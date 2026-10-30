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“Los fondos de los usuarios están seguros”: cofundador de Binance ante posible hackeo que congeló más de USD 2,5 mil millones

Binance investiga junto a fuerzas del orden y firmas de inteligencia blockchain el alcance total de los activos afectados

Changpeng Zhao es cofundador de Binance y accionista de la empresa. (Reuters)
Changpeng Zhao es cofundador de Binance y accionista de la empresa. (Reuters)
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Changpeng Zhao, cofundador de Binance, afirmó que la mayor plataforma de intercambio de criptomonedas del mundo podría haber sufrido un ataque informático, aunque aseguró que los fondos de los usuarios permanecen protegidos. La alerta derivó en la congelación de más de 2.500 millones de dólares en activos por parte de los dos principales emisores de stablecoins.

“¡Los fondos de los usuarios están seguros! Sí parece un hackeo en Binance”, escribió Zhao en una publicación. El empresario agregó que ya no gestiona la plataforma Binance.com, pero que, en su calidad de accionista, espera que todos los fondos de los usuarios queden completamente cubiertos.

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Tether y Circle congelaron sus activos en el exchange

Ante los informes sobre la posible vulnerabilidad, Tether y Circle Internet Group, los dos principales emisores de stablecoins, anunciaron de forma independiente el bloqueo de sus activos vinculados a Binance.

Paolo Ardoino, director ejecutivo de Tether, declaró en una publicación en la red social X que la empresa congeló más de 1.500 millones de dólares en stablecoins “debido a un posible ataque informático al exchange Binance”. Zhao precisó esa cifra en aproximadamente 971 millones de dólares en su propio mensaje.

Por su parte, Jeremy Allaire, director de Circle Internet Group Inc. (CRCL), confirmó la congelación de 800 millones de dólares de su criptomoneda ante “informes de una posible vulnerabilidad que involucra a Binance”. Zhao situó este monto en unos 823 millones de dólares.

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El monto total congelado supera los 2.500 millones de dólares

Binance difundió un comunicado en el que cuantificó el alcance de la medida. “Para mayor claridad, el total verificado actualmente congelado es de 2.540 millones de dólares. Esta cifra podría seguir aumentando a medida que nuestros equipos trabajan de cerca con las fuerzas del orden, emisores, firmas de inteligencia blockchain y socios de la industria para rastrear y congelar activos adicionales”, publicó la cuenta oficial de la empresa en X.

La plataforma añadió que solo compartirá cifras confirmadas y que proporcionará actualizaciones a medida que disponga de información verificada. Un portavoz de Binance declaró al medio Bloomberg: “Estamos al tanto de los informes sobre un posible problema de seguridad y lo estamos investigando activamente”.

Zhao agradeció en su mensaje “el congelamiento rápido” por parte de ambos emisores de stablecoins, en lo que describió como una respuesta coordinada ante la eventual brecha de seguridad en el exchange.

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