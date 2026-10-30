Cancillería de Honduras confirma investigación sobre cinco posibles connacionales fallecidos tras viajar a Rusia por falsas ofertas de trabajo

La Cancillería hondureña mantiene un registro de compatriotas que viajaron a Rusia después de recibir supuestas ofertas laborales. (Foto: Cortesía)

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La Cancillería de Honduras activó protocolos de búsqueda y localización para encontrar a 13 hondureños que permanecen desaparecidos luego de viajar a Rusia, presuntamente atraídos por ofertas laborales engañosas que circulan en redes sociales.

Entre los casos bajo investigación, las autoridades manejan la posibilidad de que cinco compatriotas hayan fallecido, aunque todavía no existe una identificación legal que confirme sus identidades ni sus nacionalidades.

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La información fue brindada por Nancy Lopez, directora de de protección al hondureño migrante, quien explicó que las autoridades mantienen comunicación con los familiares de las personas desaparecidas para recopilar datos que permitan establecer su paradero.

El proceso incluye la toma de muestras de ADN a sus parientes en Honduras, con el propósito de compararlas con posibles registros que permitan confirmar si alguno de los hondureños se encuentra entre las personas fallecidas.

De acuerdo con el funcionario, los 13 compatriotas reportados como desaparecidos podrían encontrarse en distintas circunstancias.

Las autoridades manejan la posibilidad de que cinco compatriotas hayan fallecido, pero todavía deben confirmar sus identidades. (Foto: Cortesía)

Entre las posibilidades que contempla Cancillería está que hayan quedado extraviados en zonas de combate, que estén heridos y permanezcan en hospitales o refugios, que hayan sido capturados como prisioneros de guerra o que hayan muerto.

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Trece hondureños permanecen desaparecidos

El registro oficial de Cancillería contabiliza hasta el momento 33 hondureños que viajaron a Rusia bajo engaños relacionados con supuestas oportunidades laborales.

De ese total, 12 lograron regresar a Honduras y actualmente se encuentran con sus familias, mientras que otros 13 continúan sin ser localizados.

La diferencia entre las personas que retornaron y las que permanecen desaparecidas forma parte de las gestiones que desarrolla la institución para establecer la situación de todos los compatriotas incluidos en sus registros.

Entre las personas que posiblemente se encuentren en esos países habría adultos mayores y jóvenes de entre 18 y 20 años. Por esa razón, Cancillería pidió a los familiares que tengan conocimiento de alguien que salió de Honduras después de aceptar una oferta laboral en Rusia que se acerquen a la institución para reportar el caso.

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Trece hondureños permanecen desaparecidos, según los datos oficiales proporcionados por la Secretaría de Relaciones Exteriores. (Foto: Archivo)

Ofertas laborales circulan en redes sociales

Sobre la forma en que los hondureños son captados, el representante de Cancillería indicó que las autoridades identifican un patrón relacionado con anuncios publicados en redes sociales, en los que se ofrecen supuestos empleos con salarios elevados y beneficios económicos que resultan atractivos para quienes buscan una oportunidad fuera del país.

Según el relato proporcionado por la directora, el proceso puede desarrollarse con rapidez. Después de que una persona responde a una publicación o muestra interés en la oferta, los responsables comienzan a gestionar los documentos necesarios para el viaje.

En algunos casos, la tramitación del pasaporte se inicia en menos de 24 horas y, en menos de una semana, el hondureño ya estaría emprendiendo el desplazamiento hacia el extranjero.

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Cancillería señaló que esta modalidad no afecta únicamente a Honduras, sino que se trata de una situación que alcanza a otros países de la región.

Manifestó que, desde la institución, todavía no han identificado directamente a las personas o estructuras que estarían detrás de las ofertas, por lo que no atribuyó la captación a un responsable específico.

Los familiares de las personas desaparecidas están siendo convocados a Cancillería para aportar información. (Foto: Secretaria de Relaciones Exteriores)

Pruebas de ADN para confirmar posibles fallecimientos

Uno de los principales procedimientos que debe completar Cancillería es la identificación de los cinco hondureños que posiblemente murieron. Para ello, la institución está convocando a sus familiares en territorio nacional, a quienes solicita colaborar con la información y las muestras biológicas necesarias para los análisis de comparación.

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La funcionaria explicó que las pruebas de ADN permitirán cotejar los perfiles genéticos de los familiares con los registros disponibles y contribuirán a validar si las personas reportadas como fallecidas corresponden efectivamente a los hondureños buscados.

La Secretaría de Relaciones Exteriores insistió en que no puede confirmar los fallecimientos únicamente con la información preliminar recibida.

Primero debe completar los procedimientos legales y técnicos que permitan verificar la identidad de cada persona y establecer que se trata de los compatriotas incluidos en los reportes.

La institución ya ha sostenido reuniones con familiares de algunas de las personas desaparecidas, pero todavía espera que otros parientes respondan a las convocatorias realizadas para aportar información y participar en el proceso.

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Doce hondureños que viajaron bajo estas circunstancias consiguieron regresar sanos al país y reunirse con sus familias. (Foto: Secretaria de Relaciones exteriores)

Cancillería pide verificar las ofertas antes de viajar

La institución pidió a la población desconfiar de las propuestas que prometen salarios elevados, bonos extraordinarios o condiciones laborales que no cuentan con respaldo oficial.

El representante mencionó como ejemplo anuncios que ofrecen bonos de hasta 30.000 dólares o salarios de 4.000 lempiras, y advirtió que las personas deben comprobar la legitimidad de cualquier oportunidad antes de entregar información personal o iniciar trámites migratorios.

Para verificar estas ofertas, recomendó acudir a la Secretaría de Trabajo, institución que, según explicó, es la encargada de validar la legalidad de las propuestas laborales.

La población debe buscar información por canales oficiales y evitar tomar decisiones basadas únicamente en publicaciones de redes sociales o mensajes de desconocidos.

También dirigió una advertencia a los hondureños que ya aceptaron una de estas propuestas y que se encuentran en proceso de viajar o están en el extranjero.

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Les pidió no entregar sus documentos de viaje a terceros, debido a que se trata de documentos personales que deben permanecer bajo su control.