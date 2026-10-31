1,218 casos de depresión y 78 intentos de suicidio en adultos mayores encienden las alarmas en Costa Rica

Un hombre de espaldas permanece en el corredor en penumbra de una vivienda frente a una puerta iluminada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Detrás de las estadísticas oficiales se oculta un drama humano devastador: el abandono emocional y el dolor psicológico están quebrando a la población de la tercera edad en Costa Rica.

El Ministerio de Salud ha encendido las máximas alertas epidemiológicas tras documentar 1,656 casos de trastornos mentales graves en adultos mayores en tan solo las primeras 38 semanas de 2026. Las cifras reflejan una emergencia desatendida donde la depresión severa, el colapso neurocognitivo y la desesperación letal avanzan a paso firme en los hogares del país.

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Los registros de la Dirección de Vigilancia de la Salud revelan una realidad crítica: casi tres de cada cuatro expedientes corresponden a cuadros de depresión profunda, sumando 1,218 personas consumidas por la tristeza, el desamparo y el aislamiento (73.6% de los diagnósticos).

A esto se suman 337 personas diagnosticadas con demencia vascular (20,4%) y 23 víctimas de la enfermedad de Alzheimer, configurando un escenario donde cientos de ancianos pierden progresivamente su autonomía y sus recuerdos mientras sus familias colapsan ante la falta de redes de apoyo.

La depresión lidera las consultas en personas adultas mayores con un marcado predominio en mujeres, mientras que los intentos de suicidio registran una mayor incidencia en hombres, según las estadísticas oficiales del Ministerio de Salud.

El dato más estremecedor y urgente radica en la conducta suicida: 78 adultos mayores intentaron quitarse la vida en lo que va del año. De igual manera, el impacto emocional muestra una disparidad angustiante entre géneros:

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La carga invisible de las mujeres: Las adultas mayores representan dos de cada tres personas diagnosticadas ( 1,105 casos, equivalente al 66,7% ). En el caso específico de la depresión, la cifra femenina es abrumadora: 854 mujeres frente a 364 hombres , reflejando el impacto de vidas atravesadas por la sobrecarga del cuidado no remunerado, la soledad y la precariedad económica en la vejez.

La letalidad del silencio en los hombres: La conducta suicida muestra un giro siniestro. De los 78 intentos registrados, el 52.6% correspondió a varones (41 casos frente a 37 en mujeres), con un pico alarmante en el grupo de 60 a 64 años.

Soledad, negligencia y maltrato: el caldo de cultivo de la tragedia

Expertos advierten que el impacto traumático de la jubilación, la pérdida de roles sociales, el dolor físico crónico y el arraigado tabú de no pedir ayuda hunden a los hombres mayores en un aislamiento letal.

De igual manera, la Organización Mundial de la Salud (OMS) advierte un dato escalofriante: una de cada seis personas mayores sufre violencia física, abuso verbal o abandono sistemático. El maltrato cotidiano y el aislamiento involuntario no son meras fallas de convivencia: son detonantes directos de crisis psiquiátricas letales y declive cognitivo fulminante.

Prevenir desenlaces trágicos exige una intervención urgente en el entorno inmediato, combinando la estimulación cognitiva, la recreación y el acompañamiento afectivo continuo con el control estricto de afecciones crónicas como la hipertensión para frenar el daño vascular cerebral.

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Una infografía de Infobae detalla cuatro señales de deterioro emocional o cognitivo en personas mayores y expone medidas para intervenir durante una crisis. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Canales de asistencia psicológica gratuita y líneas de urgencia disponibles para prevenir el suicidio

En Costa Rica , está la línea Aquí Estoy del Colegio de Profesionales en Psicología de Costa Rica ofrece un servicio gratuito de apoyo para la prevención del suicidio y el Centro de Atención Psicológica (UCR), teléfono 506- 2511-5776.

El Salvador, para orientación psicológica o atención ante una crisis, el ministerio de Salud dispone del número 131. Durante la llamada deben seleccionar su departamento y luego la opción de salud mental. También se puede llamar al número 503 7741-6614, de lunes a viernes, de 7:30 a 15:30 o al Sistema de Emergencias 9-1-1 .

En Guatemala, la Fundación Desarrolla Guatemala para la Educación y la Salud, tiene la línea telefónica: 1582 y el número de WhatsApp: 502- 3007-1582. En Panamá puedes llamar al 147 del ministerio de Desarrollo Social. Puedes recibir atención psicológica gratuita en República Dominicana llamando al Centro de Contacto Cuida tu Salud Mental al número (809) 200-1400.

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En Estados Unidos, existe la Red Nacional de Prevención del Suicidio para pedir ayuda, puedes llamar al 1-888-628-9454 o al 1-800-273-8255, la línea del Servicio Nacional de Prevención del Suicidio, para hablar con alguien que te brindará apoyo gratuito y confidencial las 24 horas del día, los siete días de la semana. Los CDC también recomienda sus propias políticas, programas y prácticas de prevención.

Línea de prevención del suicidio en Argentina: el Centro de Asistencia al Suicida ofrece orientación y apoyo. Tienen una línea de prevención del suicidio disponible al teléfono 135 (línea gratuita) o al (011)5275-1135 y 0800 345 1435 para llamadas desde todo el país.

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Una persona joven sostiene las manos de una persona adulta mayor sobre una mesa de madera como expresión de cuidado y acompañamiento familiar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En México, para aquellos que buscan ayuda o asistencia en relación al suicidio, existe la Línea de la Vida: 800-911-2000, este servicio es gratuito y está disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

En Colombia, la Línea de la Vida brinda apoyo emocional a individuos que enfrentan crisis de suicidio o angustia. Este servicio está disponible en varias ciudades del país. En Bogotá, se puede contactar a través de la línea 106 o vía WhatsApp al 3007548933. Barranquilla cuenta con la línea 339 99 99, mientras que en Medellín se dispone de la Línea Amiga al 444 44 48. En Cali, al igual que en Bogotá, la línea de atención es el 106. Estas líneas ofrecen una respuesta inmediata a quienes necesitan ayuda en momentos críticos.

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En Perú, el Ministerio de Salud (Minsa) ofrece apoyo emocional a través de la Línea 113 Salud, accesible nacionalmente por teléfono, WhatsApp o Telegram en los números 955557000 y 952842623.

En España, el Ministerio de Sanidad ha establecido la Línea 024 para la atención a la conducta suicida.