La visita de León XIV a la Argentina: restringirán la circulación para peatones y vehículos en Palermo y Recoleta

Los preparativos en la zona del Monumento de los Españoles, en Palermo (Crédito RS Fotos)

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El Gobierno nacional restringirá el acceso y la circulación en algunas zonas de los barrios porteños de Palermo y Recoleta a partir de la madrugada del miércoles 4 de noviembre por la visita del papa León XIV.

El operativo de seguridad contempla restricciones progresivas desde los primeros días de noviembre y cambios para los vecinos, trabajadores, huéspedes de hoteles y asistentes a los actos previstos en la Ciudad. A los peatones que vivan o tengan sus empleos en las zona se les solicitará DNI o declaración jurada.

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El operativo en Palermo comenzará antes de la llegada del pontífice. Hasta la noche del 3 de noviembre, habrá cortes parciales en la avenida del Libertador, entre avenida Colombia y avenida Sarmiento, con dos carriles habilitados por cada sentido.

Desde la madrugada del miércoles 4 y hasta el lunes 16, los cortes se extenderán de manera gradual sobre avenida del Libertador, entre Sucre y Ugarteche, hasta alcanzar una interrupción completa del tránsito. Los vecinos frentistas podrán ingresar a sus cocheras por un carril exclusivo hasta el sábado 7, mientras avancen el vallado y el montaje de carpas.

Un mapa esquemático detalla el perímetro con circulación restringida y los puntos de corte vehicular sobre la Avenida del Libertador y las calles adyacentes.

A partir de la tarde del sábado 7 y hasta la madrugada del miércoles 11, los ingresos y egresos al área restringida de Palermo se concentrarán en las avenidas Santa Fe, Luis M. Campos y Las Heras.

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También allí será obligatorio presentar DNI con domicilio actualizado; quienes no puedan justificarlo deberán completar el formulario habilitado por la Ciudad. Empleados y comerciantes deberán mostrar similar documentación, y los turistas su comprobante de reserva de hospedaje.

Antes de la madrugada del 7 de noviembre, los vecinos deberán retirar los vehículos estacionados sobre la avenida del Libertador entre Virrey del Pino y Ugarteche, así como los que estén ubicados en los primeros 100 metros de las calles transversales dentro del perímetro.

El perímetro de seguridad en la Nunciatura Apostólica

El Palacio Fernández Anchorena, sede de la Nunciatura Apostólica en Buenos Aires, presenta su fachada académica sobre la avenida Alvear. (Wikipedia)

Otro de los estrictos controles de circulación se producirá en los alrededores de la Nunciatura Apostólica, la residencia oficial de la representación del Vaticano en Buenos Aires.

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Se trata de una zona emblemática del barrio porteño de Recoleta. La Nunciatura está ubicada en el Palacio Fernández Anchorena, que tiene entrada por avenida Alvear 1637, a metros de la esquina con Montevideo. En noviembre, durante cuatro noches, será además la casa de León XIV.

Desde el mediodía del sábado 7 hasta la tarde del miércoles 11 de noviembre, funcionarán controles policiales y una restricción vehicular total en la zona delimitada por Avenida Alvear, Cerrito, Avenida del Libertador y Avenida Callao. Y en 100 metros de las calles Rodríguez Peña, y Montevideo, entre Quintana y Alvear.

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Los ingresos y egresos estarán habilitados en los cruces de la avenida Alvear con Callao y con Libertad.

Al igual que en Palermo, los vecinos tendrán que presentar el DNI con el domicilio actualizado ante los controles de la Policía. Quienes no puedan justificar su domicilio, incluidos empleados y comerciantes, deberán completar un formulario con carácter de declaración jurada en el sitio oficial del Gobierno de la Ciudad. Los huéspedes de hoteles y otros alojamientos tendrán que mostrar la reserva.

Un urbano detalla el perímetro con tránsito vehicular restringido y los puntos de acceso habilitados entre la Avenida del Libertador y la calle Quintana.

Los vecinos deberán retirar sus vehículos antes del mediodía del 7 de noviembre. Podrán estacionarlos a 45 grados sobre las siguientes avenidas:

Avenida Callao (mano derecha), entre Vicente López y Avenida del Libertador

Avenida del Libertador (sentido Retiro), entre Libertad y Avenida Callao.

Los autos que permanezcan en la zona serán trasladados sin costo al predio de la Facultad de Derecho por personal y grúas de Tránsito.

Colectivos y basura: los cambios en los servicios

En el marco de este despliegue de seguridad, también se reubicarán contenedores de basura y se modificarán los recorridos de algunas líneas de colectivos en Palermo y Retiro.

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Los vecinos deberán presentar el documento de identidad y los trabajadores completarán una declaración jurada en línea para acceder a la zona.

El recorrido del papa en la Ciudad de Buenos Aires

El obispo auxiliar de San Isidro y secretario general de la Conferencia Episcopal Argentina, Raúl Pizarro, adelantó este sábado que el papa León XIV tendrá dos recorridos en papamóvil por la avenida del Libertador, durante su visita a la Ciudad de Buenos Aires. La organización prevé accesos delimitados y sectores vallados.

Después de visitar el Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole por la mañana, el lunes 9 de noviembre, el pontífice volverá a la Ciudad para celebrar una misa en el Monumento de los Españoles, en Palermo.

Según describió Pizarro, en declaraciones a radio Mitre, la gente podrá ubicarse a ambos lados de la avenida del Libertador, dentro de los sectores organizados con vallas. El objetivo es que León XIV avance sin apuro y pueda tener contacto visual con quienes asistan a la misa.

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El armado del escenario en el Monumento de los Españoles

El coordinador indicó que habrá cuatro accesos principales y que la entrada se organizará desde la zona de Olleros hacia adelante, además de los ingresos del lado del río. Allí habrá voluntarios y señalización para guiar a los asistentes hasta las áreas disponibles.

El segundo gran acto en la Ciudad se realizará el martes 10 por la noche, cuando León XIV vuelva de Córdoba para encabezar una vigilia junto a jóvenes en el Monumento de los Españoles. La convocatoria comenzará a las 20.15, aunque el predio estará habilitado desde el mediodía y ofrecerá actividades artísticas a partir de las 16.

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