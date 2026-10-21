Youtuber construye refrigerador que utiliza fuego y sal para enfriar sin electricidad

Greenhill Forge documentó en YouTube la construcción de un refrigerador que prescinde del compresor eléctrico tradicional. (Greenhill Forge/YouTube)

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Un canal de YouTube dedicado a la metalurgia y la ingeniería casera construyó un refrigerador que funciona con fuego, agua y sal de carretera, sin depender de un compresor eléctrico convencional. El proyecto, desarrollado por Greenhill Forge, logró enfriar una sección del dispositivo hasta los 5 °C (41 °F) mientras la temperatura ambiente rondaba los 16 °C (61 °F), un resultado que el propio canal documentó en video.

La propuesta retoma un principio de ingeniería centenario con una aplicación actual: la posibilidad de generar frío en lugares donde la electricidad es escasa o poco confiable.

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El principio detrás del sistema: absorción refrigerante

El dispositivo se basa en la refrigeración por absorción, una técnica que existe desde hace más de un siglo y que prescinde del compresor eléctrico para hacer circular el refrigerante. En su lugar, utiliza calor para impulsar una reacción química que produce el efecto de enfriamiento.

El generador combina cloruro de calcio y agua destilada, que al calentarse con fuego libera vapor hacia un condensador. (Greenhill Forge/YouTube)

El diseño de Greenhill Forge se compone de dos secciones principales: un generador y un absorbedor. El generador contiene una solución de cloruro de calcio y agua destilada. Cuando el fuego calienta esa mezcla, el vapor de agua se separa de la solución y viaja a través de una tubería hasta un condensador, donde se enfría y vuelve a su estado líquido.

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Después, el agua líquida pasa por una pequeña válvula ajustable hacia un evaporador que opera bajo un vacío intenso, de alrededor de seis milibares. A esa presión tan baja, el agua puede evaporarse a temperaturas muy por debajo de su punto de ebullición habitual. Ese proceso de evaporación absorbe calor del entorno inmediato y genera el efecto refrigerante.

El rol de la sal para sostener el vacío

El sistema enfrenta un desafío técnico: a medida que se acumula vapor de agua, la presión tiende a subir y limita la evaporación posterior. Para evitarlo, el dispositivo rocía una solución concentrada de cloruro de calcio dentro del absorbedor, que capta ese vapor y ayuda a mantener la baja presión necesaria para que el ciclo continúe.

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El evaporador opera bajo un vacío de aproximadamente seis milibares, lo que permite que el agua se evapore a bajas temperaturas. (Greenhill Forge/YouTube)

De este modo, el fuego aporta el calor que impulsa todo el proceso, mientras la solución salina sostiene las condiciones que permiten que el agua se evapore a bajas temperaturas.

Un proyecto de metalurgia con control electrónico

Más allá de su funcionamiento térmico, el dispositivo representa un trabajo considerable de metalurgia. Greenhill Forge fabricó gran parte de la estructura con chapa y tubería de acero inoxidable, soldó los compartimentos y unió las conexiones más pequeñas mediante soldadura fuerte con plata.

Para formar la bobina de enfriamiento, el constructor llenó un tubo con agua, lo congeló y luego lo dobló alrededor del núcleo helado, con el objetivo de evitar que la tubería se colapsara durante el proceso.

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La solución salina rociada en el absorbedor ayuda a mantener la presión necesaria para sostener el ciclo de enfriamiento. (Greenhill Forge/YouTube)

Antes de cargar el sistema con los líquidos, se realizaron pruebas de fugas y se evacuó el circuito con una bomba de vacío, un paso considerado crítico porque incluso una filtración mínima puede alterar el proceso de evaporación a baja presión.

Un controlador basado en Arduino supervisa las temperaturas y presiones del sistema, ajusta la velocidad de las bombas y activa alarmas de seguridad en caso de fallas. Esas bombas de circulación y los ventiladores de enfriamiento sí requieren electricidad: consumen entre 30 y 50 vatios en conjunto.

Un prototipo que aún no reemplaza la heladera convencional

Pese a que el fuego aporta la mayor parte de la energía térmica, el sistema no es completamente independiente de la red eléctrica. Un panel solar pequeño o una batería podrían cubrir esa demanda eléctrica modesta, según plantea el proyecto, mientras el calor del fuego continúa impulsando el ciclo de absorción.

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Los refrigeradores convencionales, en cambio, dependen de un compresor eléctrico para circular el refrigerante(Imagen Ilustrativa Infobae)

Los primeros resultados, reportados por Hackaday, muestran que el sistema alcanzó los 5 °C (41 °F) con una temperatura ambiente cercana a los 16 °C (61 °F). Sin embargo, esa cifra no permite determinar aún cómo se comportaría el prototipo en climas más cálidos, cuánta capacidad de almacenamiento de alimentos tendría o si podría sostener de forma constante una temperatura segura de conservación.

La refrigeración por absorción no es una tecnología nueva: se utiliza desde hace décadas en entornos donde un compresor eléctrico convencional resulta poco práctico. Lo que aporta el proyecto de Greenhill Forge es una implementación casera con materiales accesibles y una fuente de calor tan simple como la leña.

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Con mayor desarrollo, sistemas similares podrían encontrar aplicación en talleres remotos, cabañas u otros espacios donde conseguir combustible resulte más sencillo que acceder a un suministro eléctrico estable.