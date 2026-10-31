República Dominicana

República Dominicana registra 474 casos de dengue en lo que va de 2026

La semana epidemiológica 41 cerró con 41 casos confirmados, frente a 11 registrados en el mismo período del año anterior

Ilustración de un mosquito negro con rayas blancas sobre la silueta verde de República Dominicana sobre un fondo azul.
República Dominicana registra casi el doble de casos de dengue en 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La República Dominicana acumuló 474 casos confirmados de dengue hasta la semana epidemiológica 41 de 2026, frente a los 265 diagnósticos registrados en el mismo período en 2025, según el más reciente Boletín Epidemiológico Semanal del Ministerio de Salud Pública que abarca desde el 11 al 17 de octubre.

El incremento se refleja también en la incidencia acumulada de la enfermedad. El indicador pasó de 3.13 casos por cada 100,000 habitantes en las primeras 41 semanas de 2025 a 5.45 por cada 100,000 habitantes en el mismo tramo de 2026.

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Los 474 casos corresponden al acumulado entre las semanas epidemiológicas uno y 41. En el período más reciente, comprendido entre las semanas 38 y 41, se confirmaron 111 casos, frente a 38 en igual intervalo del año anterior. Esto supone que, en esas cuatro semanas, el número de diagnósticos fue casi tres veces superior al informado entonces.

Durante la semana epidemiológica 41 se reportaron 41 casos confirmados de dengue. En la misma semana de 2025, el registro había sido de 11. La comparación semanal muestra una diferencia de 30 casos entre ambos años.

Una mujer acostada en un sofá se toca la frente sudorosa cerca de una manta, un termómetro digital y tabletas de pastillas.
La semana epidemiológica 41 registró 41 casos confirmados de dengue frente a los 11 reportados en 2025. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Casos siguen bajo el umbral de seguridad

El boletín indica que el dengue se mantiene bajo monitoreo epidemiológico permanente en República Dominicana por tratarse de una enfermedad endémica. Pese al aumento del acumulado anual, los casos notificados hasta la semana 41 permanecieron dentro de la zona de éxito del corredor endémico.

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Ese corredor compara la situación de 2026 con el comportamiento histórico de los casos registrados entre 2019 y 2025. De acuerdo con el documento, la cantidad de notificaciones se ubicó por debajo del umbral de seguridad previsto para el período evaluado.

La autoridad sanitaria destacó que hubo variaciones semanales y aumentos leves en algunas semanas. No obstante, la incidencia permaneció alejada de los niveles de alerta o epidemia definidos por el sistema de vigilancia. El informe describe una transmisión inferior a la esperada para esta altura del año y señala que no existían pruebas de un incremento epidémico.

Según el boletín oficial, la incidencia no alcanza los niveles de alerta del sistema de vigilancia sanitaria. (REUTERS/Agustin Marcarian)
Según el boletín oficial, la incidencia no alcanza los niveles de alerta del sistema de vigilancia sanitaria. (REUTERS/Agustin Marcarian)

La Altagracia concentró la mayor cantidad de casos de la semana 41

La distribución territorial de los 41 casos confirmados en la última semana epidemiológica analizada ubicó a La Altagracia como la provincia con mayor concentración de diagnósticos. Le siguieron La Romana y la provincia de Santo Domingo, de acuerdo con el reporte oficial.

El informe también reportó 1,363 casos sospechosos de dengue acumulados entre las semanas uno y 41 de 2026, por debajo de los 1,642 notificados en el mismo período de 2025. En la semana 41 hubo 100 casos sospechosos, frente a 47 en igual semana del año anterior.

Respecto de la mortalidad, el acumulado de 2026 registró una defunción por dengue hasta la semana 41, mientras que en el mismo período de 2025 no se habían registrado muertes. La tasa de letalidad acumulada fue de 0.07 por cada 100 casos confirmados. En la semana 41 y en las cuatro semanas previas no se informaron defunciones.

La institución sanitaria aclara que los datos son preliminares y pueden modificarse en actualizaciones posteriores, luego de la clasificación definitiva de los casos, la búsqueda activa comunitaria y la revisión de otras fuentes oficiales de morbilidad y mortalidad.

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