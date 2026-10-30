Infobae, Clarín y La Nación ya usan IA en sus redacciones: ninguno deja que la máquina decida qué se publica

De izquierda a derecha: Guadalupe López, de Chequeado; Opy Morales, de Infobae; Javier Kraviez, de Clarín, y Gastón Roitberg, de La Nación, durante el panel sobre inteligencia artificial en las redacciones en Media Party Buenos Aires 2026

Guardar

El jueves 29 de octubre, tres de los principales medios argentinos discutieron en Media Party Buenos Aires cómo se incorpora la inteligencia artificial a una redacción sin perder la identidad del medio.

Participaron el director de Estrategia de IA y Operaciones Editoriales Regionales de Infobae Opy Morales, el director digital de Clarín Javier Kraviez y el secretario de Redacción de La Nación Gastón Roitberg. Moderó Guadalupe López, de Chequeado.

PUBLICIDAD

La primera barrera fue el miedo. “¿Esto me va a sacar el trabajo?” es, según Kraviez, la pregunta que aparece primero cuando llega una tecnología así. Clarín respondió con una capacitación de meses, no de días, junto a una consultora externa y su área de Big Data. No terminó.

En La Nación, el camino fue otro. No hay un departamento de IA sino un equipo con gente de distintas especialidades que trabaja con todas las áreas de la redacción.

El diario publicó su guía de uso interna para que otros medios la adapten. Para Roitberg, la etapa de adopción ya pasó: el desafío ahora es supervisar y auditar lo que hace la IA.

PUBLICIDAD

Infobae dejó de escribir manuales de IA

En Infobae, la IA está integrada a todo el proceso a través de ScribNews, la plataforma que el medio desarrolló hace tres años y que usan los periodistas de sus cinco redacciones, con el manual de estilo incorporado. Cada redactor elige qué herramienta usar en cada parte del trabajo.

Infobae reemplazó los manuales de ScribNews en formato PDF por un asistente IA integrado a su plataforma de trabajo editorial. (Alvaro Liuzzi)

En una noticia de último momento, el primer paso y el último botón antes de publicar son del periodista.

Hace un año, Morales decidió eliminar los manuales: un PDF, explicó, queda obsoleto en el momento en que se termina. En su lugar, la plataforma tiene un asistente que conoce todas sus funciones. Cada capacitación se graba y se carga en ese asistente, que los periodistas consultan cuantas veces quieran.

PUBLICIDAD

Los periodistas jóvenes trabajan tres meses sin IA antes de recibir acceso. “La IA no elige, siempre te da opciones”, dijo Morales. A su juicio, el problema más grande no es la tecnología sino el criterio, que hay que seguir formando.

Los tres coinciden en dónde está el valor del periodismo

Clarín implementó un programa extenso de capacitación junto a su equipo de Big Data para responder al temor laboral frente a la tecnología. (Alvaro Luizzi)

Para Kraviez, la cuenta del negocio es simple: el suscriptor paga cuando encuentra algo relevante para su vida en una fuente en la que confía. La IA abarata la producción de contenidos, dijo, pero la relevancia y la confianza se construyen. Roitberg fue por el mismo lado: “Volumen y velocidad no implica calidad”.

Morales anticipó dónde va a crecer el uso de la IA: en el trabajo que se hace sobre información que ya está publicada en la web. Aun ahí, aclaró, el proceso termina con una persona que valida.

PUBLICIDAD

Lo que la máquina no puede hacer es salir a buscar la noticia. “La IA está llena de datos, de información, pero no tiene fuentes”, resumió Morales.

Kraviez advirtió que no se puede dejar la agenda pública en manos de un algoritmo. Roitberg propuso empezar cada proyecto por el problema que se quiere resolver, y no por la herramienta.

El panel fue parte de la XIV edición de Media Party, la conferencia internacional de periodismo y tecnología que se realiza del 29 al 31 de octubre en la Ciudad Cultural Konex de Buenos Aires. Su patrocinador principal es Google News Initiative, el programa de Google para medios.

PUBLICIDAD

La edición anterior convocó a más de 2.000 emprendedores, periodistas, programadores, diseñadores, tecnólogos y académicos de 30 países.

Entre los oradores de este año figuran el director de IA de Guardian News & Media, la empresa que edita The Guardian, Caspar Llewellyn Smith; la editora ejecutiva del Pulitzer Center Marina Walker Guevara, una de las responsables de la investigación de los Panama Papers, y la editora en jefe del diario ucraniano Ukrainska Pravda Sevgil Musaieva.