Guatemala

Los barriletes gigantes de Guatemala que conectan vivos y muertos: más de 127 años de historia y cosmovisión maya

Cada 1 de noviembre, el cielo de Sumpango y Santiago Sacatepéquez se llena de estructuras de papel y caña de hasta 20 metros de diámetro. Lo que comenzó como un ritual para ahuyentar malos espíritus se convirtió en patrimonio de la humanidad.

La tradición entrelaza elementos de la cosmovisión maya Kaqchikel con la liturgia católica introducida en el siglo XVI.
Los barriletes gigantes se elevan en Sumpango y Santiago Sacatepéquez cada 1 de noviembre para conmemorar el Día de Todos los Santos. (Asociación de Barrileteros de Santiago Sacatepéquez)
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El canal simbólico de comunicación entre los vivos y los muertos volverá a abrirse el 1 de noviembre, cuando decenas de barriletes gigantes cubran el cielo de Sumpango y Santiago Sacatepéquez, en Guatemala,para conmemorar el Día de Todos los Santos.

Esta manifestación, que suma más de 127 años de historia comunitaria en el altiplano de Guatemala, convoca anualmente a miles de personas atraídas por el vuelo y la exhibición de estas monumentales estructuras de papel y caña.

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La costumbre entrelaza elementos de la cosmovisión maya Kaqchikel con la liturgia católica introducida en el siglo XVI, época en la que quedaron fijadas las festividades de Todos los Santos y de los Fieles Difuntos.

Los barriletes gigantes se elevan en Sumpango y Santiago Sacatepéquez cada 1 de noviembre para conmemorar el Día de Todos los Santos.
Los pobladores de Sacatepéquez confeccionaban cometas a finales del siglo XIX para alejar a los malos espíritus de las tumbas. (Asociación de Barrileteros de Santiago Sacatepéquez)

Aunque las cometas surgieron en China alrededor del siglo V a.C. con propósitos científicos y militares antes de expandirse por Europa y llegar a América, las comunidades locales transformaron el artefacto en un instrumento místico.

Hacia finales del siglo XIX, los habitantes de Sacatepéquez comenzaron a confeccionar pequeños cometas caseros para volarlos sobre las tumbas.

De acuerdo con los relatos transmitidos por vía oral, los pobladores buscaban ahuyentar a los malos espíritus que deambulaban como almas en pena y facilitar el regreso de los antepasados a sus antiguos hogares.

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El sonido producido por el papel al chocar contra las corrientes de aire otoñales funcionaba como una barrera protectora y una señal de guía para las ánimas liberadas temporalmente durante esa jornada.

Los barriletes gigantes se elevan en Sumpango y Santiago Sacatepéquez cada 1 de noviembre para conmemorar el Día de Todos los Santos.
La tradición entrelaza elementos de la cosmovisión maya Kaqchikel con la liturgia católica introducida en el siglo XVI. (Asociación de Barrileteros de Santiago Sacatepéquez)

La tradición alcanzó el reconocimiento como patrimonio de la humanidad

Con el transcurso de las décadas, aquella práctica individual se convirtió en una labor colectiva. Tras advertir una disminución en el interés comunitario, en 1978 se organizó el primer concurso formal en Sumpango, lo cual reactivó la participación de familias y jóvenes en el diseño de piezas cada vez más complejas.

Las obras pasaron de dimensiones modestas a diámetros que superan los 15 y 20 metros, sostenidas por armazones de caña de bambú.

Los barriletes gigantes se elevan en Sumpango y Santiago Sacatepéquez cada 1 de noviembre para conmemorar el Día de Todos los Santos.
Las estructuras alcanzan diámetros superiores a los 15 y 20 metros con armazones fabricados en caña de bambú. (Asociación de Barrileteros de Santiago Sacatepéquez)

Ese proceso de preservación obtuvo respaldo oficial cuando el Ministerio de Cultura y Deportes declaró la técnica de elaboración como Patrimonio Cultural Intangible de la Nación en 2022.

Dos años después, la Unesco inscribió esta práctica en la lista de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

Representaciones de estas piezas ya han formado parte de exposiciones internacionales en la sede parisina de la entidad global y en El Salvador.

Los barriletes gigantes se elevan en Sumpango y Santiago Sacatepéquez cada 1 de noviembre para conmemorar el Día de Todos los Santos.
La Unesco inscribió la técnica de elaboración de los barriletes en la lista de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. (Asociación de Barrileteros de Santiago Sacatepéquez)

Miles de visitantes acuden a presenciar el ascenso de las estructuras

Las autoridades del Instituto Guatemalteco de Turismo (INGUAT) prevén la llegada de cerca de 100 mil turistas nacionales y extranjeros a las celebraciones en el campo de fútbol contiguo al cementerio de Sumpango.

Los barriletes gigantes se elevan en Sumpango y Santiago Sacatepéquez cada 1 de noviembre para conmemorar el Día de Todos los Santos.
La tradición en Sumpango y Santiago Sacatepéquez llega hasta a los estudiantes, quienes adquieren el conocimiento de creación de barriletes desde muy temprana edad. (Asociación de Barrileteros de Santiago Sacatepéquez)

Las agrupaciones artesanales dedican hasta seis meses de preparación previa para levantar estas creaciones mediante maniobras coordinadas de cuerdas y viento.

La festividad también funciona como una plataforma de expresión contemporánea. Los mosaicos calados plasman demandas sobre el resguardo del medio ambiente, la igualdad de género y los derechos de los pueblos indígenas.

Los barriletes gigantes se elevan en Sumpango y Santiago Sacatepéquez cada 1 de noviembre para conmemorar el Día de Todos los Santos.
Los mosaicos de papel exhiben mensajes sobre el resguardo del medio ambiente, la igualdad de género y los derechos indígenas. (Asociación de Barrileteros de Santiago Sacatepéquez)

A la par del impacto simbólico, la actividad dinamiza la economía regional por medio de servicios hoteleros y la gastronomía tradicional, con el fiambre como plato emblemático de la conmemoración.

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