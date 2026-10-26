Tecno

El Asistente de Google desapareció de Android: cómo usar Gemini desde el celular usando mi voz

La medida también afecta a los relojes con Wear OS, los auriculares y los sistemas Android Auto sincronizados con el teléfono

Google cambia su Asistente por Gemini, aunque no todos los celulares tendrán la IA.
Google completó la retirada del Asistente de Google en teléfonos y tabletas Android para sustituirlo por Gemini como asistente único. (Google)
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El Asistente de Google ya es historia en los móviles Android. Tras años como la herramienta de referencia para búsquedas por voz, control de dispositivos y recordatorios, Google completó su retirada para dejar a Gemini como el único asistente integrado en teléfonos y tabletas con ese sistema operativo.

Desde finales de septiembre la mayoría de los usuarios ya no tiene acceso a este función, cambiando varios hábitos al contar con una mayor integración con la IA que debe aprender a usarse.

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Qué dispositivos quedaron sin el Asistente de Google

El cambio no se limitó a los teléfonos. Google confirmó que la medida alcanza a relojes con Wear OS, auriculares y cascos, además de Android Auto cuando este sistema está sincronizado con un móvil compatible.

En las versiones recientes de la aplicación de Google, incluso desapareció la opción de “cambiar a Google Assistant” dentro del menú de cuenta de Gemini. Al eliminarse ese ajuste, Gemini pasó a ser la opción predeterminada y, en la mayoría de los casos, la única disponible.

El Asistente de Google dejará de estar disponible desde el 4 de setiembre de 2026.
Los altavoces inteligentes de Google Home y las pantallas Nest conservan el asistente anterior durante la primera etapa de transición. (Google)

No todos los productos del ecosistema quedaron incluidos en esta primera etapa. Los vehículos con Android Auto integrado directamente en el sistema multimedia del vehículo mantienen, por ahora, acceso al asistente anterior. Lo mismo ocurre con los altavoces y pantallas inteligentes de Google Home y Nest, donde la compañía todavía trabaja en la transición hacia Gemini for Home.

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El fin del Asistente de Google en Android significa que Gemini pasó a ser el único asistente de voz del sistema, con capacidad para enviar mensajes, controlar dispositivos domóticos, crear recordatorios y mantener conversaciones con mayor comprensión del contexto, aunque todavía con fallas en tareas cotidianas simples.

El respaldo a esta decisión se refleja en el crecimiento de Gemini dentro del ecosistema de Google. La aplicación independiente alcanzó 950 millones de usuarios activos mensuales en el segundo trimestre de 2026 y, en mayo de ese año, concentró alrededor del 27,9% del tráfico web global entre los servicios conversacionales.

Cómo activar Gemini en el teléfono

La activación de Gemini se realiza con los mismos gestos que antes funcionaban con el asistente clásico. Quien mantenga presionado el botón de encendido, o deslice desde una de las esquinas inferiores de la pantalla, podrá abrir la aplicación.

Los usuarios sin la herramienta preinstalada deben acudir a la tienda Google Play Store para completar la configuración del nuevo asistente. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)
Los usuarios sin la herramienta preinstalada deben acudir a la tienda Google Play Store para completar la configuración del nuevo asistente. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)

El comando de voz “Hey Google” u “Ok Google” sigue funcionando igual, siempre que el usuario tenga configurado y activo Voice Match en su cuenta. También se mantiene la posibilidad de ejecutar acciones con la pantalla bloqueada, como enviar mensajes o consultar información, una función que ya existía con el asistente anterior.

Para quienes no tengan la aplicación instalada de fábrica, el proceso de configuración requiere descargarla desde Google Play Store, ingresar al perfil de usuario dentro de los ajustes, seleccionar la opción de asistentes digitales de Google y elegir Gemini, siguiendo los pasos que indica la propia aplicación.

Qué puede hacer Gemini en este momento

Entre las tareas que Gemini ya resuelve se encuentran el envío de mensajes mediante comandos de voz, el control de dispositivos como bombillas o enchufes inteligentes, la ejecución de rutinas vinculadas a Google Home y la identificación de canciones en reproducción.

Gemini resuelve el control de artefactos domésticos inteligentes y la interacción con aplicaciones como Gmail, Maps o YouTube.
Gemini resuelve el control de artefactos domésticos inteligentes y la interacción con aplicaciones como Gmail, Maps o YouTube.

También permite crear listas y recordatorios, gestionar ciertos ajustes del teléfono e interactuar con aplicaciones como Gmail, Maps o YouTube. Uno de los cambios más visibles está en la interfaz: mientras el asistente anterior mostraba tarjetas informativas, Gemini concentra gran parte de sus respuestas en texto y voz.

Entre los puntos pendientes de mejora figuran los errores al localizar contactos, las dificultades para configurar temporizadores o alarmas, los inconvenientes dentro de Android Auto y la menor compatibilidad con funciones relacionadas con podcasts y emisoras de radio respecto del asistente que reemplazó.

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