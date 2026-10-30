Costarricense Rebeca Grynspan vuelve a liderar votación para dirigir la ONU, pero potencias mundiales mantienen bloqueada la elección

La costarricense Rebeca Grynspan obtuvo 11 votos favorables y cuatro en contra en el séptimo sondeo para elegir al próximo secretario general de Naciones Unidas. REUTERS/Shannon Stapleton

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La costarricense Rebeca Grynspan volvió a encabezar las preferencias para convertirse en la próxima secretaria general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), luego de conseguir 11 votos a favor y cuatro en contra durante el séptimo sondeo informal realizado este viernes 30 de octubre de 2026 por el Consejo de Seguridad.

El resultado representa el mayor respaldo obtenido hasta ahora por la exvicepresidenta costarricense en este proceso de selección, aunque su eventual nombramiento continúa condicionado a la posición de las cinco potencias con derecho a veto, que todavía no han alcanzado un consenso sobre quién deberá suceder al actual secretario general, António Guterres.

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La consulta se realizó entre los 15 países que integran el Consejo de Seguridad, mediante un mecanismo conocido como straw poll, que permite conocer el respaldo de los Estados miembros hacia las diferentes candidaturas antes de realizar la recomendación formal.

¿Por qué Rebeca Grynspan todavía no tiene asegurado el cargo?

Aunque la costarricense obtuvo 11 de los 15 votos posibles, este resultado no garantiza su nombramiento.

Para que una candidatura pueda avanzar, necesita al menos nueve votos favorables y ningún veto de los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad: Estados Unidos, China, Rusia, Francia y Reino Unido.

La votación de este viernes se realizó mediante papeletas del mismo color, por lo que no es posible determinar si alguno de los cuatro rechazos hacia Grynspan provino de estas potencias.

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Sin embargo, en un sondeo anterior, realizado con papeletas que permitían diferenciar los votos de los miembros permanentes, dos países con derecho a veto se habían pronunciado contra su candidatura.

Por esta razón, el principal desafío de la diplomática costarricense continúa siendo conseguir el consenso necesario entre las principales potencias mundiales.

Rebeca Grynspan se mantiene al frente de las preferencias del Consejo de Seguridad de la ONU, aunque todavía necesita superar los posibles vetos de las principales potencias mundiales. REUTERS/Isabel Infantes/File Photo

Así quedaron los candidatos en la séptima votación

El nuevo sondeo también permitió conocer el respaldo recibido por los demás aspirantes a dirigir Naciones Unidas.

Rebeca Grynspan, Costa Rica: 11 votos favorables y cuatro en contra.

Rafael Grossi, Argentina: nueve apoyos, cuatro rechazos y dos abstenciones.

Carolyn Rodrigues-Birkett, Guyana: ocho votos favorables, seis contrarios y uno sin opinión.

Lana Nusseibeh, Emiratos Árabes Unidos: siete apoyos, seis rechazos y dos votos sin opinión.

Olara Otunnu, Uganda: cuatro votos favorables y 11 en contra.

María Fernanda Espinosa, Ecuador: dos apoyos, diez rechazos y tres votos sin opinión.

Ivonne Baki, Ecuador: un voto favorable y 14 en contra.

El argentino Rafael Grossi, actual director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), se mantiene como uno de los principales competidores de Grynspan.

Mientras tanto, la reciente incorporación de Lana Nusseibeh amplió la lista de aspirantes y generó cuestionamientos entre organizaciones internacionales por el papel atribuido a Emiratos Árabes Unidos en el conflicto de Sudán.

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El argentino Rafael Grossi ocupa el segundo lugar en las preferencias, con nueve votos favorables, mientras la costarricense Rebeca Grynspan mantiene el liderazgo con 11 apoyos. REUTERS/Eduardo Munoz/File Photo

Una costarricense podría convertirse en la primera mujer en dirigir la ONU

Rebeca Grynspan fue vicepresidenta de Costa Rica entre 1994 y 1998 y actualmente ocupa la Secretaría General de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), aunque solicitó una licencia para concentrarse en su candidatura.

Su trayectoria internacional incluye distintos cargos dentro del sistema de Naciones Unidas, donde ha trabajado en asuntos relacionados con el desarrollo económico, el comercio y la cooperación internacional.

Su eventual elección tendría un significado histórico, debido a que ninguna mujer ha ocupado la Secretaría General de la ONU desde la creación del organismo en 1945.

Además, representaría el regreso de América Latina a la dirección de Naciones Unidas, puesto que el último latinoamericano en ocupar el cargo fue el peruano Javier Pérez de Cuéllar, entre 1982 y 1991.

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La elección deberá resolverse antes de finalizar el año

El actual secretario general, António Guterres, concluirá su segundo mandato el 31 de diciembre de 2026, por lo que el Consejo de Seguridad deberá continuar las negociaciones para recomendar a su sucesor.

Por ahora, no se ha anunciado una fecha definitiva para el próximo sondeo, mientras persisten las diferencias entre los países con poder de veto.

También se ha mencionado la posibilidad de que nuevas figuras internacionales se incorporen a la contienda, entre ellas el diplomático turco Feridun Sinirlioğlu.

Una vez que el Consejo de Seguridad alcance un acuerdo, deberá presentar una recomendación a la Asamblea General de Naciones Unidas, encargada de formalizar el nombramiento.

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Mientras tanto, Grynspan continúa encabezando las votaciones informales, pero su llegada a la Secretaría General dependerá de que consiga superar las diferencias entre las potencias que tienen la capacidad de bloquear su candidatura.