Costa Rica

Costarricense Rebeca Grynspan vuelve a liderar votación para dirigir la ONU, pero potencias mundiales mantienen bloqueada la elección

La exvicepresidenta de Costa Rica obtuvo 11 votos favorables en el séptimo sondeo del Consejo de Seguridad. Sin embargo, todavía necesita el respaldo de los cinco países con poder de veto para convertirse en la primera mujer al frente de Naciones Unidas.

La costarricense Rebeca Grynspan obtuvo 11 votos favorables y cuatro en contra en el séptimo sondeo para elegir al próximo secretario general de Naciones Unidas. REUTERS/Shannon Stapleton
La costarricense Rebeca Grynspan obtuvo 11 votos favorables y cuatro en contra en el séptimo sondeo para elegir al próximo secretario general de Naciones Unidas. REUTERS/Shannon Stapleton
Guardar

La costarricense Rebeca Grynspan volvió a encabezar las preferencias para convertirse en la próxima secretaria general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), luego de conseguir 11 votos a favor y cuatro en contra durante el séptimo sondeo informal realizado este viernes 30 de octubre de 2026 por el Consejo de Seguridad.

El resultado representa el mayor respaldo obtenido hasta ahora por la exvicepresidenta costarricense en este proceso de selección, aunque su eventual nombramiento continúa condicionado a la posición de las cinco potencias con derecho a veto, que todavía no han alcanzado un consenso sobre quién deberá suceder al actual secretario general, António Guterres.

PUBLICIDAD

La consulta se realizó entre los 15 países que integran el Consejo de Seguridad, mediante un mecanismo conocido como straw poll, que permite conocer el respaldo de los Estados miembros hacia las diferentes candidaturas antes de realizar la recomendación formal.

¿Por qué Rebeca Grynspan todavía no tiene asegurado el cargo?

Aunque la costarricense obtuvo 11 de los 15 votos posibles, este resultado no garantiza su nombramiento.

Para que una candidatura pueda avanzar, necesita al menos nueve votos favorables y ningún veto de los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad: Estados Unidos, China, Rusia, Francia y Reino Unido.

La votación de este viernes se realizó mediante papeletas del mismo color, por lo que no es posible determinar si alguno de los cuatro rechazos hacia Grynspan provino de estas potencias.

PUBLICIDAD

Sin embargo, en un sondeo anterior, realizado con papeletas que permitían diferenciar los votos de los miembros permanentes, dos países con derecho a veto se habían pronunciado contra su candidatura.

Por esta razón, el principal desafío de la diplomática costarricense continúa siendo conseguir el consenso necesario entre las principales potencias mundiales.

Rebeca Grynspan se mantiene al frente de las preferencias del Consejo de Seguridad de la ONU, aunque todavía necesita superar los posibles vetos de las principales potencias mundiales. REUTERS/Isabel Infantes/File Photo
Rebeca Grynspan se mantiene al frente de las preferencias del Consejo de Seguridad de la ONU, aunque todavía necesita superar los posibles vetos de las principales potencias mundiales. REUTERS/Isabel Infantes/File Photo

Así quedaron los candidatos en la séptima votación

El nuevo sondeo también permitió conocer el respaldo recibido por los demás aspirantes a dirigir Naciones Unidas.

  • Rebeca Grynspan, Costa Rica: 11 votos favorables y cuatro en contra.
  • Rafael Grossi, Argentina: nueve apoyos, cuatro rechazos y dos abstenciones.
  • Carolyn Rodrigues-Birkett, Guyana: ocho votos favorables, seis contrarios y uno sin opinión.
  • Lana Nusseibeh, Emiratos Árabes Unidos: siete apoyos, seis rechazos y dos votos sin opinión.
  • Olara Otunnu, Uganda: cuatro votos favorables y 11 en contra.
  • María Fernanda Espinosa, Ecuador: dos apoyos, diez rechazos y tres votos sin opinión.
  • Ivonne Baki, Ecuador: un voto favorable y 14 en contra.

El argentino Rafael Grossi, actual director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), se mantiene como uno de los principales competidores de Grynspan.

Mientras tanto, la reciente incorporación de Lana Nusseibeh amplió la lista de aspirantes y generó cuestionamientos entre organizaciones internacionales por el papel atribuido a Emiratos Árabes Unidos en el conflicto de Sudán.

El argentino Rafael Grossi ocupa el segundo lugar en las preferencias, con nueve votos favorables, mientras la costarricense Rebeca Grynspan mantiene el liderazgo con 11 apoyos. REUTERS/Eduardo Munoz/File Photo
El argentino Rafael Grossi ocupa el segundo lugar en las preferencias, con nueve votos favorables, mientras la costarricense Rebeca Grynspan mantiene el liderazgo con 11 apoyos. REUTERS/Eduardo Munoz/File Photo

Una costarricense podría convertirse en la primera mujer en dirigir la ONU

Rebeca Grynspan fue vicepresidenta de Costa Rica entre 1994 y 1998 y actualmente ocupa la Secretaría General de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), aunque solicitó una licencia para concentrarse en su candidatura.

Su trayectoria internacional incluye distintos cargos dentro del sistema de Naciones Unidas, donde ha trabajado en asuntos relacionados con el desarrollo económico, el comercio y la cooperación internacional.

Su eventual elección tendría un significado histórico, debido a que ninguna mujer ha ocupado la Secretaría General de la ONU desde la creación del organismo en 1945.

Además, representaría el regreso de América Latina a la dirección de Naciones Unidas, puesto que el último latinoamericano en ocupar el cargo fue el peruano Javier Pérez de Cuéllar, entre 1982 y 1991.

La elección deberá resolverse antes de finalizar el año

El actual secretario general, António Guterres, concluirá su segundo mandato el 31 de diciembre de 2026, por lo que el Consejo de Seguridad deberá continuar las negociaciones para recomendar a su sucesor.

Por ahora, no se ha anunciado una fecha definitiva para el próximo sondeo, mientras persisten las diferencias entre los países con poder de veto.

También se ha mencionado la posibilidad de que nuevas figuras internacionales se incorporen a la contienda, entre ellas el diplomático turco Feridun Sinirlioğlu.

Una vez que el Consejo de Seguridad alcance un acuerdo, deberá presentar una recomendación a la Asamblea General de Naciones Unidas, encargada de formalizar el nombramiento.

Mientras tanto, Grynspan continúa encabezando las votaciones informales, pero su llegada a la Secretaría General dependerá de que consiga superar las diferencias entre las potencias que tienen la capacidad de bloquear su candidatura.

Temas Relacionados

Costa RicaRebeca GrynspanONUpotencias mundialesvotaciónsecretaría

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La Fiscalía alerta que bandas de robo de carga contaminan contenedores legítimos con droga en Costa Rica

La investigación identificó una diversificación criminal que combina narcotráfico, extorsión y asaltos a transportistas en los principales corredores del país, donde los grupos aprovechan información aduanera para seleccionar objetivos de alto valor

La Fiscalía alerta que bandas de robo de carga contaminan contenedores legítimos con droga en Costa Rica

Exalcalde de Paraíso en Costa Rica es condenado a tres años de prisión por irregularidades en la construcción de un motel

Marvin Solano Zúñiga fue declarado culpable de tráfico de influencias agravado y fraude de ley. Aunque recibió una condena de cárcel, podrá cumplirla en libertad y deberá pagar USD 14 mil

Exalcalde de Paraíso en Costa Rica es condenado a tres años de prisión por irregularidades en la construcción de un motel

Laura Fernández y presidente de Italia acuerdan fortalecer cooperación policial contra el narcoterrorismo y el crimen financiero

La mandataria costarricense se reunió con Sergio Mattarella en Roma para impulsar el intercambio de inteligencia y reforzar las acciones conjuntas contra organizaciones criminales que operan a nivel internacional.

Laura Fernández y presidente de Italia acuerdan fortalecer cooperación policial contra el narcoterrorismo y el crimen financiero

Costa Rica reforzará vigilancia en cementerios, iglesias y bares durante Halloween para evitar actos vandálicos

La Fuerza Pública desplegará operativos en todo el país este 31 de octubre, con especial atención a fiestas clandestinas, concentraciones de personas y actividades de disfraces.

Costa Rica reforzará vigilancia en cementerios, iglesias y bares durante Halloween para evitar actos vandálicos

Cartaginés hace historia y clasifica por primera vez a la final de la Copa Centroamericana tras eliminar al Olimpia de Honduras

El conjunto costarricense resistió la presión en Tegucigalpa y consiguió un empate que le permitió dejar fuera a uno de los clubes más importantes de la región

Cartaginés hace historia y clasifica por primera vez a la final de la Copa Centroamericana tras eliminar al Olimpia de Honduras

TECNO

OpenAI restringirá lo que ChatGPT responde a adolescentes sobre armas, aunque la pregunta parezca inocente

OpenAI restringirá lo que ChatGPT responde a adolescentes sobre armas, aunque la pregunta parezca inocente

El peor día de Intel desde 1974: cayeron sus acciones 28,58%

El satélite de centro de datos de Google ya se comunica con la Tierra: este fue su primer mensaje

“Todos nos enriquecemos” si el gobierno grava el valor del trabajo de los robots: Larry Ellison, cofundador de Oracle

Meta, TikTok y X perdieron en un tribunal de Londres su pelea contra los pedidos de datos del regulador

ENTRETENIMIENTO

Olivier Martinez da sus primeras declaraciones tras quedarse con la custodia física del hijo que comparte con Halle Berry

Olivier Martinez da sus primeras declaraciones tras quedarse con la custodia física del hijo que comparte con Halle Berry

El hijo de Patrick Stewart reacciona a la muerte del actor pese a su “inexistente” relación

Revelan la causa de muerte de Lauren Bennett, cantante del éxito “Party Rock Anthem”

Noah Wyle revela que Eddie Murphy lo insultó cuando solo tenía 9 años

Jenny McCarthy revela que lleva varios días durmiendo en el patio de su casa, esta es la razón

MUNDO

Pakistán se muestra "cautelosamente optimista" sobre su mediación entre Irán y Estados Unidos

Pakistán se muestra "cautelosamente optimista" sobre su mediación entre Irán y Estados Unidos

Nuevas protestas en Italia: manifestantes se enfrentaron con la policía en Roma y Turín

El petróleo suma cuatro meses de alzas y alcanzó su mayor cierre desde mayo

Rusia y Ucrania completaron la evacuación durante la tregua humanitaria en Oleshki

El robo de USD 6.000 millones a Binance sacude el mundo de las criptomonedas y atrae la atención del FBI