Tecno

Un virus que roba contraseñas usa chatbots de IA para armar un perfil de cada víctima

Calcula cuánto vale lo robado y confirma la dirección de casa a partir de recibos de comida a domicilio

Ilustración de un ejecutivo en una oficina moderna frente a una pantalla con un chatbot etéreo. Burbujas de texto con datos personales flotan hacia una sombra legal.
Detectan un virus que roba tu información y luego le pide a un chatbot de IA que arme tu perfil a partir de lo extraido. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Investigadores de Cisco Talos, la división de seguridad informática de Cisco, descubrieron un programa malicioso que, tras robar los datos de una computadora, los entrega a un chatbot de IA para que arme un informe sobre el dueño y ordene sus pertenencias digitales según cuánto se pueden aprovechar. El programa se llama VOLTA-AUTODOXER y funciona en Windows.

El nombre viene de cómo se identifica el propio código. “Doxear” es reunir y exponer datos personales de alguien. El hallazgo se publicó el 31 de octubre en el blog de Talos, firmado por el investigador Ryan Fetterman, y lo adelantó la revista Wired.

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El programa pertenece a la familia de los llamados infostealers, software diseñado para robar información de equipos infectados. Se esconde con frecuencia en programas falsos. Talos lo detectó con CAIRN, una herramienta propia para identificar software de ataque que incorpora IA.

Una persona sostiene un smartphone que muestra una aplicación de chatbot abierta con burbujas de conversación y un avatar. Al fondo, un espacio interior con personas y mesas.
Usuarios descargan virus sin saber que acceden a sus contraseñas y correos para luego armar un perfil. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un expediente armado con datos robados

Primero, el programa copia contraseñas guardadas en los navegadores, cookies, tarjetas de pago, frases de recuperación de billeteras de criptomonedas, sesiones de Discord, Telegram, Steam y Roblox, claves de acceso a servidores y las contraseñas de todas las redes wifi guardadas en el equipo.

Después hace una segunda pasada con las sesiones robadas. Según Talos, busca en el correo Gmail de la víctima recibos de Amazon, DoorDash, Uber Eats, Grubhub, Walmart y PayPal para confirmar su domicilio, consulta el historial de pedidos de comida y calcula el valor de su cuenta de Roblox.

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Con todo eso arma un archivo llamado Identity_Report.txt, que incluye ubicación, empleador, año de nacimiento estimado y los últimos cuatro dígitos de las tarjetas. Ese archivo viaja a un modelo de IA mediante OpenRouter, un servicio que reparte consultas entre varios proveedores de modelos.

Extensión de Google Chrome roba los datos que se escribe en los chatbots de IA.
Los atacantes roban datos del usuario para luego pedirle a la IA que junte todos los datos sueltos y arme un perfil de la víctima . (Imagen ilustrativa)

Las instrucciones al modelo, de unas 240 palabras según Wired, le piden actuar como “analista forense de inteligencia” que redacta una evaluación del objetivo. El informe debe incluir cuánto vale la víctima y cómo es su seguridad, y conectar datos sueltos, por ejemplo si la contraseña del wifi coincide con el apellido.

Si un modelo se niega, el programa prueba con otro

El modelo que el programa consulta primero es Claude Opus 4.6, de Anthropic. El código revisa si la respuesta contiene frases de rechazo como “no puedo”. Si las detecta, pasa a Kimi K2, de la china Moonshot AI, y luego a Gemini 2.5 Flash, de Google.

Para Fetterman, esa cadena indica que los autores esperaban topar con los filtros de seguridad de los modelos. “El mensaje está cuidadosamente redactado para no sugerir nada abiertamente malicioso”, dijo a Wired. El programa también funciona sin la parte de IA, que es un añadido.

Los investigadores descubrieron que algunos modelos de IA se niegan a hacer caso a los atacantes, por lo que usan chatbots de china. REUTERS/Shannon Stapleton
Los investigadores descubrieron que algunos modelos de IA se niegan a hacer caso a los atacantes, por lo que usan chatbots de china. REUTERS/Shannon Stapleton

El resultado se envía a los atacantes en un archivo comprimido llamado volta_dox.zip. Talos encontró además que el código usa una plantilla con seis campos que se completan al compilar cada copia, lo que sugiere que se vende como servicio a distintos clientes. No encontró infraestructura propia de los autores: todos los puntos de conexión observados pertenecen a terceros.

Qué hacer si el equipo se infectó

El ejecutable se borra solo, pero deja en la carpeta de datos de aplicaciones un archivo de registro, volta_debug.txt, con lo que se robó y si la consulta a la IA funcionó. Talos recomienda conservarlo, revocar las sesiones comprometidas y cambiar las contraseñas. Si la frase de recuperación de una billetera estaba en texto plano, la billetera debe darse por comprometida y los fondos pasarse a otra nueva.

Fetterman aclaró a Wired que Talos no rastreó si VOLTA se usa en ataques reales. Para el investigador, el caso muestra que atacantes con poca experiencia acceden a herramientas más avanzadas: “Es realmente interesante y perturbador”. El informe de Talos no informa de víctimas confirmadas.

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