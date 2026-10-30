El riesgo país subió 5,5% y volvió a ubicarse en la zona de los 800 puntos después de un año

Los papeles argentinos sufrieron por la aversión al riesgo inversor.

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Wall Street operó con fuertes pérdidas este viernes luego de la presentación de balances corporativos e inclinó la balanza en las bolsas de la región, con consecuencias negativas para los precios de los activos argentinos. El panel tecnológico Nasdaq se hundió un 2,9%, a la vez que el Dow Jones de industriales restó 1,1% y el S&P 500 resignó un 1,8 por ciento.

Tras presentar resultados trimestrales, Intel Corporation cayó un 28,6% y Amazon cedió 1,4 por ciento. También destacaron las fuertes pérdidas de Reddit (-29,2%), Sandisk (-13,5%) y Advanced Micro Devices (-10,9%).

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Las acciones argentinas continuaron presionadas a la baja ante la aversión global al riesgo y otra sesión negativa en Brasil, para cristalizar la quinta rueda consecutiva de pérdidas.

Acciones locales en EEUU (Rava Bursátil, precios en dólares)

El índice MSCI Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires bajó 2,6% en pesos, a 92.079 puntos. Entre los ADR y acciones de compañías argentinas operados en dólares en Nueva York predominaron las pérdidas, encabezadas por Satellogic (-11,2%), Bioceres (-6,3%), Edenor (-6,1%) y Transportadora Gas del Sur (-5,5%).

Los bonos en dólares de Argentina cedieron 1,1% en promedio, mientras que el riesgo país de JP Morgan, que mide la brecha de tasas con los bonos del Tesoro de EEUU, avanzó 41 unidades para la Argentina, en los 787 puntos básicos, tras un máximo intradiario de 790 puntos, el nivel más alto desde el 24 de octubre de 2025, hace un año.

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“En la plaza financiera local, los activos argentinos despidieron octubre bajo un fuerte viento de frente externo e incertidumbre regional tras el balotaje presidencial en Brasil. Tras el efímero rebote técnico del jueves, la deuda soberana en dólares se derrumbó con fuerza este viernes”, afirmó Damián Vlassich, Team Leader de Estrategias de Inversión en IOL.

El bono del Tesoro de los EEUU a diez años recortó seis puntos básicos en su tasa de retorno, que alcanzó 4,929% anual.

El índice Bovespa de la Bolsa de Valores de San Pablo cayó 0,8%, en los 167.921 puntos. Las acciones brasileñas más representativas estuvieron negociadas en Wall Street con dinámica dispar: Petrobras (+0,7%) Vale (+1,9%), Itaú (-3,2%), Bradesco (-3%) y Nu Holding (-3,7%).

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Los bonos soberanos de Brasil en dólares resignaron 0,1%, mientras que el riesgo país de JP Morgan ascendió siete unidades, a 195 puntos básicos. El dólar en Brasil ganó seis centavos o 1%, a 5,44 reales.

“Luego de que la rueda del lunes marcase caídas récord en la bolsa brasileña, la rueda siguiente evidenció una pequeña recuperación, que se fue debilitando con el pasar de los días. Esta debilidad se puede atribuir a la incertidumbre respecto al camino que tomará Lula, considerando que el mercado descontaba un giro bajo el mandato de Bolsonaro. A estas dudas sobre las instituciones del país vecino se sumó un contexto de risk-off global a partir de balances corporativos que no cumplieron con las expectativas de Wall Street”, explicaron los analistas de TSA Bursátil.

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Los futuros del crudo Brent del Mar del Norte para enero subieron 1,3%, a USD 112,20 el barril. Los futuros del crudo WTI (West Texas Intermediate) de Estados Unidos ganaron 0,9%, a USD 102,93 el barril para diciembre. En octubre el Brent subió el 13%, mientras que el WTI repuntó 14 por ciento.

“Wall Street transitó otra rueda negativa a partir de la adversa lectura que dejaron los balances de Amazon e Intel, una vez más con foco en la IA. Ello impacta en el humor global, mientras los activos domésticos enfrentan otra rueda de presión vendedora, con operadores preparados para seguir atentos a las elecciones de EEUU de la semana próxima por sus posibles implicancias”, sintetizó el economista Gustavo Ber.

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“Los resultados corporativos presionaron a las acciones estadounidenses y los bonos del Tesoro ganaron terreno. La economía creció más de lo esperado, con una aceleración de la inflación PCE”, indicó Cohen Aliados Financieros.

Laura Torres, directora de Inversión de IMB Capital Quants, observó “un punto de inflexión estructural donde la narrativa del ‘excepcionalismo tecnológico’ ha tropezado contra la realidad macroeconómica de los costes de capital. La coincidencia entre un menor crecimiento de beneficios en las megacaps frente al resto del S&P 500 y un gasto de capital desaforado en IA está forzando un reajuste drástico de múltiplos de valoración, al tiempo que la postura de la Fed confirma que el ciclo de subidas de tipos no ha concluido del todo debido a los efectos inflacionarios secundariamente generados por la propia demanda de infraestructura tecnológica”.

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“La semana estuvo caracterizada por un escenario de absorción de shocks externos, un resultado favorable en la licitación del Tesoro y un mercado de deuda soberana que sigue reflejando cautela, con un riesgo país que tocó máximos del año”, indicó el equipo de Research de Puente.

“El desenlace electoral en Brasil con la depreciación del real añadió presión cambiaria en el inicio de la semana, llevando al Banco Central a mantenerse al margen del mercado oficial y suspender las compras de reservas durante las primeras tres ruedas; no obstante, el jueves y viernes la autoridad monetaria logró retomar las compras en el spot”, acotaron desde Puente.

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El dólar mayorista cerró este viernes con baja de cinco pesos o 0,3%, a $1.534, con lo que redujo la ganancia de octubre a 17 pesos o un 1,1%, frente a estimaciones preliminares de inflación de consultoras, que ubican la variación de precios entre el 1,8% y el 2% durante el corriente mes. En el mercado de contado se negociaron en la sesión 518,8 millones de dólares.

“Durante la última hora, el mayorista alcanzó un máximo intradiario de $1.539,50, aunque no logró sostener esos valores. La oferta volvió a imponerse y la cotización comenzó a retroceder, acelerando la caída en los minutos finales”, consignó Francisco Díaz Mayer, jefe de Operaciones de ABC Mercado de Cambios.

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El BCRA estableció un techo para su régimen de bandas cambiarias en los $1.950,97 pesos. El tipo de cambio oficial quedó ahora a 416,97 pesos o 27,2% de ese límite para la libre flotación.

El dólar al público quedó sin variantes, a $1.560 para la venta, según la referencia del Banco Nación. El BCRA informó que en las entidades financieras el dólar minorista promedió $1.562,04 para la venta y $1.509,25 para la compra. También quedó sin cambios el dólar blue, a $1.565, tras haber tocado los $1.560 para la venta por la mañana.

El Banco Central retornó este viernes a sus compras habituales de divisas en el mercado, donde absorbió USD 96 millones, que se sumaron a los USD 47 millones del jueves. Así, la entidad cortó una serie de tres jornadas sin participación. En este sentido, la acumulación de reservas netas es un fundamento que le da sostén a las cotizaciones de la deuda pública.

Las reservas internacionales brutas cayeron en USD 1.592 millones, a USD 48.562 millones (mínimo desde el 1 de octubre) debido a movimientos técnicos propios de fin de mes de bancos -que a partir del lunes retornarás divisas que se integrarán a depósitos en cuentas del Central- y una importante baja de 3,6% en la cotización del oro -que forma parte de los activos- a USD 3.886,50 la onza.