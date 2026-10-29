Cómo evitar que la IA cree un perfil detallado con tus datos dispersos en internet

La inteligencia artificial facilita la reconstrucción de identidades digitales - REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

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La inteligencia artificial puede reunir datos dispersos en internet, vincular cuentas y construir un perfil detallado de una persona a partir de publicaciones, correos electrónicos, fotos y otros rastros digitales. Este proceso, asociado al doxing, puede exponer identidades, facilitar el acoso y aumentar el riesgo de robo de cuentas, chantaje o daños reputacionales.

La advertencia cobra importancia porque las herramientas actuales reducen el tiempo y el coste necesarios para relacionar información pública. Kaspersky explica que los sistemas de IA pueden automatizar búsquedas en fuentes abiertas, revisar bases de datos filtradas y conectar pistas que antes requerían muchas horas de investigación manual.

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La empresa de ciberseguridad recomienda reducir los vínculos entre datos personales para dificultar la reconstrucción de una identidad.

Separar los correos dificulta el rastreo de una persona - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La IA puede unir publicaciones, fotos y cuentas aparentemente separadas

El doxing consiste en localizar, cotejar y difundir datos personales sin consentimiento. Durante años, esta práctica dependió de búsquedas manuales y herramientas de inteligencia de fuentes abiertas, conocidas como OSINT. La IA generativa añade una capa de automatización: analiza grandes cantidades de información y detecta relaciones entre nombres de usuario, direcciones de correo electrónico, publicaciones y perfiles.

Analistas de Open Measures informaron que usuarios de Soyjak.party debatieron desde octubre de 2025 sobre herramientas de IA para desanonimizar a otras personas. Estas aplicaciones podían buscar datos en fuentes públicas y filtraciones, extraer metadatos de fotos y videos, estimar ubicaciones aproximadas a partir de direcciones IP y reunir los resultados en un expediente digital.

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Una investigación de febrero de 2026 mostró que la IA identificó correctamente a 226 de 338 usuarios de Hacker News a partir de publicaciones anonimizadas. Los investigadores eliminaron nombres, usuarios y enlaces a redes sociales, pero el sistema relacionó detalles laborales, intereses y trayectoria personal con datos disponibles en línea. El coste estimado osciló entre 1 y 4 dólares por usuario.

Revisar la huella digital es el primer paso

Desaparecer por completo de internet es casi imposible. La medida más útil consiste en reducir la cantidad de conexiones que pueden unir una identidad real con cuentas, comentarios, imágenes y registros antiguos.

El doxing automatizado expone conexiones ocultas en internet - REUTERS/Dado Ruvic/

Estas acciones pueden ayudar:

Buscar el nombre propio, correo electrónico, apodos y número de teléfono en buscadores.

Configurar como privados los perfiles que no deban ser visibles para todo el mundo.

Revisar publicaciones y comentarios antiguos, y eliminar los que ya no sean necesarios.

Cerrar cuentas abandonadas, que pueden conservar datos durante años.

Evitar publicar imágenes o videos con metadatos que revelen fecha, ubicación o modelo del dispositivo.

Una sola publicación antigua o una cuenta olvidada puede aportar la pista necesaria para conectar perfiles que parecían independientes. Por eso, la revisión debe incluir redes sociales, foros, aplicaciones y servicios en los que se haya creado un registro.

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Separar las identidades digitales limita las conexiones

Usar la misma dirección de correo electrónico en tiendas, redes sociales, bancos, foros y plataformas públicas facilita que terceros relacionen actividades distintas. Para registros puntuales, existen servicios de enmascaramiento de correo que crean una dirección intermediaria y reenvían los mensajes a la bandeja de entrada real.

Otra opción es dividir la actividad digital entre varias direcciones: una para servicios financieros y gubernamentales, otra para redes públicas y una tercera para espacios donde se busque conservar el anonimato.

Utilizar direcciones diferentes para bancos, redes públicas, trámites y foros reduce los vínculos entre actividades, aunque la protección pierde eficacia si se repiten nombres, fotografías o datos biográficos - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta estrategia exige disciplina. Una cuenta anónima pierde esa condición si se vincula a un correo de recuperación, un número de teléfono o un servicio que ya contiene datos reales. También conviene evitar repetir nombres de usuario, fotos de perfil y detalles biográficos entre identidades distintas.

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Contraseñas y autenticación reducen el riesgo de acceso

El doxing puede derivar en intentos de tomar control de cuentas. Por ello, cada servicio debe tener una contraseña diferente. Las claves creadas con fechas de nacimiento, apellidos o datos familiares son más fáciles de adivinar cuando esa información ya está disponible en internet o aparece en filtraciones.

La autenticación de dos factores añade una barrera adicional. Si un atacante obtiene una contraseña, necesitará un segundo elemento para acceder a la cuenta. Los códigos de un solo uso y un administrador de contraseñas permiten reforzar esta protección.

También es recomendable vigilar posibles filtraciones de datos. Kaspersky señala que detectar una exposición de credenciales permite cambiar contraseñas y revisar accesos antes de que alguien las utilice.

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En varios países existe el derecho al olvido, que permite solicitar a Google o Bing que oculten enlaces a páginas con datos personales. La medida no elimina el contenido de la web original, pero puede impedir que aparezca en determinadas búsquedas.

La solicitud debe incluir los enlaces y una explicación del motivo. Los motores de búsqueda pueden rechazarla si consideran que la información tiene interés público o debe permanecer publicada por obligación legal.