Instagram habría pagado hasta USD 500.000 a influenciadores para competir con YouTube con videos largos

Instagram habría ofrecido contratos por un máximo de USD 500.000 a determinados creadores de contenido. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

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Instagram habría propuesto acuerdos de hasta USD 500.000 a algunos influenciadores para que publiquen contenidos extensos en Features, una función en pruebas que permitiría subir videos horizontales de hasta 90 minutos.

Ciertos creadores habrían recibido ofertas de USD 50.000, mientras que otras alcanzarían cifras de seis dígitos, según Business Insider, que atribuyó los datos a fuentes con conocimiento de los acuerdos.

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“Hemos hecho público que estamos financiando contenido destacado directamente con algunos creadores para apoyarlos”, dijo un vocero de Meta al medio. “Los detalles de esos acuerdos son confidenciales, pero nos entusiasma ver el contenido publicado”, agregó.

Una herramienta experimental que habilitaría la publicación de videos horizontales con una duración máxima de 90 minutos. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

Los acuerdos con los influenciadores no serían exclusivos

Los convenios, de acuerdo con el medio, no obligarían a los creadores a abandonar otras plataformas. Una de las fuentes consultadas sostuvo que Instagram les habría pedido publicar el mismo día en Features los videos de larga duración que suban a YouTube.

La plataforma de videos de Google conserva una presencia relevante entre quienes producen entrevistas, podcast, documentales y programas de mayor duración. Instagram, por su parte, se concentró durante los últimos años en los Reels y los formatos breves.

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Adam Mosseri sobre la monetización de videos largos en Instagram

Adam Mosseri, director de Instagram, afirmó que la herramienta todavía no fue lanzada de forma completa. En una publicación en Threads realizada el mismo día que se anunció la función, señaló que el acceso se ampliará de manera gradual mientras la compañía recibe opiniones de los creadores incluidos en la prueba.

Adam Mosseri explica el proceso de prueba y los planes de monetización para los videos de formato largo. (Threads)

“Entendemos que la economía es muy importante, y estamos explorando múltiples opciones para ayudar a los creadores de videos de formato largo a recibir pago”, escribió Mosseri.

La declaración confirma que Instagram evalúa fórmulas de monetización, aunque no precisa cuáles serían, cuándo entrarían en vigor ni quiénes podrían acceder a ellas.

Instagram intentaría conectar los Reels con producciones más extensas

La plataforma también probaría herramientas para recortar videos largos y convertir sus fragmentos en Reels. Esos clips podrían dirigir al público hacia la producción completa sin que tenga que salir de Instagram.

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La compañía ya había utilizado incentivos económicos para atraer contenido a sus aplicaciones.

Algunos creadores habrían recibido propuestas económicas de USD 50.000. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

En 2021, durante la etapa de IGTV, financió producciones episódicas de algunos creadores. Meta también implementó programas de bonificaciones por el desempeño de Reels, aunque varios de ellos perdieron alcance con el tiempo.

Mientras Features continúa en fase de prueba, Instagram no anunció una fecha para su disponibilidad general ni un sistema permanente de reparto de ingresos para los videos de larga duración.

Qué dice el director de Instagram sobre la IA

Adam Mosseri, director de Instagram, afirmó que el rechazo y la preocupación por la inteligencia artificial crecerán durante los próximos años, en especial entre artistas y creadores. En una entrevista en el podcast Colin y Samir, sostuvo que muchas personas temen perder oportunidades laborales o quedar rezagadas por la rápida expansión de estas herramientas.

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El ejecutivo señaló que las inquietudes abarcan el uso de obras originales para entrenar modelos, la propiedad intelectual, el manejo de datos personales y la posible automatización de empleos.

La inquietud y la resistencia frente a la inteligencia artificial podrían aumentar en los próximos años, explica Mosseri. REUTERS/Elizabeth Frantz/File Photo

Según su mirada, el malestar no se limita a quienes trabajan en áreas creativas, ya que también alcanza a ingenieros, matemáticos y otros sectores vinculados a la tecnología.

Mosseri reconoció que una parte de ese temor tiene fundamentos y anticipó un escenario de mayor frustración.

Por ello, planteó que la inteligencia artificial debería ampliar las capacidades de las personas, en lugar de generar la sensación de que la tecnología las desplaza sin ofrecerles beneficios. En el caso de Instagram, dijo que el objetivo sería dar más herramientas a los creadores.

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La plataforma actualizó en agosto de 2026 las etiquetas para identificar perfiles creados con inteligencia artificial.

La decisión buscó diferenciar esas cuentas de las administradas por personas, aunque Mosseri admitió que esta tarea será más difícil a medida que mejoren los sistemas capaces de generar imágenes, videos y textos.