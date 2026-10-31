Juegos de Halloween y de terror: los 5 para descargar en Crunchyroll y PlayStation

Los juegos de terror y Halloween que ofrecen Crunchyroll y PlayStation por el 31 de octubre.

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Halloween es una oportunidad para explorar videojuegos que combinan suspenso, criaturas sobrenaturales, persecuciones y escenarios inquietantes. Para quienes buscan experiencias de este tipo, Crunchyroll Game Vault y PlayStation Store cuentan con títulos que abarcan desde historias de terror psicológico hasta aventuras en las que sobrevivir depende de resolver acertijos o escapar de los enemigos.

Ambas plataformas ofrecen propuestas diferentes. Crunchyroll reúne videojuegos para dispositivos móviles con una selección de títulos independientes y experiencias de inspiración japonesa. PlayStation, por su parte, dispone de producciones de terror para PS4 y PS5, con gráficos más elaborados, historias cinematográficas y opciones multijugador.

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A continuación, cinco juegos disponibles en el catálogo de Crunchyroll y otros cinco que se pueden encontrar en PlayStation Store para disfrutar durante Halloween.

Juegos de terror por Halloween se pueden conseguir en diferentes plataformas. REUTERS/Chalinee Thirasupa

Cinco juegos de terror para descargar en Crunchyroll

Crunchyroll Game Vault incluye una selección de videojuegos que pueden descargarse en teléfonos Android y iPhone. El servicio está disponible para suscriptores de los planes Mega Fan y Ultimate Fan, aunque algunos títulos pueden tener restricciones territoriales.

1. Corpse Party

Es una aventura de terror y supervivencia en la que un grupo de estudiantes queda atrapado en una versión sobrenatural de su escuela después de realizar un ritual. Los jugadores deben explorar pasillos, descubrir secretos y resolver acertijos mientras intentan escapar de los espíritus que habitan el lugar.

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El videojuego incluye diferentes finales, por lo que las decisiones durante la historia pueden determinar quién sobrevive. Es una de las propuestas más directamente relacionadas con el género de terror dentro del catálogo de Crunchyroll.

Corpse Party.

2. Ao Oni

Este videojuego japonés de terror presenta a un grupo de personajes que debe escapar de una mansión habitada por una criatura azul. La experiencia combina exploración, acertijos y persecuciones, mientras los jugadores buscan objetos y caminos para evitar al monstruo.

Su estética sencilla y sus apariciones inesperadas lo convierten en una alternativa para quienes disfrutan del terror clásico.

3. Raging Loop

Es una novela visual de misterio y terror psicológico ambientada en una aldea aislada donde sus habitantes participan en un ritual relacionado con hombres lobo. El protagonista queda atrapado en una serie de acontecimientos violentos y debe descubrir quiénes son los responsables.

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La historia avanza mediante decisiones y diferentes rutas narrativas, por lo que el jugador debe prestar atención a los diálogos y las pistas para comprender lo que sucede.

Raging Loop.

4. The House in Fata Morgana

Esta novela visual propone una historia gótica ambientada en una mansión marcada por tragedias. El jugador recorre distintas épocas y conoce relatos de personajes cuyas vidas están relacionadas con el misterio del lugar.

Su propuesta se apoya principalmente en la narración, la música y una atmósfera oscura, con elementos de terror psicológico y drama.

5. Last Time I Saw You

La aventura sigue a un adolescente que vive en el Japón de los años ochenta y comienza a experimentar sucesos sobrenaturales. A través de la exploración, el jugador descubre personajes, criaturas y misterios vinculados con una maldición.

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Aunque combina elementos de aventura y drama, su ambientación sobrenatural y sus referencias al folclore japonés la convierten en una opción para Halloween.

Last Time I Saw You.

Cinco juegos de terror para descargar en PlayStation Store

PlayStation también reúne videojuegos de terror para quienes buscan experiencias más intensas en PS4 y PS5. En su selección oficial para Halloween de 2026 aparecen títulos de supervivencia, terror psicológico y experiencias multijugador.

1. Until Dawn

Es una aventura de terror cinematográfica en la que un grupo de jóvenes queda atrapado en una montaña durante una noche llena de amenazas. Las decisiones del jugador determinan quién sobrevive y cómo se desarrolla la historia. Su propuesta combina exploración, suspenso y momentos de persecución.

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Until Dawn.

2. Phasmophobia

Este juego multijugador permite asumir el papel de investigadores paranormales que deben identificar fantasmas en casas y otros lugares abandonados. Los participantes utilizan herramientas para detectar actividad sobrenatural y recopilar pruebas. La experiencia puede jugarse en equipo y cada investigación presenta amenazas diferentes.

3. Resident Evil Requiem

La nueva entrega de la conocida franquicia de Capcom combina exploración, supervivencia y enfrentamientos contra criaturas infectadas. El jugador debe administrar recursos, investigar escenarios y enfrentarse a enemigos mientras avanza por una historia marcada por el terror biológico.

Resident Evil Requiem.

4. Five Nights at Freddy’s: Secret of the Mimic

El videojuego lleva a los jugadores a una instalación abandonada donde deben enfrentarse a una amenaza mecánica capaz de imitar apariencias y comportamientos. La experiencia se basa en explorar espacios oscuros, evitar encuentros peligrosos y descubrir los secretos del lugar.

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5. Alan Wake 2

Esta aventura de terror psicológico sigue al escritor Alan Wake y a la agente Saga Anderson mientras investigan sucesos sobrenaturales relacionados con una serie de asesinatos. Combina exploración, resolución de misterios y enfrentamientos con criaturas que aparecen en escenarios oscuros.

Los cinco títulos forman parte de las propuestas de terror que PlayStation destaca para Halloween de 2026.

Alan Wake 2.

Cómo descargar los juegos de Crunchyroll y PlayStation

En el caso de Crunchyroll, los usuarios deben ingresar a la aplicación móvil y buscar la sección Game Vault. Desde allí pueden seleccionar un videojuego y acceder a su descarga mediante Google Play o App Store. Para utilizar el catálogo completo se necesita una suscripción Mega Fan o Ultimate Fan.

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En PlayStation, el procedimiento consiste en ingresar a PlayStation Store desde la consola o la página web, buscar el nombre del videojuego y seleccionar la opción de compra o descarga, según corresponda. Algunos títulos también pueden estar incluidos en los catálogos de PlayStation Plus, dependiendo del plan y de su disponibilidad.

De esta manera, ambas plataformas reúnen alternativas para quienes buscan videojuegos de terror durante Halloween, con propuestas que van desde historias sobrenaturales para celulares hasta producciones de suspenso y supervivencia para consolas.