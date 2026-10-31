La nueva IA de Spotify dejará cambiar el género de cualquier canción

Spotify desarrolla una herramienta de IA para crear versiones modificadas de canciones de su catálogo. REUTERS/Brendan McDermid/File Photo

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Spotify trabaja en una función de remixes personalizados con IA que permitiría transformar canciones publicadas en su plataforma. Para ponerla en marcha, la empresa necesitará la autorización de artistas y discográficas.

Según el diario económico británico Financial Times, Spotify planea lanzar la herramienta como un complemento para sus suscriptores durante 2027. El acceso podría costar entre $4 y $5 adicionales al mes, aunque la cifra todavía no es definitiva.

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La función permitiría modificar el género o el estilo de canciones ya disponibles y autorizadas en Spotify. Por ejemplo, un usuario podría convertir una canción folk en una versión dance o probar otras combinaciones musicales.

La plataforma evaluaría ofrecer esta función como un extra pago para sus clientes durante 2027. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los acuerdos que necesita Spotify para lanzar los remixes

A diferencia de plataformas como Suno o Lyria, que permiten crear canciones desde cero con inteligencia artificial, la propuesta de Spotify se centraría en pistas ya publicadas dentro de su catálogo. El objetivo sería reducir conflictos por propiedad intelectual y evitar demandas.

La herramienta también podría generar interpretaciones que simulen la voz de otros artistas. Sin embargo, esa posibilidad depende de acuerdos adicionales y plantea mayores desafíos por el uso de voces humanas.

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Uno de los principales obstáculos son los dueños de los derechos de las canciones: las discográficas. Spotify ya cerró acuerdos con Universal Music Group, Merlin, Kobalt y Believe, pero todavía necesita la aprobación de Sony y Warner Music, según el medio.

Una canción de folk, por ejemplo, podría adaptarse a una versión dance mediante inteligencia artificial. REUTERS/Dado Ruvic

Sin esas autorizaciones, la función de remixes con IA solo estaría disponible para un número limitado de canciones. Además, Spotify contempla que cada artista pueda decidir si participa o no en el programa.

La industria musical mantiene reparos frente a la inteligencia artificial, especialmente cuando se trata de replicar estilos o voces. Algunos artistas están dispuestos a explorar estas tecnologías, mientras que otros rechazan cualquier uso de IA en sus obras.

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Spotify considera que un sistema para compartir los ingresos podría ayudar a obtener esas aprobaciones.

Las reproducciones de las mezclas creadas con IA contarían como reproducciones de la canción original y generarían más regalías para los dueños de los derechos.

La tecnología también podría imitar la voz de otros intérpretes, aunque esa opción enfrenta mayores restricciones. REUTERS/Christian Hartmann/File Photo

Actualmente, Spotify ya utiliza un asistente de inteligencia artificial para encontrar y recomendar música.

Qué nuevas funciones hay en Spotify

Spotify amplía el uso de inteligencia artificial con funciones para buscar música, crear listas y recibir recomendaciones más personalizadas.

a novedad más visible es Talk to Spotify, una función que permite hablar o escribirle a la aplicación para pedir música, podcasts o audiolibros. Por ejemplo, un usuario puede solicitar canciones para entrenar, preguntar qué géneros escuchó durante el último mes o pedir artistas nuevos similares a sus favoritos.

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La plataforma ya cuenta con un asistente de IA que ayuda a descubrir y recomendar contenido musical. (Spotify)

La función está en fase beta para suscriptores Premium mayores de 18 años en Estados Unidos, Irlanda y Suecia. Spotify aclara que el sistema todavía puede cometer errores, por lo que su disponibilidad y sus respuestas pueden cambiar durante las pruebas.

Otra herramienta es Prompted Playlist, que crea listas a partir de una descripción escrita por el usuario. En lugar de buscar canción por canción, se puede pedir una selección para cocinar, estudiar o viajar. La función también se expandió a los audiolibros en algunos mercados.

Spotify incorporó además la posibilidad de hacer preguntas sobre un podcast mientras se escucha o se ve un episodio. La aplicación puede explicar un concepto mencionado por los conductores, ofrecer contenido relacionado o recomendar otros programas sin necesidad de salir de la plataforma.

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Entre sus novedades, Spotify permite pedir música, podcasts y audiolibros mediante mensajes o comandos de voz. (Spotify)

Para quienes escuchan audiolibros, la empresa sumó recomendaciones automáticas para continuar una saga al terminar un título y páginas dedicadas al orden de lectura de cada serie. Asimismo, desarrolla Page Match, una opción para pasar de un libro impreso o electrónico a su versión en audio desde el punto en que quedó el lector.

Spotify también actualizó funciones cotidianas: permite organizar listas en carpetas desde el celular, reorganizar varias canciones a la vez y descargar contenido en segundo plano en iPhone.

Para los usuarios Premium, sumó un botón para cambiar el orden aleatorio de reproducción sin reiniciar la lista.