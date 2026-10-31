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Julia Riera dio vuelta un partido increíble ante Solana Sierra y se metió en las semifinales del WTA de Curitiba

El duelo entre las dos tenistas argentinas de mejor ranking fue para la pergaminense, que perdía 1-6 y 1-4 y logró revertir la historia

Julia Riera atraviesa una buena semana en Brasil
Julia Riera atraviesa una buena semana en Brasil
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Julia Riera protagonizó una de las remontadas de la semana en el circuito femenino. En el cruce entre la 1 y la 2 del tenis argentino, derrotó a su compatriota Solana Sierra por 1-6, 6-4 y 7-5 y avanzó a semifinales del WTA 125 de Curitiba.

La pergaminense revirtió un encuentro que perdía por 1-6 y 1-4 y se metió entre las cuatro mejores del certamen brasileño. En busca de la definición, su rival este sábado será la austríaca Julia Grabher, 122° del mundo y segunda preclasificada.

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Sierra, ubicada en el puesto 101 del ranking mundial, comenzó con paso firme. Ganó seis games consecutivos y marcó la primera diferencia en el tanteador. La marplatense extendió el dominio en el segundo parcial y volvió a quebrar el servicio de su rival.

Sin embargo, Riera, 140.ª del escalafón femenino, encontró respuestas en un momento límite. Empezó a recuperar terreno y consiguió cambiar el desarrollo del encuentro. Ganó cinco games consecutivos para llevarse el segundo set por 6-4 y forzar una tercera manga.

La tendencia se mantuvo en el parcial definitivo. Riera tomó una ventaja de 4-0 y se arrimó a la victoria, pero Sierra no se rindió: recuperó un quiebre y volvió a meterse en la definición.

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La pergaminense sacó para partido en el décimo juego, pero nuevamente Sol encontró un quiebre y estiró el suspenso. Sin embargo, Riera logró un nuevo break en cero y, esta vez, logró sentenciar la historia en su turno de saque.

El triunfo también le permitió a Riera sostener su recorrido en una semana en la que ya había protagonizado otra remontada. En la primera ronda venció a la suiza Rebeka Masarova por 1-6, 6-4 y 6-1, luego de haber estado 4-1 abajo en el segundo set. Luego, por los octavos de final, superó a la marroquí Yasmine Kabbaj por 6-2 y 6-4.

En el siguiente turno, Jazmín Ortenzi perdió ante la francesa Alice Tubello por 2-6, 6-2 y 6-3 y se despidió en los cuartos de final.

La riojana, ubicada en el puesto 173 del ranking mundial, había comenzado el encuentro con un buen rendimiento y se quedó con el primer set con holgura. Sin embargo, Tubello, 207.ª del escalafón, reaccionó en el segundo parcial, igualó el marcador con otro 6-2 y llevó la definición al tercer set.

En la manga decisiva, la francesa consiguió la diferencia necesaria para cerrar el partido por 6-3 y avanzar a las semifinales. De esta manera, Ortenzi no pudo completar una semana que había comenzado con dos victorias en sets corridos: ante sus compatriotas Victoria Bosio, por 7-5 y 6-2, y Lourdes Ayala, por 6-0 y 6-2.

Jazmín Ortenzi AAT W35
Jazmín Ortenzi quedó afuera en cuartos de final

En México, Nadia Podoroska tampoco pudo avanzar a las semifinales. La rosarina cayó ante la francesa Carole Monnet por 2-6, 6-3 y 6-2 en los cuartos de final del WTA 125 de Querétaro.

Podoroska, ubicada en el puesto 201 del ranking mundial, había comenzado el encuentro de buena manera y se quedó con el primer set. Sin embargo, Monnet, situada en el puesto 243, reaccionó a partir del segundo parcial: igualó el partido y exhibió superioridad en el set definitivo.

La argentina había llegado a esa instancia después de dos triunfos: ante la francesa Alice Rame, por 6-4 y 6-3, y frente a la rumana Miriam Bulgaru, por 6-1 y 6-1.

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