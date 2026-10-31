Ciencia

La NASA mostró una Tierra embrujada por Halloween: la impactante foto que parece de otro planeta

Auroras, vapor y noche: una postal registrada en Hverir, Islandia, combina fumarolas y luces verdes generadas por la actividad solar

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La imagen, tomada por el fotógrafo Stephane Vetter en Hverir, Islandia, combina fumarolas de una zona geotérmica con una aurora boreal. (NASA)
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“Una noche en un planeta tenebroso” es el título con el que la NASA difundió este 31 de octubre una imagen de la Tierra, en el marco de Halloween. La tenebrosa postal, publicada en la sección “Astronomy Picture of the Day”, muestra columnas de vapor que emergen de un paisaje volcánico, mientras una aurora verde ilumina el cielo estrellado del noreste de Islandia.

La foto fue tomada el 1º de septiembre de 2013 por Stephane Vetter en Hverir, una zona de intensa actividad geotérmica situada dentro del paisaje volcánico islandés. Allí, las fumarolas liberan vapor y gases que, bajo la oscuridad, se elevan frente a las luces del norte.

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Las auroras se forman por partículas impulsadas por la actividad solar

La agencia espacial estadounidense explicó que el resplandor verdoso corresponde a una aurora boreal, un fenómeno que se produce cuando partículas energéticas asociadas con la actividad solar alcanzan la alta atmósfera terrestre en las regiones cercanas a los polos.

Vista de la curvatura terrestre con masas de nubes y una fina capa verde brillante en el horizonte sobre el fondo del espacio
La NASA describió el resultado como una escena fantasmal, en sintonía con la fecha del 31 de octubre.

Las partículas permanecen atrapadas en el campo magnético de la Tierra y pueden ser liberadas durante tormentas geomagnéticas. Al interactuar con los gases de la atmósfera, originan los destellos que cruzan el cielo nocturno.

El vapor geotérmico completa una postal de Halloween en Islandia

En Hverir, las emisiones de las fumarolas sumaron otro elemento a la imagen: torres de vapor y gas que contrastan con las auroras. La NASA describió el resultado como una escena fantasmal, en sintonía con la fecha del 31 de octubre.

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La toma de Stephane Vetter reunió dos fenómenos que no dependen uno del otro, pero coinciden en la misma escena: la energía geotérmica que aflora en Hverir y la actividad solar que produce auroras en la atmósfera. Esa combinación permitió que el vapor de las fumarolas quedara recortado bajo el resplandor verde del cielo islandés.

Según la agencia, la actividad auroral en el planeta continúa elevada porque el Sol atraviesa las primeras etapas de descenso desde el máximo de su ciclo de actividad. Eso mantiene abiertas las posibilidades de nuevos avistamientos de auroras en distintas zonas del hemisferio norte.

Hverir forma parte de una zona volcánica activa del norte de Islandia

Hverir también es conocido como Námaskarð y se encuentra al este del lago Mývatn, al pie de la montaña Námafjall, en el norte de Islandia. El área integra la zona volcánica activa que rodea a Krafla, donde el calor subterráneo se expresa a través de fumarolas, respiraderos de vapor y pozas de barro en ebullición.

El paisaje combina terreno volcánico oscuro con depósitos minerales de tonos rojos, anaranjados y amarillos. Estas formaciones, junto con el vapor que surge del suelo, explican la apariencia inusual del sitio que aparece en la foto elegida por la NASA para su publicación de Halloween.

La actividad geotérmica mantiene el suelo caliente y frágil en distintos sectores. Por ese motivo, la oficina de turismo regional Visit North Iceland indica que los visitantes deben permanecer sobre los senderos señalizados, tanto por seguridad como para proteger el entorno natural.

La NASA también repasó los disfraces de Halloween en la estación espacial

Seis personas en el interior de una estación espacial visten camisetas estampadas, disfraces y máscaras mientras flotan en el habitáculo
La NASA mostró cómo se festeja Halloween en la Estación Espacial Internacional

La publicación sobre el paisaje de Islandia llegó horas después de que la NASA recordara en la previa a Halloween los curiosos disfraces de los astronautas en la Estación Espacial Internacional.

Los atuendos, elaborados en ocasiones con materiales disponibles a bordo, van desde personajes de fantasía hasta propuestas inspiradas en películas, videojuegos y dibujos animados.

La galería reúne imágenes de distintas misiones. Entre ellas figura la Expedición 68, cuyos integrantes utilizaron contenedores de almacenamiento como parte de sus atuendos y llevaron bolsas improvisadas para pedir dulces en 2022.

Las imágenes de la agencia muestran también referencias a Mario Bros., Spiderman y la saga de Star Wars. Los disfraces se prepararon con recursos presentes en la estación, una práctica que permite a las tripulaciones adaptar la celebración a las condiciones de la microgravedad. “El terror continúa”, señaló la NASA al presentar el recorrido fotográfico.

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