Revelaron la inspiración detrás de la boda de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul: “Será como estar en Disney”

La conductora aseguró que la cantante diseñó una celebración basada en tres películas ligadas a la historia de amor de la pareja (Video: Yanina 107.9/ El Observador 107.9)

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Yanina Latorre aseguró que el casamiento de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul tendrá una puesta inspirada en películas y con formato de show. La conductora adelantó que la celebración, prevista de manera extraoficial para diciembre, fue concebida a partir de referencias cinematográficas que representarían distintos momentos de la relación de la cantante y el futbolista.

La información fue difundida por la conductora durante su ciclo en El Observador 107.9, donde sostuvo que la cantante se ocupa de cada aspecto de la organización. “Ella lo escribió como si fuera un show”, afirmó, quien comparó el nivel de producción con el trabajo creativo de la artista.

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Según su relato, el evento tendrá una temática construida alrededor de tres películas que los novios habrían elegido por su vínculo con su historia de amor. Yanina aclaró que la ambientación general responderá a una de ellas, aunque los otros dos filmes aparecerán en diferentes instancias de la fiesta. “Hay partes que van a ir pasando basado en tres películas que los identifican a ellos con su historia de amor”, explicó.

La conductora también indicó que una heroína de una de esas producciones funcionará como referencia para la entrada y la decoración. De acuerdo con su versión, Tini se siente identificada con el personaje por su recorrido personal y profesional. Los títulos que inspirarían la celebración no fueron revelados.

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“Va a ser como estar en Disney, muy Tini todo”, expresó Latorre al describir la estética. Además, remarcó el nivel de involucramiento de la cantante en los preparativos: “De todo se ocupa ella. Todo, todo, todo”.

Los detalles coinciden con otros datos que la periodista había dado en SQP (América TV). En septiembre, la conductora situó la celebración en un predio para eventos de Exaltación de la Cruz, en la provincia de Buenos Aires, y sostuvo que el festejo se extendería durante tres días.

La fecha que trascendió para el evento es el 19 de diciembre de 2026, aunque ni Stoessel ni De Paul comunicaron públicamente los datos de la ceremonia. Según ese trascendido, ambos se alojarían en casas separadas dentro del complejo antes de la fiesta principal. Los amigos más cercanos del futbolista también tendrían un espacio propio durante la estadía.

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La previa comenzaría el 18 de diciembre con una cena de la cantante junto a sus amigas. Para la tarde siguiente estaría prevista una ceremonia reducida, que Latorre definió como similar a un casamiento civil, pero sin carácter legal. “Va a haber una ceremonia, si se quiere, casi civil, pero que no va a ser legal”, sostuvo.

Rodrigo de Paul y Tini Stoessel posan juntos en una tierna selfie compartida por el futbolista para felicitar a la cantante en su cumpleaños.

La fiesta posterior concentraría la mayor parte de la puesta escénica. La panelista anticipó que los invitados atravesarían una estructura de grandes dimensiones, similar a un túnel, que los introduciría en el universo elegido para la celebración. “Mandaron a hacer una estructura gigante. Vas a entrar como por un túnel y te va a transportar a la película”, dijo sobre uno de los recursos previstos para la ambientación.

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La lista de asistentes todavía no fue informada de manera oficial. Latorre, sin embargo, anticipó que habría artistas y futbolistas cercanos a la pareja. “Si canta cada uno de los que va de invitados, cantantes, artistas, para mí va a ser fantástico”, comentó al especular con la posibilidad de que algunos de los invitados participen de la noche.

Otro de los puntos que trascendió es la restricción para el uso de teléfonos celulares. De acuerdo con Latorre, los asistentes no podrían tomar ni difundir imágenes del evento, ya que los novios buscarían decidir qué fotos y videos compartir después de la fiesta. La medida apuntaría a preservar el carácter reservado de la ceremonia y de la escenografía.

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