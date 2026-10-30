Sacó de abajo y lo liquidó con un globo: el increíble match point del argentino Carlos Zárate

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Los tenistas argentinos siguen mostrando su mejor versión en el Challenger de Guayaquil y armaron un póker de ases en los octavos de final: Camilo Ugo Carabelli, Lautaro Midón, Carlos Zárate y Valerio Aboian ganaron sus respectivos partidos y se metieron entre los ocho mejores del certamen. La nota destacada de la jornada la protagonizó Zárate, quien selló su clasificación con una definición tan ingeniosa como sorpresiva.

El correntino cerró su triunfo ante el peruano Gonzalo Bueno por 3-6, 7-5 y 7-5 con una jugada de manual. Con el marcador 6-5 en el tercer set, tuvo match point con su propio saque. En lugar de apostar por la potencia, se tomó su tiempo, caminó por detrás de la línea de fondo y sorprendió con un servicio de abajo. El punto continuó y lo definió con un globo que cayó sobre la línea de fondo, ante la impotencia de su rival, que no pudo llegar porque estaba a metros de la red.

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Zárate, nacido hace 21 años, atraviesa una etapa de crecimiento sostenido. Ubicado en el puesto 340 del ranking mundial, la mejor posición de su carrera, esta temporada conquistó tres títulos en el World Tennis Tour en los M15 de Luján y Jujuy, ambos disputados sobre polvo de ladrillo, y el de Trelew, donde demostró que también puede adaptarse con fluidez a las superficies rápidas y levantar un trofeo en esa condición.

Por un lugar en las semifinales, el correntino se medirá frente al experimentado jugador boliviano Hugo Dellien (119°), segundo sembrado y quien viene de superar en sets corridos al mexicano Rodrigo Pacheco Méndez (267°) por 7-5 y 6-2.

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Camilo Ugo Carabelli está entre los ocho jugadores del Challenger de Guayaquil (Crédito: REUTERS/Tyrone Siu)

Camilo Ugo Carabelli decidió regresar a sus orígenes, el circuito Challenger, con el objetivo de recuperar terreno en el ranking. Actualmente ocupa el puesto 75 del escalafón mundial, aunque llegó a alcanzar su mejor ubicación, el puesto 43, en agosto de 2025. El porteño, de 27 años y primer preclasificado del certamen ecuatoriano, avanzó a los cuartos de final tras el retiro del mexicano Juan Alejandro Hernández (497°), proveniente de la clasificación, cuando el argentino se imponía por 2-0.

En la siguiente ronda, el Brujo espera por el vencedor del duelo entre el brasileño Joao Lucas Reis Da Silva (186°) o el local Emilio Camacho (1409°).

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Lautaro Midón (187°) mantiene la ilusión de conquistar su primer título Challenger y en Guayaquil dio un nuevo paso en esa dirección al derrotar al colombiano Daniel Galán, actualmente ubicado en el puesto 367 del ranking mundial, aunque supo alcanzar el Top 60 en 2023, por 6-4 y 6-4.

Para seguir por la senda del triunfo, el correntino tendrá una dura prueba con el uruguayo Joaquín Aguilar Cardozo (332°), que este año obtuvo los trofeos en los M15 de Villa Constitución, Asunción en dos ocasiones y Mar del Plata. El mellizo le ganó en los octavos de final al chileno Marcelo Tomás Barrios Vera (156°) por 6-1 y 6-3.

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Otro de los tenistas nacionales que tuvo una destacada victoria fue Valerio Aboian (283°) al imponerse al alemán de origen chileno Diego Dedura (184°) por 7-6(4) y 7-6(3). En los cuartos de final, jugará con el dominicano Nick Hardt (307°), verdugo del boliviano Juan Carlos Prado (198°) por 6-1 y 6-4.