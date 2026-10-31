El Salvador

“¿Bombas? Nuestra misión ni siquiera dispone de bombas”: Nayib Bukele

El presidente salvadoreño rechazó así las acusaciones de una organización de la diáspora haitiana que denunció ataques contra civiles. El despliegue supera los 2,000 efectivos y tiene como objetivo encontrar a cuatro militares desaparecidos

Miembros del ejército de Chad montan guardia mientras vehículos de la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF, por sus siglas en inglés), respaldada por la ONU, llegan a una base militar tras una patrulla, luego del despliegue de miles de tropas salvadoreñas en Haití, días después de que cuatro miembros salvadoreños de la GSF desaparecieran en una emboscada de pandillas, en Puerto Príncipe, Haití, el 31 de octubre de 2026. REUTERS/Patrice Noel
Miembros del ejército de Chad montan guardia mientras vehículos de la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF, por sus siglas en inglés), respaldada por la ONU, llegan a una base militar tras una patrulla, luego del despliegue de miles de tropas salvadoreñas en Haití, días después de que cuatro miembros salvadoreños de la GSF desaparecieran en una emboscada de pandillas, en Puerto Príncipe, Haití, el 31 de octubre de 2026. REUTERS/Patrice Noel
Guardar

El presidente Nayib Bukele negó que las fuerzas de El Salvador hayan realizado bombardeos en Haití y sostuvo que los helicópteros de ataque recién llegaron al país el 29 de octubre, después de que una organización haitiana acusara a sus tropas de atacar a civiles cerca de Puerto Príncipe. El despliegue, ampliado a más de 2,000 efectivos, busca localizar a cuatro militares salvadoreños desaparecidos tras una emboscada de bandas criminales el 18 de octubre.

La Asociación de las Naciones Unidas en Haití (UNA Haití) exigió el cese inmediato de las supuestas “operaciones ofensivas con bombas”, una investigación de la ONU por las muertes de civiles y una declaración del Consejo de Seguridad que establezca que El Salvador “no tiene derecho a librar una guerra unilateral en Haití”.

PUBLICIDAD

La entidad, pese a su nombre, no forma parte de las Naciones Unidas: es un grupo de defensa de la diáspora haitiana. Su fundador, Harvey Dupiton, oriundo de Croix-des-Bouquets, afirmó en una carta abierta al secretario general de la ONU, António Guterres, que las tropas salvadoreñas atacaban desde el 22 de octubre barrios civiles de Haití y la cercana Canaán mediante ataques aéreos, helicópteros artillados y armamento pesado, según la publicación de Drop Site News.

El medio digital también posteaba que Dupiton aseguró que las familias de la zona vivían bajo temor. “Nuestras familias nos dicen que se esconden debajo de las camas”, escribió, mientras la carta sostenía que “los niños no mueren a manos de pandillas, sino de bombas extranjeras”.

PUBLICIDAD

Helicópteros llegados después de la denuncia

Bukele respondió el sábado 31 de octubre a la publicación de la organización y cuestionó la acusación: “¿Bombas? Nuestra misión ni siquiera dispone de bombas”.

El mandatario centroamericano aclaró que sus aeronaves llegaron después de las denuncias de una entidad civil y remarcó que el contingente carece de dicho armamento durante sus tareas en la convulsionada nación caribeña. (Captura de pantalla de posteo de Nayib Bukele)
El mandatario centroamericano aclaró que sus aeronaves llegaron después de las denuncias de una entidad civil y remarcó que el contingente carece de dicho armamento durante sus tareas en la convulsionada nación caribeña. (Captura de pantalla de posteo de Nayib Bukele)

El mandatario también rechazó que hubiera bombardeos aéreos o ataques con helicópteros artillados. Indicó que los helicópteros llegaron a Haití el 29 de octubre, un día después de la publicación del informe de la entidad haitiana, y afirmó que su arribo fue difundido por medios de comunicación, videos y publicaciones en redes sociales.

“Hasta la fecha, no han realizado ni una sola misión”, señaló el presidente salvadoreño sobre los helicópteros. Bukele acusó a las organizaciones no gubernamentales de mentir “con impunidad” y de influir sobre los organismos internacionales.

El jefe de Estado sostuvo que esas entidades son “grupos de presión al servicio de criminales y cárteles, disfrazados de organizaciones humanitarias”. La acusación ocurrió mientras las fuerzas salvadoreñas reforzaban su presencia en territorio haitiano.

La búsqueda de cuatro militares desaparecidos

La movilización militar tiene como prioridad encontrar a cuatro aerotécnicos salvadoreños desaparecidos desde hace 12 días, luego de un ataque armado registrado el 18 de octubre en las inmediaciones de Croix-des-Bouquets. Los efectivos realizaban tareas asignadas para una fuerza de represión de pandillas autorizada por la ONU cuando fueron emboscados por bandas locales.

Las aeronaves de combate arribaron el 29 de octubre, después de la publicación del informe, y aún no realizaron operaciones, según afirmó el mandatario salvadoreño al responder a la acusación. REUTERS/Jose Cabezas
Las aeronaves de combate arribaron el 29 de octubre, después de la publicación del informe, y aún no realizaron operaciones, según afirmó el mandatario salvadoreño al responder a la acusación. REUTERS/Jose Cabezas

Desde aquel ataque no existen reportes certeros sobre el paradero ni el estado físico de los cuatro militares. Bukele amplió el despliegue después de que los grupos criminales los secuestraran y aseguró que la misión busca rastrear a sus compatriotas y “dar una lección a las pandillas” que controlan amplios sectores de Haití.

El gobierno salvadoreño afirmó que el envío de tropas se realiza en coordinación con el primer ministro haitiano, Alix Didier Fils-Aimé. Las autoridades de San Salvador insistieron en que la presencia militar no representa una invasión, sino un operativo para rescatar a los desaparecidos y brindar asistencia de seguridad ante la crisis institucional y de orden público del país caribeño.

Especialistas en defensa advirtieron que la magnitud de la fuerza enviada, similar a la cantidad de personal previamente asignado por la ONU, podría derivar en enfrentamientos directos con las organizaciones criminales que operan sobre el terreno.

Temas Relacionados

Nayib BukeleHaitíIntervención militarPandillasEl Salvador

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Centroamérica dio el golpe: el voto de Costa Rica y El Salvador que coronó a Harry Kane en el Balón de Oro

En una de las definiciones más cerradas que recuerde la historia de France Football, el Balón de Oro 2026 no se resolvió en los grandes templos europeos, sino en el pulso periodístico del istmo

Centroamérica dio el golpe: el voto de Costa Rica y El Salvador que coronó a Harry Kane en el Balón de Oro

Costa Rica detiene a salvadoreño buscado desde hace 12 años por presunto abuso contra un menor de edad

El extranjero fue localizado durante un operativo policial en Los Chiles, cerca de la frontera con Nicaragua. También registra causas judiciales en El Salvador relacionadas con drogas y conducción bajo sus efectos.

Costa Rica detiene a salvadoreño buscado desde hace 12 años por presunto abuso contra un menor de edad

El cementerio de Los Ilustres en San Salvador que se convierte en museo a cielo abierto con recorridos nocturnos

Mausoleos de mármol italiano, esculturas y criptas históricas aguardan a quienes se adentran después del anochecer en este camposanto centenario que guarda presidentes, músicos y científicos salvadoreños

El cementerio de Los Ilustres en San Salvador que se convierte en museo a cielo abierto con recorridos nocturnos

Restos de El Komanche llegarán este sábado a El Salvador tras demora en su traslado

La llegada de los restos de Carlos José Rivera Alfaro sufrió un retraso que modificó el cronograma de sus honras fúnebres

Restos de El Komanche llegarán este sábado a El Salvador tras demora en su traslado

El Salvador: La exalcaldesa Nercy Patricia Montano recibe cinco años de prisión por despedir ilegalmente a empleados

El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador la declaró culpable de actos arbitrarios y desobediencia continuada por ignorar fallos laborales que exigían reinstalar al personal municipal y cancelar remuneraciones pendientes

El Salvador: La exalcaldesa Nercy Patricia Montano recibe cinco años de prisión por despedir ilegalmente a empleados

TECNO

La nueva IA de Spotify dejará cambiar el género de cualquier canción

La nueva IA de Spotify dejará cambiar el género de cualquier canción

Laboratorio afirma haber inyectado virus diseñado con IA en un humano para tratar infección resistente a antibióticos

El 98% de pymes en Colombia cobra digital pero teme por su ciberseguridad, según Mastercard

OpenAI entrenará sus IA con chats de expertos en ciberseguridad aunque estos se nieguen

Profesor de Berkeley deja de calificar exámenes en línea debido al uso de la IA: “Es una pérdida de tiempo”

ENTRETENIMIENTO

Jessica Biel adelanta cambios en el reboot de ‘7th Heaven’: será más “moderno”, “realista” y tendrá “menos limitaciones”

Jessica Biel adelanta cambios en el reboot de ‘7th Heaven’: será más “moderno”, “realista” y tendrá “menos limitaciones”

El emotivo homenaje de Melissa Gilbert a Michael Landon por sus 90 años: “Todavía te extraño muchísimo”

Las 10 canciones de Disney que marcaron a generaciones y se convirtieron en clásicos

Michael Douglas y el grave error que casi deja a Glenn Close fuera de ‘Atracción fatal’: “Nos sentimos idiotas absolutos”

Ian Gillan, histórico vocalista de Deep Purple, fue hospitalizado de emergencia a los 81 años

MUNDO

El FBI acusó al régimen de Corea del Norte por el ciberataque contra Binance que afectó activos por USD 6.300 millones

El FBI acusó al régimen de Corea del Norte por el ciberataque contra Binance que afectó activos por USD 6.300 millones

El primer ministro polaco Donald Tusk atribuyó la crisis institucional a la oposición y a la injerencia rusa

Netanyahu rechazó un eventual acuerdo entre la oposición y los partidos árabes: “Está prohibido formar un Gobierno con ellos”

La oposición polaca presentará una moción de censura contra el primer ministro Donald Tusk por la crisis institucional

Alemania se sumó a la ola de protestas lideradas por la Generación Z en Europa: hubo disturbios y saqueos en Frankfurt