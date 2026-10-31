Las extracciones de efectivo están en su mínimo histórico: qué medios de pago ganan terreno

En el primer semestre, el monto extraído por adulto cayó 14,1% interanual en términos reales. (Télam)

Guardar

Las extracciones de efectivo llegaron a mínimos históricos en la Argentina, según el último Informe de Inclusión Financiera del Banco Central (BCRA). Cada adulto va menos veces al cajero y paga cada vez más con transferencias y con códigos QR, en un contexto en el que decrece el uso de los billetes.

En detalle, cada persona mayor de 18 años realizó en promedio 1,3 extracciones mensuales en el primer semestre de este año, un 33,4% menos que un año atrás, mientras que el monto extraído por adulto cayó 14,1% en términos reales”. De esa manera, ambos valores alcanzaron el punto más bajo del que se tiene registro.

PUBLICIDAD

La serie histórica muestra una tendencia clara. En 2023, cada adulto hacía en promedio 2,9 extracciones por mes. Fueron 2,7 en 2024 y 1,7 en 2025, hasta llegar a las 1,3 del primer semestre de este año. En paralelo, la cantidad de pagos electrónicos por adulto pasó de 19,2 mensuales en 2023 a 32,8 en el primer semestre de 2026.

Como las extracciones son menos frecuentes, cada retiro es más grande. El monto promedio por extracción aumentó cerca de 29%, “lo que sugiere una menor frecuencia de retiro, pero por importes más elevados”, según el BCRA. El organismo presenta la baja del efectivo como “la contracara” del avance de los medios de pago electrónicos.

PUBLICIDAD

Por qué ganan las transferencias

Según el BCRA, la razón principal que explica el retroceso del efectivo está en cómo funcionan las transferencias. El informe sostiene que “la acreditación inmediata y su costo nulo junto a las mejoras en la experiencia del usuario” las posicionan como un instrumento para “montos relativamente bajos, como pagos de bienes de consumo alimenticio”, “desplazando a la tarjeta de débito y al efectivo en operaciones cotidianas”.

Las tarjetas de débito también están perdiendo terreno en las operaciones cotidianas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El informe aclara que las transferencias son gratuitas cuando quien ordena el pago es un usuario de servicios financieros o una microempresa, siempre que no superen determinados montos mensuales. Esa lógica se refleja en el monto promedio de cada pago electrónico, que cayó cerca de 10% en el último año y que, según el Banco Central, responde sobre todo a las transferencias.

PUBLICIDAD

Las cifras acompañan esa explicación. La cantidad de transferencias por adulto pasó de 7,7 mensuales en 2023 a 19,2 en el primer semestre de 2026. Entre todos los pagos minoristas de la economía, “las transferencias concentraron la mayor cantidad de transacciones y monto operado durante el primer semestre de 2026”. Crecieron 24,6% interanual en cantidad de operaciones y 7,2% en monto. Los pagos inmediatos, que reúnen transferencias y pagos con transferencia, explicaron el 77% del dinero movido con medios electrónicos, 3,5 puntos porcentuales más que un año antes.

El informe mensual de pagos minoristas de septiembre confirma el ritmo. Se registraron 791,6 millones de transferencias inmediatas en pesos por $99,7 billones, con aumentos interanuales de 21,9% en cantidad y de 6,6% en monto real. El 75% tuvo como origen o destino una CVU, la cuenta que se usa en las billeteras virtuales.

PUBLICIDAD

El QR, el medio que más crece

Dentro de los pagos electrónicos, el que más creció fue el pago con transferencia, que en la práctica se hace escaneando un código QR. Según el informe de inclusión, “los PCT (vía QR) fueron los que se destacaron por presentar el mayor crecimiento, tanto en cantidad de operaciones (57,2% interanual en el primer semestre) como en monto transaccionado (58,3% interanual)”. Por adulto, estos pagos pasaron de 0,9 mensuales en 2023 a 2,7 en el primer semestre de 2026.

Los pagos con QR crecieron 57,2% en el primer semestre del año. (Takenos)

En septiembre se hicieron 123,9 millones de pagos con transferencia interoperables, un 70% más que un año antes, por $3,1 billones, con un aumento real de 64,5%. El informe mensual precisa que “el 99,1 % de los PCT se inició con códigos QR”, lo que equivale a 122,8 millones de pagos.

PUBLICIDAD

Las tarjetas de crédito, en cambio, perdieron terreno. El informe de inclusión señala que los pagos con tarjeta de crédito por adulto cayeron 3,5% en cantidad de operaciones y 12,1% en monto en la comparación interanual. El informe mensual registra para agosto bajas de 18,1% en cantidad y de 20% en monto real. Ese mismo informe muestra para las tarjetas de débito un aumento de 7,1% en la cantidad de pagos, aunque advierte que desde diciembre de 2025 cambió la metodología con que se obtiene la información.

Menos uso de cajeros

La menor demanda de efectivo se vio en los cajeros. En agosto se hicieron 37,3 millones de extracciones en cajeros automáticos por $4,5 billones, con un monto promedio de $119,4 mil. El informe mensual indica que este canal concentra el 88,1% de las extracciones y que registró “una caída interanual del 29 % en la cantidad de operaciones y del 17 % en su monto real total”.

PUBLICIDAD

La cantidad de cajeros también bajó 3,1% en el semestre. El BCRA señala que el cambio de tendencia en las extracciones y la expansión de esquemas que permiten sacar dinero en comercios podrían incidir sobre la necesidad de puntos de extracción.

De todas formas, el efectivo no cayó en todos los rubros. El informe del Banco Central señala que “la reducción de las extracciones contrasta con lo sucedido en supermercados y autoservicios mayoristas, donde la participación de los montos desembolsados en efectivo se incrementó en la comparación interanual”. Los pagos en efectivo subieron 3,2% en supermercados y 10,4% en mayoristas, y llegaron a representar el 16,9% y el 25,4% de las ventas, respectivamente.

PUBLICIDAD