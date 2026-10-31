Teleshow

El peculiar operativo en la boda de Lali Espósito y Pedro Rosemblat para no revelar la torta: así trasladaron el postre

Damián Betular fue el encargado de hacer realidad la visión de la pareja y preservó en todo momento la íntimidad que eligieron los recién casados

La pareja contrajo matrimonio el sábado por la tarde en una casona en el barrio de San Telmo (Video: Farandula Show)
Guardar

Lali Espósito y Pedro Rosemblat se casaron este sábado en una ceremonia íntima en una antigua casona de San Telmo, en un festejo rodeado de estrictas medidas de seguridad que incluyeron el corte total de la calle donde se realizó el evento para resguardar la privacidad de los presentes, vallas y personal de seguridad.

Entre los detalles que marcaron la celebración, la torta nupcial fue uno de los elementos destacados y estuvo a cargo de Damián Betular, considerado uno de los reposteros más reconocidos del país. El pastelero se trasladó hasta el lugar en una combi, acompañado por parte de su equipo. Todos vestían el clásico uniforme blanco y llegaron para supervisar personalmente que cada instancia saliera de acuerdo con lo previsto para esta jornada especial.

PUBLICIDAD

El dispositivo de seguridad dispuesto para la celebración no quedó limitado al perímetro del evento, sino que también se extendió al traslado y al ingreso del postre. Para que los novios fueran los primeros en ver el trabajo realizado por el pastelero, se adoptaron medidas destinadas a bloquear la vista de quienes circulaban por las inmediaciones en el momento de la descarga.

Por ese motivo, utilizaron una tela blanca para ocultar la torta de las miradas curiosas. Personal de control, apostado sobre la vereda, monitoreó cada uno de los movimientos y restringió el acceso de curiosos durante toda la jornada.

PUBLICIDAD

Un grupo de personas sostiene en alto una tela clara a lo ancho de una calle, frente a una camioneta blanca
La medida de seguridad que tomaron para que no se vea la torta del casamiento de Lali Espósito y Pedro Rosemblat (RSFotos)

En una antigua casona del barrio de San Telmo, la pareja contrajo matrimonio, alejada del ruido que suele acompañarlos y de los flashes que persiguen de manera constante a la cantante de “Fanático”. Familiares de ambos y el grupo de amigos más íntimos estuvieron junto a la pareja para celebrar este amor.

La terraza de un edificio fue el escenario al aire libre, dispuesto alrededor de un camino central con una fila de sombrillas circulares blancas a ambos lados. Debajo de ellas, los invitados se reunieron durante la celebración en mesas redondas rodeadas por sillas. Una alfombra, sillones y mesas bajas conformaban en el centro de la terraza un sector de estar rodeado de plantas en macetas, separado del área destinada a las mesas y pensado como punto de encuentro. El jardín de césped natural estaba enmarcado por setos de arbustos recortados, mientras varios árboles de follaje frondoso repartían sombra entre las diferentes áreas.

A pocos días de la boda, Espósito había contado en una entrevista con el medio Frontera que el vestido seleccionado para este gran día sería discreto. “A veces me dicen: ‘Vas a entrar con un vestido larguísimo, con una cola de no sé cuántos metros’. No, nada de eso va a pasar. Es muy tranqui y es muy para nuestra familia, nuestros amigos y para nosotros, para celebrar este amor”, señaló la artista.

Lali Espósito reveló detalles de su casamiento

Durante esa charla, la cantante también habló sobre lo que representa este momento. “Pasé los treinta hace rato, tengo 35. Es un momento de la vida muy, muy especial, porque ya las cosas no te dan lo mismo. Pensás más lo que vas a hacer, cuánto tiempo le dedicás al trabajo y cuánto al ocio o al disfrute personal”, sostuvo. También reconoció Espósito que sus prioridades cambiaron: “Yo antes era muy trabajo, trabajo, trabajo y ahora también soy muy trabajadora, pero también aprendí a darme los tiempos del disfrute de los seres queridos, de los espacios para mí”.

La familia ocupó un lugar central durante la celebración. “Se unen los amigos, se une mi familia. Yo tengo familia en el interior del país, en Argentina, y viajan para esta boda. Ver a mi madre ahí y a mis hermanos. Cómo el otro se alegra por tu felicidad, cómo vos ves a esa persona con la que estás eligiendo vivir eso y te llena de emoción y te sentís acompañado en la vida. Creo que va a ser un momento bonito”, expresó.

Temas Relacionados

Lali EspósitoPedro RosemblatDamián BetularSan TelmoBoda

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Murió a los 61 años Marcela Giorgi, histórica locutora de Radio Mitre

La noticia la confirmó su amiga Mariel Di Lenarda al aire de la emisora: “Es la noticia que nunca quisimos dar”, describió al borde de las lágrimas

Murió a los 61 años Marcela Giorgi, histórica locutora de Radio Mitre

Soledad Silveyra contó cómo se recupera de sus fracturas y anticipó su vuelta al teatro: “No les puedo decir lo que sufrí”

Luego de pasar 23 días internada por lesiones en la pelvis y el sacro, la actriz relató los avances de la rehabilitación y reveló que tiene dos propuestas para regresar a las tablas en 2027

Soledad Silveyra contó cómo se recupera de sus fracturas y anticipó su vuelta al teatro: “No les puedo decir lo que sufrí”

Mirtha Legrand hizo su primera salida tras su internación: fue al cumpleaños de Marcela Tinayre en Barrio Parque

La diva llegó en auto, muy sonriente y acompañada por su nuevo chofer, a la celebración de su hija con temática de Halloween que reunió a un círculo íntimo de familiares y amigos

Mirtha Legrand hizo su primera salida tras su internación: fue al cumpleaños de Marcela Tinayre en Barrio Parque

Luego del reclamo al aire, Guillermina Valdés fue a ver a Dante Ortega en Es mi sueño: "Es un maestro para mí"

La actriz estuvo presente en el ciclo de Guido Kaczka para alentar a su hijo, quien semanas atrás había manifestado su decepción porque nadie de su familia lo acompañaba

Luego del reclamo al aire, Guillermina Valdés fue a ver a Dante Ortega en Es mi sueño: "Es un maestro para mí"

El giro de Lali con respecto al matrimonio: del “ni en pedo me caso” al día de su boda

La cantante, que durante años sostuvo públicamente que no era “wedding person”, celebra este 31 de octubre una ceremonia íntima con Pedro Rosemblat en una casona del barrio porteño de San Telmo

El giro de Lali con respecto al matrimonio: del “ni en pedo me caso” al día de su boda

AMÉRICA

El FBI acusó al régimen de Corea del Norte por el ciberataque contra Binance que afectó activos por USD 6.300 millones

El FBI acusó al régimen de Corea del Norte por el ciberataque contra Binance que afectó activos por USD 6.300 millones

El fiambre de Guatemala, el banquete de Todos los Santos que une a vivos y muertos

Más del 84% de los nicaragüenses enfrenta dificultades para cubrir sus gastos básicos

Diecisiete madres y 73 niños ocupan una academia de boxeo en Cuba ante la falta de vivienda

La Mocuana, El Cadejo y La Siguanaba: Los espantos de Centroamérica que celebran todo el año, más allá de Halloween y el Día de los Muertos

MALDITOS NERDS

‘Adorable Adventures’ llegará a Nintendo Switch 2 con la actualización ‘Family Fun’

‘Adorable Adventures’ llegará a Nintendo Switch 2 con la actualización ‘Family Fun’

La reina final de ‘The Dark Queen of Mortholme’ hara su llegada a consolas

‘Leaf Blower Co.’ llegará a consolas con campaña, mejoras y juego libre

HoYoverse lanzará ‘Petit Planet’ gratis en PC y móviles el 4 de diciembre

MAGES. revela la fecha de ‘Seeker Eye’, el nuevo horror de los autores de ‘Steins;Gate’

DEPORTES

Franco Colapinto largará 12° el Gran Premio de México de Fórmula 1

Franco Colapinto largará 12° el Gran Premio de México de Fórmula 1

En medio de una explosiva versión sobre la salida de Esteban Ocon, comenzó la danza de nombres en Haas rumbo al Gran Premio de Interlagos

Las sanciones que podría recibir el tenista argentino que abandonó un partido por el estado de la cancha

Vélez se enfrenta a San Lorenzo por la fecha 15 del Torneo Clausura

El minuto de locura que dejó a Ferro sin final y metió a Godoy Cruz en la pelea por volver a Primera