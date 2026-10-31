Godoy Cruz y Tristán Suárez jugarán la final por el primer ascenso a la Liga Profesional: Ferro empató y dejó pasar una chance histórica

El gol que le dio la final a Godoy Cruz frente a Almirante Brown

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Godoy Cruz quedó a un paso de la vuelta a Primera División después de ganarle 2-1 a Almirante Brown en Mendoza en tiempo de descuento. El Tomba aprovechó el empate sin goles entre Acassuso y Ferro para alcanzar la cima de la Zona A de la Primera Nacional y aventajar a los de Caballito por diferencia de gol. Su rival será Tristán Suárez, que terminó primero en la Zona B luego de igualar con Deportivo Maipú.

Los mendocinos estaban obligados a ganar en el estadio Feliciano Gambarte y esperar un resultado positivo en cancha de Estudiantes de Caseros, donde Ferro no pudo conseguir la victoria que le hubiera dado la final contra un Acassuso que salió a la cancha a jugar ya habiendo descendido. A pesar de que el Verdolaga tuvo varias situaciones para ponerse en ventaja, no logró doblegar a su rival y ahora quedó condenado al Reducido por el segundo ascenso luego de haber sido líder en gran parte de la temporada.

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Los héroes de la tarde en el equipo de Pablo De Muner fueron Martín Pino, máximo artillero del certamen (20 gritos) y Diego Viera, quien había errado un penal en el primer tiempo (se lo desvió el arquero Bruno Galván) y de cabeza anotó el 2-1 definitivo en el tercer minuto de adición. Pedro Velurtas, apenas unos segundos antes, había anotado el empate transitorio que le sacaba a Godoy Cruz la chance de disputar la final por el ascenso a Primera. Sobre el final se fue expulsado por doble amarilla Tomás Villoldo en el elenco de Isidro Casanova.

Godoy Cruz 1-0 Almirante Brown

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