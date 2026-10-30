El Canal de Panamá ajusta su operación para agilizar reservas y atraer buques más eficientes

El Canal de Panamá actualizó las reglas para asignar cupos de tránsito disponibles y facilitar la participación de embarcaciones de bajas emisiones en el programa NetZero. REUTERS/Enea Lebrun

Guardar

El Canal de Panamá anunció modificaciones en su sistema de reservas de tránsito y nuevos requisitos para que los buques que utilicen por primera vez la vía interoceánica participen en el programa NetZero.

Los cambios, comunicados el 30 de octubre, buscan mejorar la asignación de espacios disponibles y facilitar la incorporación de embarcaciones con mayor eficiencia energética.

PUBLICIDAD

La Autoridad del Canal de Panamá (ACP) estableció que los cupos cancelados o disponibles durante los períodos de reserva 1A y 2 de las esclusas neopanamax serán adjudicados mediante una competencia especial. El nuevo procedimiento entró en vigor inmediatamente y recupera los criterios utilizados antes de julio de 2026, cuando se introdujeron ajustes temporales.

El orden de prioridad favorecerá primero a los buques portacontenedores, seguidos por los que transportan gas natural licuado (LNG), gas licuado de petróleo (LPG) y vehículos. Cuando coincidan solicitudes de una misma categoría, se aplicará el criterio Transit TEU Allowance (TTA), cuando corresponda, y posteriormente la clasificación del cliente.

PUBLICIDAD

Los buques portacontenedores tendrán la primera prioridad en la reasignación de espacios disponibles durante determinados períodos de reserva de las esclusas neopanamax. (AP Foto/Matías Delacroix)

La decisión responde a la normalización del tráfico marítimo después de los cambios registrados en julio, cuando las variaciones en los patrones del comercio internacional aumentaron la presión sobre las reservas. Para las navieras, contar con reglas previsibles permite organizar itinerarios, coordinar operaciones portuarias y reducir la incertidumbre sobre las fechas de tránsito.

Sin embargo, la ACP advirtió que el déficit de agua en la cuenca hidrográfica todavía persiste, por lo que disponer de una reserva continúa siendo el único mecanismo para garantizar una fecha de paso.

Los buques sin cupo confirmado podrían enfrentar demoras considerablemente prolongadas, dependiendo de la demanda y las condiciones operativas.

La segunda modificación corresponde al programa NetZero, diseñado para incentivar inversiones en embarcaciones de bajas emisiones y mayor eficiencia energética.

Desde el 1 de noviembre de 2026, los buques que pretendan realizar su primer tránsito podrán solicitar una evaluación preliminar de arqueo antes de llegar a Panamá.

PUBLICIDAD

Las esclusas neopanamax concentraron el 52,2% del tonelaje registrado durante el año fiscal 2026, lo que refleja su importancia para el transporte marítimo internacional. REUTERS/Enea Lebrun

Este procedimiento permitirá a la ACP determinar anticipadamente el tonelaje, la base de cálculo de los peajes y las características del motor. También facilitará la revisión de los requisitos técnicos necesarios para participar en la competencia por cupos NetZero, sin esperar a que la embarcación llegue a aguas panameñas.

Una de las novedades es que las inspecciones podrán efectuarse en puertos fuera de Panamá, mediante un servicio solicitado por el interesado. Las tarifas serán de USD 14.000 en América, USD 21.000 en Europa y USD 28.000 en Asia, África y Oceanía, sin incluir determinados gastos adicionales.

PUBLICIDAD

Los propietarios, operadores o agentes deberán presentar la documentación técnica, asumir los costos y coordinar el acceso al buque. La ACP aclaró que la evaluación preliminar no garantiza automáticamente la participación ni sustituye las verificaciones finales que puedan exigirse antes del tránsito.

Los cambios anunciados se producen mientras el Canal de Panamá enfrenta un nuevo episodio del fenómeno de El Niño en 2026, caracterizado por una reducción de las precipitaciones. Entre mayo y septiembre, las lluvias acumuladas en su cuenca estuvieron un 30% por debajo de lo esperado, una situación que ha obligado a reforzar las medidas de ahorro de agua.

PUBLICIDAD

La disponibilidad de agua continúa siendo un desafío para el Canal de Panamá después de las restricciones operativas provocadas por la sequía asociada al fenómeno de El Niño. EFE/ Carlos Lemos

Ante este escenario, la administración canalera ha realizado ajustes en el calado y en la cantidad de tránsitos diarios, además de mantener una vigilancia permanente sobre los niveles de los embalses. El objetivo es preservar suficiente agua para las operaciones marítimas y el abastecimiento de la población, especialmente ante las previsiones de una temporada seca más exigente.

La preocupación se extiende a los próximos meses, debido a que los pronósticos oficiales anticipan un déficit de lluvias entre finales de 2026 y los primeros meses de 2027. Esta situación representa un desafío para el Canal, que deberá equilibrar la demanda del comercio internacional con la disponibilidad de recursos hídricos necesarios para mantener sus operaciones.

PUBLICIDAD

En el año fiscal 2026, finalizado en septiembre, el Canal reportó ingresos preliminares por USD 6.600 millones, un aumento del 16,6% frente al período anterior. La actividad alcanzó 13.951 tránsitos y 521 millones de toneladas CP/SUAB, resultados que reflejan la recuperación del movimiento comercial por la ruta panameña.

Las esclusas neopanamax representaron el 52,2% del tonelaje registrado durante el ejercicio fiscal, lo que evidencia su importancia para los grandes buques del comercio internacional. En ese contexto, la disponibilidad de reservas y la eficiencia de las operaciones adquieren especial relevancia para mantener la competitividad de la vía.

El programa NetZero permitirá que las embarcaciones que utilicen por primera vez el Canal soliciten evaluaciones preliminares antes de llegar a aguas panameñas. (Foto: Shutterstock)

Con las nuevas disposiciones, el Canal pretende combinar una asignación más previsible de su capacidad con incentivos a la descarbonización marítima. El desafío será mantener esa eficiencia mientras persisten las presiones sobre los recursos hídricos y las exigencias de un sector naviero que busca reducir costos y emisiones.

PUBLICIDAD