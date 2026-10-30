El Zoológico La Aurora en Guatemala abrirá un altar comunitario para recordar a las mascotas fallecidas

El Parque Zoológico Nacional La Aurora rinde homenaje a la tigresa de Bengala Romina tras su muerte a los 17 años. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

El Parque Zoológico Nacional La Aurora, en Guatemala, realizará del 30 de octubre al 1 de noviembre un homenaje a Romina, la tigresa de Bengala que murió en marzo a los 17 años, y abrirá un altar comunitario para que las familias recuerden a sus mascotas fallecidas.

La propuesta unirá las conmemoraciones de Todos los Santos y los Fieles Difuntos con un espacio dedicado a los animales que formaron parte de hogares guatemaltecos y de la historia del parque.

PUBLICIDAD

Romina vivió casi dos décadas en La Aurora y será una de las figuras centrales de las tres jornadas, que comenzarán a las 10:00. El tributo incluirá actividades infantiles, talleres manuales y un recorrido con puntos de distribución de dulces para quienes asistan disfrazados.

La iniciativa se vincula con una práctica que ha ganado presencia en Guatemala y otros países de la región: los altares para animales de compañía que murieron.

En algunos lugares, esta fecha de recuerdo se asocia con el 27 de octubre y suele expresarse mediante fotografías, juguetes, collares y alimentos que las mascotas disfrutaban.

El Parque Zoológico Nacional La Aurora rinde homenaje a la tigresa de Bengala Romina tras su muerte a los 17 años. (Zoológico La Aurora Guatemala)

Un altar para las mascotas y la memoria de Romina

El zoológico instaló un altar conmemorativo inspirado en las tradiciones locales, decorado con flores y habilitado para recibir fotografías impresas de mascotas fallecidas.

La institución convocó a los visitantes con un mensaje difundido en sus redes sociales: “Entre flores y fotografías, recordamos con cariño a nuestros animales y a tus mascotas”.

PUBLICIDAD

Las familias podrán llevar imágenes y objetos de sus compañeros animales para sumarlos al muro del recuerdo. El espacio reunirá el homenaje a las mascotas de los visitantes con la memoria de Romina, uno de los ejemplares más recordados por quienes frecuentan el parque.

Las actividades coinciden con fechas de especial arraigo en Guatemala, donde las familias visitan cementerios, preparan fiambre y participan en el vuelo de barriletes gigantes en distintas comunidades. El altar comunitario traslada parte de esas expresiones de memoria a los vínculos construidos con los animales.

El homenaje se extenderá durante tres días consecutivos: 30 y 31 de octubre y 1 de noviembre. La programación busca que los visitantes puedan integrar el recorrido habitual por el zoológico con momentos de recuerdo dedicados a animales que acompañaron a las familias durante años.

PUBLICIDAD

El Parque Zoológico Nacional La Aurora rinde homenaje a la tigresa de Bengala Romina tras su muerte a los 17 años. (Zoológico La Aurora Guatemala)

Talleres, disfraces y dulces para los visitantes más pequeños

La Pérgola de Osos será sede de un taller de calabazas los días 30 y 31 de octubre, desde las 10:00. La actividad está pensada para que los niños realicen manualidades junto a sus familias durante la visita al parque.

También habrá un taller de manualidades orientado al mismo público. Ambas propuestas se sumarán a la programación recreativa prevista en el recorrido, con actividades destinadas a los visitantes más jóvenes.

El sábado 31 de octubre, entre las 10:00 y las 13:00, los niños que lleguen disfrazados podrán ingresar sin costo si un adulto compra su entrada. Durante esas tres horas, distintos puntos del zoológico ofrecerán dulces para que los menores recorran las instalaciones vestidos como sus personajes favoritos.

PUBLICIDAD

El Parque Zoológico Nacional La Aurora rinde homenaje a la tigresa de Bengala Romina tras su muerte a los 17 años. (Zoológico La Aurora Guatemala)

La Aurora fue fundada en 1924 y es administrada por la Asociación Guatemalteca de Historia Natural.

La institución está acreditada ante la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres, conocida como CITES, y desarrolla su trabajo sobre tres ejes: investigación, conservación y educación.

El parque alberga más de 280 especies y mantiene programas de conservación tanto dentro de sus instalaciones como en los entornos naturales de las especies. Estas acciones se realizan en colaboración con entidades nacionales e internacionales y están orientadas a la protección de la biodiversidad de Guatemala.

Compartir nota: