Costa Rica

Primer caballero de Costa Rica, Jeffry Umaña, impulsa acuerdos con Italia para fortalecer el deporte y la infraestructura deportiva

Durante la gira oficial por Italia, el esposo de la presidenta Laura Fernández sostuvo reuniones con autoridades deportivas para promover alianzas que permitan mejorar la gestión, ampliar la participación ciudadana y fortalecer las instalaciones deportivas del país.

El primer caballero de Costa Rica, Jeffry Umaña, sostuvo reuniones con autoridades deportivas italianas para impulsar nuevas oportunidades de cooperación internacional. Crédito: Redes sociales Jeffry Umaña
El primer caballero de Costa Rica, Jeffry Umaña, sostuvo reuniones con autoridades deportivas italianas para impulsar nuevas oportunidades de cooperación internacional. Crédito: Redes sociales Jeffry Umaña
Guardar

El primer caballero de Costa Rica, Jeffry Umaña, sostuvo una serie de reuniones con autoridades deportivas de Italia para impulsar nuevas oportunidades de cooperación internacional, con el objetivo de fortalecer el desarrollo deportivo, mejorar los modelos de gestión y promover la infraestructura deportiva en el país centroamericano.

Los encuentros se desarrollaron durante la visita oficial a Italia de la presidenta Laura Fernández Delgado, como parte de una agenda orientada a estrechar las relaciones entre ambas naciones en diferentes áreas.

PUBLICIDAD

Según informó el propio Umaña mediante sus redes sociales, una de las reuniones se realizó con Andrea Abodi, ministro de Deporte y Juventud de Italia, con quien conversó sobre las posibilidades de establecer mecanismos de colaboración entre las instituciones deportivas de ambos países.

El primer caballero anunció que acordaron iniciar las coordinaciones para elaborar conjuntamente un memorándum de cooperación en materia deportiva, que permitiría definir áreas de trabajo y facilitar el intercambio de experiencias.

Italia y Costa Rica buscan intercambiar experiencias deportivas

Durante la reunión con Andrea Abodi, el representante costarricense abordó diferentes posibilidades para fortalecer las políticas públicas relacionadas con el deporte y la actividad física.

PUBLICIDAD

Entre los principales temas estuvo el intercambio de experiencias sobre programas que promuevan el deporte como herramienta para mejorar el bienestar, la educación y la integración social.

También se discutió la posibilidad de conocer modelos italianos de coordinación entre instituciones públicas, centros educativos, federaciones y organizaciones deportivas, con el propósito de identificar prácticas que puedan ser útiles para Costa Rica.

Otro de los objetivos consiste en explorar mecanismos para ampliar la participación deportiva entre personas de diferentes edades, desde niños y adolescentes hasta adultos mayores.

De acuerdo con lo publicado por Umaña, ambas partes acordaron comenzar las gestiones con las instituciones correspondientes para avanzar en la construcción del futuro memorándum.

Este instrumento permitiría establecer las bases de una relación de cooperación deportiva, aunque sus alcances deberán definirse durante las siguientes etapas de coordinación institucional.

Jeffry Umaña se reunió con Andrea Abodi, ministro de Deporte y Juventud de Italia, para iniciar las coordinaciones de un futuro memorándum de cooperación deportiva. Crédito: Redes sociales Jeffry Umaña
Jeffry Umaña se reunió con Andrea Abodi, ministro de Deporte y Juventud de Italia, para iniciar las coordinaciones de un futuro memorándum de cooperación deportiva. Crédito: Redes sociales Jeffry Umaña

Jeffry Umaña también se reunió con autoridades de Sport e Salute

Como parte de la agenda, el primer caballero sostuvo otro encuentro con Marco Mezzaroma, presidente de Sport e Salute, y Diego Nepi, director ejecutivo de la entidad italiana.

Durante esta reunión se inició la articulación de un posible convenio de cooperación entre Sport e Salute y el Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación (ICODER).

La propuesta busca promover el intercambio de conocimientos, experiencias y buenas prácticas, además de acercar a Costa Rica a modelos internacionales relacionados con la administración y el desarrollo de instalaciones deportivas.

El acercamiento también permitiría estudiar experiencias de gestión institucional que puedan contribuir al fortalecimiento de los programas deportivos costarricenses.

Según explicó Umaña en sus publicaciones, uno de los intereses de esta alianza es aprovechar la experiencia de Italia para impulsar iniciativas que favorezcan el desarrollo del deporte en Costa Rica.

Marco Mezzaroma y Diego Nepi, autoridades de Sport e Salute, participaron en un encuentro con el primer caballero costarricense para explorar una alianza con el ICODER. Crédito: Redes sociales Jeffry Umaña
Marco Mezzaroma y Diego Nepi, autoridades de Sport e Salute, participaron en un encuentro con el primer caballero costarricense para explorar una alianza con el ICODER. Crédito: Redes sociales Jeffry Umaña

Buscan fortalecer el acceso al deporte en Costa Rica

Los encuentros encabezados por Jeffry Umaña plantean dos posibles vías de colaboración internacional: una con el Gobierno de Italia, mediante el futuro memorándum de cooperación, y otra entre Sport e Salute y el ICODER.

Ambas iniciativas tienen como propósito facilitar el acercamiento institucional y promover el intercambio de experiencias que puedan ser aprovechadas para mejorar el desarrollo deportivo.

Entre las áreas identificadas figuran la formación, la gestión de infraestructura, la promoción de la actividad física y la coordinación entre organizaciones deportivas.

No obstante, la materialización de estas iniciativas dependerá de los procesos de negociación y formalización que desarrollen las instituciones competentes de ambos países.

Con estos acercamientos, el primer caballero busca ampliar las relaciones internacionales relacionadas con el deporte, en el marco de la gira oficial que realiza la administración de Laura Fernández Delgado por Italia.

Temas Relacionados

Costa Ricaprimer caballeroItaliaJeffry Umañadeporteinfraestructura deportivaLaura Fernández

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La Fiscalía alerta que bandas de robo de carga contaminan contenedores legítimos con droga en Costa Rica

La investigación identificó una diversificación criminal que combina narcotráfico, extorsión y asaltos a transportistas en los principales corredores del país, donde los grupos aprovechan información aduanera para seleccionar objetivos de alto valor

La Fiscalía alerta que bandas de robo de carga contaminan contenedores legítimos con droga en Costa Rica

Exalcalde de Paraíso en Costa Rica es condenado a tres años de prisión por irregularidades en la construcción de un motel

Marvin Solano Zúñiga fue declarado culpable de tráfico de influencias agravado y fraude de ley. Aunque recibió una condena de cárcel, podrá cumplirla en libertad y deberá pagar USD 14 mil

Exalcalde de Paraíso en Costa Rica es condenado a tres años de prisión por irregularidades en la construcción de un motel

Laura Fernández y presidente de Italia acuerdan fortalecer cooperación policial contra el narcoterrorismo y el crimen financiero

La mandataria costarricense se reunió con Sergio Mattarella en Roma para impulsar el intercambio de inteligencia y reforzar las acciones conjuntas contra organizaciones criminales que operan a nivel internacional.

Laura Fernández y presidente de Italia acuerdan fortalecer cooperación policial contra el narcoterrorismo y el crimen financiero

Costa Rica reforzará vigilancia en cementerios, iglesias y bares durante Halloween para evitar actos vandálicos

La Fuerza Pública desplegará operativos en todo el país este 31 de octubre, con especial atención a fiestas clandestinas, concentraciones de personas y actividades de disfraces.

Costa Rica reforzará vigilancia en cementerios, iglesias y bares durante Halloween para evitar actos vandálicos

Cartaginés hace historia y clasifica por primera vez a la final de la Copa Centroamericana tras eliminar al Olimpia de Honduras

El conjunto costarricense resistió la presión en Tegucigalpa y consiguió un empate que le permitió dejar fuera a uno de los clubes más importantes de la región

Cartaginés hace historia y clasifica por primera vez a la final de la Copa Centroamericana tras eliminar al Olimpia de Honduras

TECNO

El peor día de Intel desde 1974: cayeron sus acciones 28,58%

El peor día de Intel desde 1974: cayeron sus acciones 28,58%

El satélite de centro de datos de Google ya se comunica con la Tierra: este fue su primer mensaje

“Todos nos enriquecemos” si el gobierno grava el valor del trabajo de los robots: Larry Ellison, cofundador de Oracle

Meta, TikTok y X perdieron en un tribunal de Londres su pelea contra los pedidos de datos del regulador

Qué hacía MrBeast anter de ser millonario y alcanzar más de 500 millones de suscriptores en YouTube

ENTRETENIMIENTO

Olivier Martinez da sus primeras declaraciones tras quedarse con la custodia física del hijo que comparte con Halle Berry

Olivier Martinez da sus primeras declaraciones tras quedarse con la custodia física del hijo que comparte con Halle Berry

El hijo de Patrick Stewart reacciona a la muerte del actor pese a su “inexistente” relación

Revelan la causa de muerte de Lauren Bennett, cantante del éxito “Party Rock Anthem”

Noah Wyle revela que Eddie Murphy lo insultó cuando solo tenía 9 años

Jenny McCarthy revela que lleva varios días durmiendo en el patio de su casa, esta es la razón

MUNDO

Pakistán se muestra "cautelosamente optimista" sobre su mediación entre Irán y Estados Unidos

Pakistán se muestra "cautelosamente optimista" sobre su mediación entre Irán y Estados Unidos

Nuevas protestas en Italia: manifestantes se enfrentaron con la policía en Roma y Turín

El petróleo suma cuatro meses de alzas y alcanzó su mayor cierre desde mayo

Rusia y Ucrania completaron la evacuación durante la tregua humanitaria en Oleshki

El robo de USD 6.000 millones a Binance sacude el mundo de las criptomonedas y atrae la atención del FBI