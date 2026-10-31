Política

Javier Milei inauguró una iglesia evangélica y habló en clave electoral: “No creemos en combatir el populismo con más populismo”

El presidente encabezó en Neuquén el acto de inauguración del templo de la Iglesia Bautista Jesús es Rey, dirigido por el pastor Hugo Márquez, padre de la senadora libertaria Nadia Márquez. “Estamos construyendo un edificio pensado para durar décadas. Estamos sentando las bases para el siglo de oro de la Argentina”, afirmó

El presidente Milei encabezó el acto de inauguración del templo evangélico en la capital neuquina
El presidente Milei encabezó el acto de inauguración del templo evangélico en la capital neuquina
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El presidente Javier Milei inauguró este sábado el nuevo templo de una iglesia evangélica en Neuquén y convirtió el acto en una definición contra el populismo de cara a un eventual segundo mandato: sostuvo que su gobierno no buscará responder a esas políticas con nuevas promesas de corto plazo, sino con equilibrio fiscal, respeto por la propiedad y una apelación a los valores judeocristianos.

El presidente participó de la apertura del nuevo auditorio del templo de la Iglesia Bautista Jesús es Rey, conducida por el pastor Hugo Márquez. El espacio, financiado con aportes de la congregación, tiene capacidad para 4.000 personas y fue presentado por Milei como el mayor de la Patagonia.

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Milei, quien hizo un discurso cargado de referencias religiosas, afirmó que la obra de la comunidad de fe expresa una forma de organización social que su administración reivindica: una comunidad que crea instituciones sin esperar la intervención estatal. La congregación neuquina también tiene una escuela con 1.700 alumnos y una clínica con 30 especialidades, según destacó durante su discurso.

El mandatario vinculó esa idea con su propuesta política para los próximos años. “Nosotros ya hemos cumplido con nuestras promesas y somos claros a lo que ofrecemos para un segundo mandato. No creemos en soluciones fáciles. No creemos en combatir el populismo con más populismo”, dijo.

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“Hoy, desde nuestro gobierno, estamos construyendo un edificio pensado para durar décadas. Estamos sentando las bases para el siglo de oro de la Argentina”, garantizó. Y destacó: “Queremos que el año que viene puedan elegir en paz”. Según su definición, una de las alternativas consiste en profundizar el rumbo de su gobierno; la otra representa “todo aquello que durante el último siglo” llevó al país a perder desarrollo y a acercarse “a la barbarie”.

La ceremonia también tuvo proyección electoral en Neuquén. La senadora nacional de La Libertad Avanza Nadia Márquez, hija del pastor que dirige la iglesia, aparece en la estrategia libertaria para disputar la gobernación en 2027 frente al mandatario provincial Rolando Figueroa, según informó Infobae.

Milei presentó el equilibrio fiscal como una regla moral

El presidente estuvo acompañado por la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Martín Menem, el gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa y la senadora nacional por LLA Nadia Márquez
El presidente estuvo acompañado por la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Martín Menem, el gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa y la senadora nacional por LLA Nadia Márquez

El presidente reiteró que su gestión aplica una “moral como política de Estado”, basada en los derechos a la vida, la libertad y la propiedad. Bajo esa definición, ubicó al equilibrio fiscal como una obligación con las generaciones futuras y con los sectores afectados por la inflación.

Al referirse al gasto público, Milei planteó que el Estado no debe consumir más recursos de los que recauda. “No es justo que el Estado gaste más de lo que recauda y le pase la factura a las siguientes generaciones con deuda o a los más vulnerables con inflación”, afirmó.

El jefe de Estado contrapuso esa posición con la conducta que atribuyó a la dirigencia tradicional. Según su exposición, las promesas de bienestar inmediato derivan en decisiones que deterioran las condiciones económicas y desplazan los costos hacia el futuro.

Para desarrollar esa tesis, recurrió a pasajes bíblicos sobre la tentación y la puerta estrecha. También equiparó las promesas de gratificación inmediata con el funcionamiento de los gobiernos populistas, a los que acusó de utilizar la emisión monetaria para generar una apariencia transitoria de prosperidad.

“Los gobiernos populistas emiten dinero para intentar cumplir con sus promesas imposibles y ganar poder en el proceso”, dijo Milei. A su juicio, esa política puede reducir artificialmente las tasas de interés durante un período breve, pero luego deriva en inflación y en una sociedad concentrada en la supervivencia cotidiana.

El Presidente asoció la inflación con la pérdida de futuro

Gran cantidad de fieles formaron parte del acto adonde asistieron desde temprano (Instagram Nadia Márquez)

Milei definió al “infierno” económico como una sociedad sin crédito, industria, comercio ni capacidad de proyectar. En esa descripción, afirmó que el presente se impone sobre el futuro y que la falta de esperanza se vuelve una condición colectiva.

El Presidente vinculó ese diagnóstico con la experiencia argentina antes de su administración. “Es el camino que nos llevó a tener un 70% de niños pobres, una inflación del 200% anual corriendo al uno y medio diario y un nivel de crédito inexistente”, sostuvo.

El mandatario argumentó que la estabilidad y el desarrollo de instituciones reducen la preferencia por el consumo inmediato y permiten invertir, emprender y planificar. Presentó a la libertad económica como el marco para que cada persona pueda desarrollar su proyecto de vida, aun con la posibilidad de fracaso.

Nuevo templo de la iglesia evangélica Jesús es Rey en Neuquén presenta filas de asientos dispuestas frente a un escenario con pantalla y luminarias.
El nuevo templo tiene capacidad para 4000 personas (Iglesia evangélica Jesus es Rey de Neuquén)

Durante la inauguración, Milei afirmó que una sociedad libre no implica ausencia de solidaridad. “Nadie quedará solo, porque una sociedad libre es también una sociedad que ayuda, como ustedes lo hacen cada día”, señaló ante los asistentes.

El acto coincidió con el Día Nacional de las Iglesias Evangélicas y Protestantes y reunió a referentes de La Libertad Avanza, entre ellos la secretaria general de la Presidencia Karina Milei y el presidente de la Cámara de Diputados Martín Menem. Figueroa también formó parte de la ceremonia.

Milei cerró su intervención con una nueva referencia religiosa, al comparar su programa de gobierno con la casa construida sobre roca en la parábola de los dos cimientos. “Esa es la Argentina que queremos construir, un país fundado sobre la roca de la justicia, la responsabilidad y el esfuerzo”, afirmó.

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