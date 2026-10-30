Mapa descomunal, 210 GB de descarga y nueva policía: todo lo que se sabe de GTA 6

El lanzamiento de GTA 6 está fijado para el 19 de noviembre en PS5 y Xbox Series. (Rockstar)

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GTA 6 suma nuevas revelaciones a menos de un mes de su estreno. El mapa jugable combinará las extensiones de GTA 4, GTA 5 y Red Dead Redemption 2, el juego podría ocupar alrededor de 210 GB en PlayStation 5 y Rockstar Games prepara un sistema policial renovado con tácticas como bandas de clavos y perros.

A esto se sumaría un sistema meteorológico con consecuencias directas en la jugabilidad y hasta un filtro de gameplay oficial que terminó apareciendo en un episodio de South Park.

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Con el lanzamiento fijado para el 19 de noviembre en PS5 y Xbox Series, la cantidad de información difundida en los últimos días permite anticipar varias de las mecánicas que definirán la experiencia en Vice City y el estado de Leonida.

GTA 6 tendrá varias estaciones de radio dentro del videojuego y también contará un álbum de música oficial. (Rockstar)

El mapa de GTA 6: tamaño y comparación con otros juegos de Rockstar

La escala del mundo abierto es uno de los datos que más expectativa generó. Según la comparación ofrecida por Rockstar, la superficie jugable de GTA 6 equivaldría a combinar los mundos de GTA 4, GTA 5 y Red Dead Redemption 2 en un solo mapa.

Esa extensión no se limitará al exterior. El juego sumará muchos más interiores explorables respecto a entregas anteriores, lo que ampliaría las posibilidades de interacción dentro de edificios y espacios cerrados en Vice City.

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El clima también tendrá un papel con consecuencias directas en la jugabilidad. Está previsto un sistema meteorológico que incluirá tormentas capaces de dificultar los vuelos y la navegación, un factor que obligaría a adaptar estrategias de desplazamiento según las condiciones del entorno.

A esto se suman los eventos emergentes filtrados, pensados para dar vida de forma dinámica tanto a Vice City como al resto del estado de Leonida, reforzando la sensación de un mundo en constante movimiento más allá de las misiones principales.

El clima también tendrá un papel con consecuencias directas en la jugabilidad. (Composición Infobae: Rockstar Games)

Peso de instalación: los 210 GB que preocupan en PS5

Otro de los datos más comentados tiene que ver con el almacenamiento necesario para instalar el juego. GTA 6 podría ocupar alrededor de 210 GB en PlayStation 5, una cifra que obligaría a buena parte de los jugadores a liberar espacio antes del estreno del 19 de noviembre de 2026.

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El dato no fue confirmado ni por Rockstar Games ni por Take-Two Interactive. Procede de la cuenta PlayStation Size, que suele anticipar tamaños de instalación a partir de información disponible en la tienda digital de Sony.

El posible peso del juego pone otra vez el foco en el almacenamiento de las consolas de la generación actual. El lanzamiento será digital incluso para quienes compren una edición física en tiendas, ya que esas cajas incluirían un código de descarga y no un disco físico del juego.

Por ese motivo, contar con espacio libre suficiente se convierte en un requisito ineludible para poder instalar GTA 6 el día de su estreno, más allá del formato de compra elegido.

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La actriz vinculada con el papel de Lucía Caminos en Grand Theft Auto VI es Manni L. Perez (también conocida como Manni Pérez), una actriz de origen dominicano. (Rockstar Games)

Nuevo sistema policial: bandas de clavos y perros contra los protagonistas

Entre las filtraciones recientes figura también el funcionamiento del renovado sistema policial de GTA 6. Las fuerzas de seguridad utilizarán tácticas como bandas de clavos y perros para detener a los protagonistas durante las persecuciones.

Esta mecánica se suma a los eventos emergentes del mapa y apunta a un comportamiento policial más elaborado que el visto en GTA 5, con recursos específicos pensados para frenar la huida de los jugadores en distintas situaciones de persecución.

Conducción más exigente: calles estrechas y mayor tráfico

Rockstar también introducirá cambios en el diseño vial de sus ciudades. GTA 6 tendrá carreteras más estrechas y tráfico más denso que GTA 5, según información compartida por Jason Schreier, periodista de Bloomberg, tras una conversación con Aaron Garbut, director artístico y codirector de Rockstar North.

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La diferencia podría transformar la manera de recorrer Vice City. En GTA 5, las vías anchas permiten acelerar, cambiar de carril y adelantar con relativa facilidad. En la nueva entrega, los espacios reducidos y la mayor presencia de vehículos obligarían a calcular mejor cada maniobra.

La escena, ambientada en una playa de Vice City, muestra al protagonista Jason interactuar con un personaje no jugable y su perro. (Rockstar)

Rockstar no detalló todavía cómo responderán los vehículos ni qué reglas seguirá la inteligencia artificial del tráfico. El efecto final sobre la conducción dependerá de la física de los coches, el comportamiento de los personajes controlados por el juego y la gestión de atascos y colisiones.

Gameplay filtrado en South Park

La aparición de gameplay oficial de GTA 6 en un episodio de South Park fue una de las novedades más comentadas. La escena, ambientada en una playa de Vice City, muestra al protagonista Jason interactuar con un personaje no jugable y su perro de una manera tan inesperada como escatológica.

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En el fragmento, el dueño del animal recoge sus excrementos en una bolsa mientras camina por la playa. Jason se acerca, le arroja un objeto por la espalda y toma la bolsa para arrojársela al rostro, en una secuencia que destaca por el nivel de detalle de la animación.

En otro segmento del video aparece un minijuego de billar que obliga a retirar manualmente el taco de su soporte antes de iniciar la partida. (Cyberleek)

Todavía no está claro si esta acción formará parte de las mecánicas generales disponibles en el juego completo o si corresponde a una situación específica diseñada para ese fragmento mostrado en la serie.

Por otra parte, la revista Edge tuvo acceso a 90 minutos de juego en las oficinas de Rockstar North y publicó 12 nuevas imágenes de GTA 6, material que se suma a las filtraciones sobre el mapa, el sistema policial y el clima difundidas en los últimos días.

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