El peculiar operativo en la boda de Lali Espósito y Pedro Rosemblat para no revelar la torta: así trasladaron el postre

La pareja contrajo matrimonio el sábado por la tarde en una casona en el barrio de San Telmo (Video: Farandula Show)

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Lali Espósito y Pedro Rosemblat se casaron este sábado en una ceremonia íntima en una antigua casona de San Telmo, en un festejo rodeado de estrictas medidas de seguridad que incluyeron el corte total de la calle donde se realizó el evento para resguardar la privacidad de los presentes, vallas y personal de seguridad.

Entre los detalles que marcaron la celebración, la torta nupcial fue uno de los elementos destacados y estuvo a cargo de Damián Betular, considerado uno de los reposteros más reconocidos del país. El pastelero se trasladó hasta el lugar en una combi, acompañado por parte de su equipo. Todos vestían el clásico uniforme blanco y llegaron para supervisar personalmente que cada instancia saliera de acuerdo con lo previsto para esta jornada especial.

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El dispositivo de seguridad dispuesto para la celebración no quedó limitado al perímetro del evento, sino que también se extendió al traslado y al ingreso del postre. Para que los novios fueran los primeros en ver el trabajo realizado por el pastelero, se adoptaron medidas destinadas a bloquear la vista de quienes circulaban por las inmediaciones en el momento de la descarga.

Por ese motivo, utilizaron una tela blanca para ocultar la torta de las miradas curiosas. Personal de control, apostado sobre la vereda, monitoreó cada uno de los movimientos y restringió el acceso de curiosos durante toda la jornada.

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La medida de seguridad que tomaron para que no se vea la torta del casamiento de Lali Espósito y Pedro Rosemblat (RSFotos)

En una antigua casona del barrio de San Telmo, la pareja contrajo matrimonio, alejada del ruido que suele acompañarlos y de los flashes que persiguen de manera constante a la cantante de “Fanático”. Familiares de ambos y el grupo de amigos más íntimos estuvieron junto a la pareja para celebrar este amor.

La terraza de un edificio fue el escenario al aire libre, dispuesto alrededor de un camino central con una fila de sombrillas circulares blancas a ambos lados. Debajo de ellas, los invitados se reunieron durante la celebración en mesas redondas rodeadas por sillas. Una alfombra, sillones y mesas bajas conformaban en el centro de la terraza un sector de estar rodeado de plantas en macetas, separado del área destinada a las mesas y pensado como punto de encuentro. El jardín de césped natural estaba enmarcado por setos de arbustos recortados, mientras varios árboles de follaje frondoso repartían sombra entre las diferentes áreas.

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A pocos días de la boda, Espósito había contado en una entrevista con el medio Frontera que el vestido seleccionado para este gran día sería discreto. “A veces me dicen: ‘Vas a entrar con un vestido larguísimo, con una cola de no sé cuántos metros’. No, nada de eso va a pasar. Es muy tranqui y es muy para nuestra familia, nuestros amigos y para nosotros, para celebrar este amor”, señaló la artista.

Lali Espósito reveló detalles de su casamiento

Durante esa charla, la cantante también habló sobre lo que representa este momento. “Pasé los treinta hace rato, tengo 35. Es un momento de la vida muy, muy especial, porque ya las cosas no te dan lo mismo. Pensás más lo que vas a hacer, cuánto tiempo le dedicás al trabajo y cuánto al ocio o al disfrute personal”, sostuvo. También reconoció Espósito que sus prioridades cambiaron: “Yo antes era muy trabajo, trabajo, trabajo y ahora también soy muy trabajadora, pero también aprendí a darme los tiempos del disfrute de los seres queridos, de los espacios para mí”.

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La familia ocupó un lugar central durante la celebración. “Se unen los amigos, se une mi familia. Yo tengo familia en el interior del país, en Argentina, y viajan para esta boda. Ver a mi madre ahí y a mis hermanos. Cómo el otro se alegra por tu felicidad, cómo vos ves a esa persona con la que estás eligiendo vivir eso y te llena de emoción y te sentís acompañado en la vida. Creo que va a ser un momento bonito”, expresó.