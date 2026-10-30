Primer caballero de Costa Rica, Jeffry Umaña, impulsa acuerdos con Italia para fortalecer el deporte y la infraestructura deportiva

El primer caballero de Costa Rica, Jeffry Umaña, sostuvo reuniones con autoridades deportivas italianas para impulsar nuevas oportunidades de cooperación internacional. Crédito: Redes sociales Jeffry Umaña

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El primer caballero de Costa Rica, Jeffry Umaña, sostuvo una serie de reuniones con autoridades deportivas de Italia para impulsar nuevas oportunidades de cooperación internacional, con el objetivo de fortalecer el desarrollo deportivo, mejorar los modelos de gestión y promover la infraestructura deportiva en el país centroamericano.

Los encuentros se desarrollaron durante la visita oficial a Italia de la presidenta Laura Fernández Delgado, como parte de una agenda orientada a estrechar las relaciones entre ambas naciones en diferentes áreas.

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Según informó el propio Umaña mediante sus redes sociales, una de las reuniones se realizó con Andrea Abodi, ministro de Deporte y Juventud de Italia, con quien conversó sobre las posibilidades de establecer mecanismos de colaboración entre las instituciones deportivas de ambos países.

El primer caballero anunció que acordaron iniciar las coordinaciones para elaborar conjuntamente un memorándum de cooperación en materia deportiva, que permitiría definir áreas de trabajo y facilitar el intercambio de experiencias.

Italia y Costa Rica buscan intercambiar experiencias deportivas

Durante la reunión con Andrea Abodi, el representante costarricense abordó diferentes posibilidades para fortalecer las políticas públicas relacionadas con el deporte y la actividad física.

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Entre los principales temas estuvo el intercambio de experiencias sobre programas que promuevan el deporte como herramienta para mejorar el bienestar, la educación y la integración social.

También se discutió la posibilidad de conocer modelos italianos de coordinación entre instituciones públicas, centros educativos, federaciones y organizaciones deportivas, con el propósito de identificar prácticas que puedan ser útiles para Costa Rica.

Otro de los objetivos consiste en explorar mecanismos para ampliar la participación deportiva entre personas de diferentes edades, desde niños y adolescentes hasta adultos mayores.

De acuerdo con lo publicado por Umaña, ambas partes acordaron comenzar las gestiones con las instituciones correspondientes para avanzar en la construcción del futuro memorándum.

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Este instrumento permitiría establecer las bases de una relación de cooperación deportiva, aunque sus alcances deberán definirse durante las siguientes etapas de coordinación institucional.

Jeffry Umaña se reunió con Andrea Abodi, ministro de Deporte y Juventud de Italia, para iniciar las coordinaciones de un futuro memorándum de cooperación deportiva. Crédito: Redes sociales Jeffry Umaña

Jeffry Umaña también se reunió con autoridades de Sport e Salute

Como parte de la agenda, el primer caballero sostuvo otro encuentro con Marco Mezzaroma, presidente de Sport e Salute, y Diego Nepi, director ejecutivo de la entidad italiana.

Durante esta reunión se inició la articulación de un posible convenio de cooperación entre Sport e Salute y el Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación (ICODER).

La propuesta busca promover el intercambio de conocimientos, experiencias y buenas prácticas, además de acercar a Costa Rica a modelos internacionales relacionados con la administración y el desarrollo de instalaciones deportivas.

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El acercamiento también permitiría estudiar experiencias de gestión institucional que puedan contribuir al fortalecimiento de los programas deportivos costarricenses.

Según explicó Umaña en sus publicaciones, uno de los intereses de esta alianza es aprovechar la experiencia de Italia para impulsar iniciativas que favorezcan el desarrollo del deporte en Costa Rica.

Marco Mezzaroma y Diego Nepi, autoridades de Sport e Salute, participaron en un encuentro con el primer caballero costarricense para explorar una alianza con el ICODER. Crédito: Redes sociales Jeffry Umaña

Buscan fortalecer el acceso al deporte en Costa Rica

Los encuentros encabezados por Jeffry Umaña plantean dos posibles vías de colaboración internacional: una con el Gobierno de Italia, mediante el futuro memorándum de cooperación, y otra entre Sport e Salute y el ICODER.

Ambas iniciativas tienen como propósito facilitar el acercamiento institucional y promover el intercambio de experiencias que puedan ser aprovechadas para mejorar el desarrollo deportivo.

Entre las áreas identificadas figuran la formación, la gestión de infraestructura, la promoción de la actividad física y la coordinación entre organizaciones deportivas.

No obstante, la materialización de estas iniciativas dependerá de los procesos de negociación y formalización que desarrollen las instituciones competentes de ambos países.

Con estos acercamientos, el primer caballero busca ampliar las relaciones internacionales relacionadas con el deporte, en el marco de la gira oficial que realiza la administración de Laura Fernández Delgado por Italia.

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