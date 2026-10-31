“¿Bombas? Nuestra misión ni siquiera dispone de bombas”: Nayib Bukele

Miembros del ejército de Chad montan guardia mientras vehículos de la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF, por sus siglas en inglés), respaldada por la ONU, llegan a una base militar tras una patrulla, luego del despliegue de miles de tropas salvadoreñas en Haití, días después de que cuatro miembros salvadoreños de la GSF desaparecieran en una emboscada de pandillas, en Puerto Príncipe, Haití, el 31 de octubre de 2026. REUTERS/Patrice Noel

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El presidente Nayib Bukele negó que las fuerzas de El Salvador hayan realizado bombardeos en Haití y sostuvo que los helicópteros de ataque recién llegaron al país el 29 de octubre, después de que una organización haitiana acusara a sus tropas de atacar a civiles cerca de Puerto Príncipe. El despliegue, ampliado a más de 2,000 efectivos, busca localizar a cuatro militares salvadoreños desaparecidos tras una emboscada de bandas criminales el 18 de octubre.

La Asociación de las Naciones Unidas en Haití (UNA Haití) exigió el cese inmediato de las supuestas “operaciones ofensivas con bombas”, una investigación de la ONU por las muertes de civiles y una declaración del Consejo de Seguridad que establezca que El Salvador “no tiene derecho a librar una guerra unilateral en Haití”.

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La entidad, pese a su nombre, no forma parte de las Naciones Unidas: es un grupo de defensa de la diáspora haitiana. Su fundador, Harvey Dupiton, oriundo de Croix-des-Bouquets, afirmó en una carta abierta al secretario general de la ONU, António Guterres, que las tropas salvadoreñas atacaban desde el 22 de octubre barrios civiles de Haití y la cercana Canaán mediante ataques aéreos, helicópteros artillados y armamento pesado, según la publicación de Drop Site News.

El medio digital también posteaba que Dupiton aseguró que las familias de la zona vivían bajo temor. “Nuestras familias nos dicen que se esconden debajo de las camas”, escribió, mientras la carta sostenía que “los niños no mueren a manos de pandillas, sino de bombas extranjeras”.

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Helicópteros llegados después de la denuncia

Bukele respondió el sábado 31 de octubre a la publicación de la organización y cuestionó la acusación: “¿Bombas? Nuestra misión ni siquiera dispone de bombas”.

El mandatario centroamericano aclaró que sus aeronaves llegaron después de las denuncias de una entidad civil y remarcó que el contingente carece de dicho armamento durante sus tareas en la convulsionada nación caribeña. (Captura de pantalla de posteo de Nayib Bukele)

El mandatario también rechazó que hubiera bombardeos aéreos o ataques con helicópteros artillados. Indicó que los helicópteros llegaron a Haití el 29 de octubre, un día después de la publicación del informe de la entidad haitiana, y afirmó que su arribo fue difundido por medios de comunicación, videos y publicaciones en redes sociales.

“Hasta la fecha, no han realizado ni una sola misión”, señaló el presidente salvadoreño sobre los helicópteros. Bukele acusó a las organizaciones no gubernamentales de mentir “con impunidad” y de influir sobre los organismos internacionales.

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El jefe de Estado sostuvo que esas entidades son “grupos de presión al servicio de criminales y cárteles, disfrazados de organizaciones humanitarias”. La acusación ocurrió mientras las fuerzas salvadoreñas reforzaban su presencia en territorio haitiano.

La búsqueda de cuatro militares desaparecidos

La movilización militar tiene como prioridad encontrar a cuatro aerotécnicos salvadoreños desaparecidos desde hace 12 días, luego de un ataque armado registrado el 18 de octubre en las inmediaciones de Croix-des-Bouquets. Los efectivos realizaban tareas asignadas para una fuerza de represión de pandillas autorizada por la ONU cuando fueron emboscados por bandas locales.

Las aeronaves de combate arribaron el 29 de octubre, después de la publicación del informe, y aún no realizaron operaciones, según afirmó el mandatario salvadoreño al responder a la acusación. REUTERS/Jose Cabezas

Desde aquel ataque no existen reportes certeros sobre el paradero ni el estado físico de los cuatro militares. Bukele amplió el despliegue después de que los grupos criminales los secuestraran y aseguró que la misión busca rastrear a sus compatriotas y “dar una lección a las pandillas” que controlan amplios sectores de Haití.

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El gobierno salvadoreño afirmó que el envío de tropas se realiza en coordinación con el primer ministro haitiano, Alix Didier Fils-Aimé. Las autoridades de San Salvador insistieron en que la presencia militar no representa una invasión, sino un operativo para rescatar a los desaparecidos y brindar asistencia de seguridad ante la crisis institucional y de orden público del país caribeño.

Especialistas en defensa advirtieron que la magnitud de la fuerza enviada, similar a la cantidad de personal previamente asignado por la ONU, podría derivar en enfrentamientos directos con las organizaciones criminales que operan sobre el terreno.