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El tenso cruce entre La Negra Vernaci y Marixa Balli por las notas en MasterChef Celebrity: “Me aburro”

La participante del reality culinario explicó por qué rechazaba las entrevistas de la cronista y lanzó una frase que generó cuestionamientos

En el programa de espectáculos SQP, conducido por Yanina Latorre, se aborda el conflicto público entre Marixa Balli y Elizabeth «La Negra» Vernaci. La emisión presenta declaraciones de Vernaci brindadas a un cronista desde su automóvil, fragmentos de audios de radio y el posterior análisis en el piso junto a los panelistas sobre los cruces y testimonios de ambas figuras.
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La participación de Elizabeth “La Negra” Vernaci en MasterChef Celebrity (Telefe) derivó en un cruce con Marixa Balli por las notas que realiza en las grabaciones del reality. La exconcursante, que hoy trabaja como cronista de Cortá por Lozano, el ciclo de Verónica Lozano, contó que la conductora evitaba hablar con ella. La respuesta de Vernaci, recogida por SQP, sumó una frase sobre su voz y el programa mostró archivos de ambas.

Balli planteó el tema durante una entrevista con Marina Calabró. “Sabemos que a la Negra no hay que hacerle nota porque no quiere”, dijo sobre la dinámica que mantenía con Vernaci en los estudios. También sostuvo que no se trataba de un capricho de la producción, ya que las coberturas eran pedidas por el canal y formaban parte de la difusión del ciclo.

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La cronista relató que tuvo dos entrevistas con Vernaci en el pasado, pero que después recibió una negativa. “Cuando me ve, me ladra”, comentó con humor. Balli afirmó que procuraba no acercarse para no generar un momento incómodo, aunque señaló que la situación podía tensarse si la participante interpretaba que buscaba insistirle con una nota.

Composición de dos fotos con Elizabeth Vernaci con gafas a la izquierda y Marixa Balli hablando frente a un micrófono a la derecha.
Elizabeth Vernaci y Marixa Balli se cruzaron por las entrevistas en SQP

Vernaci dijo que el cansancio explicaba por qué rechazaba las entrevistas

Rodrigo Bar, notero de SQP, consultó a Vernaci por las palabras de Balli. La conductora desmintió que le “ladrara” y explicó que, al terminar las jornadas de MasterChef Celebrity, quería descansar. “Terminamos de cocinar y tengo ganas de dormir. Nunca pensé que iba a ser tan agotador”, dijo.

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La Negra señaló que llegaba al reality después de realizar su programa de radio y que no podía atender a todos los medios. “Tienen diez participantes más, ¿por qué te tengo que hacer una nota yo?”, preguntó. Frente a la posibilidad de que Balli volviera a buscarla y ella le diera una nota, fue categórica: “No, para nada”.

La frase que provocó la reacción en el piso llegó cuando Bar le preguntó por qué no accedía a las entrevistas de la cronista. “Si me está yendo bien así, ¿para qué le voy a dar notas? Que no me queme”, respondió Vernaci. También le contestó a Balli con una referencia a su voz: “Yo tengo una voz hermosa, Marixa. Algo que vos no podés decir”.

A continuación, la conductora buscó despegar el episodio de un problema personal. “La quiero mucho a Marixa, me cae recontra diez mil puntos. Es un amor”, aseguró. Y volvió sobre su argumento principal: “Sé que es el trabajo que tiene que hacer, pero yo me aburro. Me aburro de dar notas”.

Elizabeth Vernaci viste un delantal blanco con su nombre y levanta el dedo índice en el estudio de cocina del programa
Elizabeth Vernaci en su participación en el programa MasterChef Celebrity

Yanina Latorre cuestionó un ácido comentario de Vernaci hacia Balli

En el estudio de SQP, Yanina Latorre objetó la respuesta de Vernaci, pese a destacar su trayectoria radial. “La trató de voz de pito”, observó, mientras Pia Shaw coincidió en que un tramo del intercambio no le iba a resultar gracioso a Balli.

Shaw reconoció que las notas suelen realizarse cuando los participantes salen de cocinar y estaban por almorzar, pero planteó: “¿Cuánto puede durar la nota?”. Nico Peralta, en tanto, recordó que Vernaci había dicho antes de entrar al reality que quería concentrarse en la cocina y no involucrarse en disputas mediáticas. “Se está metiendo en el barro sola”, consideró.

Ximena Capristo respaldó el trabajo de Balli como cronista y remarcó que el roce entre ellas tenía antecedentes. A partir de esa intervención, Latorre presentó un archivo de Radio Pop, de la época en que Balli se sumó como panelista de LAM.

Marixa Balli muy angustiada por las devoluciones del jurado de Masterchef
Marixa Balli fue parte de MasterChef Celebrity

El archivo de Radio Pop expuso una crítica de Vernaci a Balli

En ese audio, Vernaci ironizó sobre el ingreso de figuras del espectáculo al periodismo televisivo. “Entrás hablando de con quién te acostaste y terminás periodista”, planteó durante una conversación con sus compañeros de radio. También agregó: “Tanto estudiar al pedo tampoco, ¿no?”.

El programa completó el repaso con una entrevista que Ángel de Brito le hizo a Balli después de esas declaraciones. La artista aclaró que no se definía como periodista y recordó que compartió trabajo con Vernaci en Peor es nada. “La quiero, trabajamos juntas y le tengo mucho cariño”, dijo.

Balli defendió entonces la posibilidad de contar anécdotas personales al aire y le restó gravedad al comentario de La Negra. “Yo lo estoy pasando bomba”, resumió. Tras la nota de Vernaci con Rodrigo Bar, todavía no hubo una nueva respuesta pública de la cronista.

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