Uber, Amazon e Instacart demandaron a Nueva York para frenar la ley que limita despedir repartidores

Uber, Amazon e Instacart demandaron a la ciudad de Nueva York para bloquear la ley que prohíbe dar de baja a repartidores sin causa justificada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Uber, Amazon e Instacart presentaron una demanda federal contra la ciudad de Nueva York para bloquear una ley que prohíbe a las plataformas de reparto desactivar a un repartidor sin una causa justificada o una razón económica real. La norma entra en vigor en enero, según Bloomberg Law.

La demanda se presentó el 28 de octubre de 2026 en el tribunal federal del Distrito Sur de Nueva York, en Manhattan, con el número 1:26-cv-09455. El texto tiene 94 páginas y siete cargos, según Courthouse News Service. Los representan los estudios Sidley Austin y Gibson Dunn & Crutcher.

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Las empresas sostienen que la ley viola la Primera y la Decimocuarta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, que protegen la libertad de expresión y el debido proceso, además de la cláusula de contratos. Argumentan que la ciudad reescribe los acuerdos que ya tienen con los repartidores.

Uber, Amazon e Instacart demandaron a la ciudad de Nueva York para bloquear la ley que prohíbe desactivar repartidores sin causa justificada. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)

En la demanda, las compañías afirman que las desactivaciones son “relativamente raras” y que casi siempre se vinculan con seguridad o fraude. Según su texto, la ley las obligaría a reabrir casos de repartidores que fueron dados de baja por esas razones.

Qué exige la ley y por qué la rechazan

La Ley Local 34 impide que un servicio de reparto desactive a un trabajador contratado salvo que demuestre una causa justificada, como una falta de conducta, o un motivo económico genuino. Obliga a avisar al repartidor antes de la baja, según PYMNTS.

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Según Reuters, citada por PYMNTS, la demanda también cuestiona que algunas obligaciones alcancen decisiones de desactivación tomadas desde 2021. Las empresas planean pedir una medida cautelar, una orden judicial que suspenda la ley mientras avanza el caso.

La demanda judicial consta de 94 páginas y sostiene que la legislación vulnera la libertad de expresión, el debido proceso y la cláusula de contratos. (REUTERS/Dado Ruvic)

Instacart publicó el 28 de octubre un texto con su postura. Dice que la ley demorará la eliminación de cuentas que representen riesgos de seguridad y que podría obligarla a divulgar información sensible sobre cómo detecta el fraude.

La empresa afirmó que la norma “hará más difícil” aplicar estándares contra conductas inseguras, acoso, robo y fraude. Sostuvo que envió más de 50 preguntas al Departamento de Protección del Consumidor y el Trabajador de la ciudad y que no recibió respuesta.

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Instacart aseguró que, con o sin la ley, sus compradores reciben una explicación del motivo de la baja, una vía de apelación y una revisión humana de la decisión final.

Instacart advirtió que la regulación retrasará la eliminación de cuentas riesgosas y forzará la divulgación de métodos contra el fraude. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

El antecedente de Uber y Lyft

Las compañías comparan la ley con la Ley Local 52, que regula las desactivaciones de conductores de Uber y Lyft. El 21 de julio, el juez federal Gregory Woods la bloqueó con una medida cautelar y escribió que beneficia a una parte pequeña de los conductores, según Reuters.

Woods consideró que Uber y Lyft probablemente demostrarían que la ley afecta gravemente sus contratos. Esa norma debía entrar en vigor el 28 de julio. El fallo no la anuló de forma definitiva: el litigio sigue abierto.

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Instacart describe la Ley Local 34 como “sustancialmente similar” a la Ley Local 52. Los representantes de la ciudad no respondieron de inmediato a la consulta de Courthouse News Service sobre la demanda.

DoorDash acordó la compra de Instacart por 17.000 millones de dólares para competir frente a Walmart y Amazon en el delivery de supermercados. (REUTERS/Andrew Kelly/File Photo)

DoorDash compra Instacart por USD 17.000 millones

DoorDash anunció la compra de Instacart por USD 17.000 millones, en una operación aprobada por ambos directorios que busca reforzar su posición frente a Walmart y Amazon en el delivery de supermercados en Estados Unidos.

La oferta, de USD 65 por acción, implica una prima del 26% y se financiará principalmente con efectivo, aunque los accionistas podrán elegir acciones o una combinación. La fusión sumará la red tecnológica y logística de DoorDash a las casi 100.000 tiendas de Instacart.

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La compañía combinada ofrecerá 50.000 comercios adicionales, mientras Instacart cerrará Caper Cart en 2027, con costos estimados de hasta USD 80 millones.