norcoreano conocida como “TraderTraitor”.

En tanto, Binance afirmó que ya repuso el 90% de los activos sustraídos mediante la compra de nuevos tokens con fondos de la empresa. El porcentaje pendiente corresponde a activos menos líquidos, cuya adquisición podría demandar más tiempo.

PUBLICIDAD

La compañía reservó internamente unos USD 6.340 millones para responder al incidente. Los recursos proceden de una parte de su Fondo de Activos Seguros para Usuarios, denominado SAFU, de su Fondo de Seguros de Futuros y de la tesorería corporativa.

La plataforma suspendió temporalmente los depósitos y retiros tras detectar operaciones no autorizadas, aunque indicó que mantenía el objetivo de restablecer los retiros el domingo. Sus investigaciones preliminares apuntaron al posible compromiso del computador portátil de un ingeniero de operaciones, desde el que los atacantes habrían accedido a uno de los sistemas de la empresa.

El FBI apuntó contra la dictadura de Kim Jong-un por el hackeo a Binance (AP foto/Jenny Kane)

El FBI sostuvo que los responsables convirtieron principalmente los activos sustraídos en ethereum. En su comunicado sobre la actividad identificada como “TraderTraitor”, la agencia advirtió: “Se prevé que estos activos se blanqueen posteriormente mediante su conversión a través de servicios de finanzas descentralizadas y de intercambio instantáneo, mientras se preparan para las siguientes etapas del proceso de blanqueo”.

PUBLICIDAD

Las autoridades también observaron a integrantes de la unidad norcoreana durante la conversión de los fondos robados. El organismo anticipó un “mayor blanqueo” a través de tecnología vinculada con esos servicios.

Richard Teng, copresidente ejecutivo de Binance, afirmó que la reposición de los activos busca preservar los saldos de los usuarios. “Ya hemos repuesto el 90% de los activos robados y nos comprometemos a cubrir el 10% restante. Nuestros usuarios no sufrirán el impacto financiero de este incidente”, dijo Teng en X.

El ejecutivo describió el acceso indebido como un “ataque complejo”, con un computador portátil comprometido y software malicioso diseñado para borrar rastros de la actividad. Esa característica, según explicó, dificulta el seguimiento y la investigación de la brecha.

PUBLICIDAD

Los hackers sustrajeron activos de Binance por activos por USD 6.300 millones de dólares (REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración)

Binance realizó una nueva instantánea de los activos mantenidos en la plataforma a las 00:00 GMT del 31 de octubre como parte de su proceso de prueba de reservas. La empresa señaló que los usuarios con BTC, ETH, USDT, BNB, SOL, USDC, XRP, USD1, RLUSD y ZEC podrán comprobar que sus activos cuentan con un respaldo mínimo de 1:1 cuando esté disponible la prueba completa.

Fundada en 2017 en Shanghái por el empresario Changpeng Zhao, la compañía trasladó sus operaciones fuera de China tras las restricciones impuestas ese año al comercio de criptomonedas. Desde entonces opera internacionalmente sin una sede central única.

PUBLICIDAD