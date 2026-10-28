Amazon despidió a unos 250 empleados de su área de dispositivos tras semanas de lanzamientos

Amazon confirmó el despido de hasta 250 empleados de su unidad de dispositivos y servicios, enfocada en el desarrollo de software. (Reuters)

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Amazon despidió el miércoles 28 de octubre a hasta 250 empleados de su unidad de dispositivos y servicios, la que fabrica los Kindle, las tabletas y los altavoces Echo. Los recortes llegan después de semanas de lanzamientos de productos, según informó la agencia Reuters, y la empresa los confirmó.

Una persona al tanto del asunto dijo a Reuters que los recortes afectaron a no más de 250 puestos, principalmente en desarrollo de software. Amazon no precisó el número ni las áreas.

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“Tomamos la difícil decisión de eliminar un pequeño número de puestos”, afirmó un portavoz de la empresa tras la consulta de la agencia. Agregó que los despidos ayudarán a “operar con más eficiencia” y a alinear la estructura con la hoja de ruta de productos.

Amazon presentó cinco dispositivos nuevos el mismo día de los despidos. (Europa Press)

Como es habitual en Amazon, los trabajadores se enteraron por mensajes de texto y correos electrónicos enviados temprano. Reuters vio uno firmado por Cherie Robinson, vicepresidenta de Recursos Humanos de dispositivos y servicios, que hablaba de una “revisión a fondo de nuestra estructura”.

Un mes de anuncios de hardware

El mismo miércoles, Amazon presentó cinco dispositivos con Alexa, su asistente de voz. El Echo Time es un reloj despertador que cuesta USD 199,99 y, según la empresa, puede despertar al usuario en una fase de sueño ligero, dentro de una ventana de 10 a 60 minutos antes de la hora programada.

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El Alexa Photo Frame es un marco digital con pantalla táctil de 10 pulgadas que parte de USD 199,99 y toma las fotos de Amazon Photos. Incluye 90 días de Alexa+, la versión del asistente con inteligencia artificial que Amazon ofrece con la suscripción Prime.

Amazon también renovó su línea Echo con un nuevo Echo Show 16, un Echo Dot rediseñado y un Echo Studio con cámara integrada. (Europa Press)

La línea suma un Echo Show 16, una pantalla inteligente de 16 pulgadas con Fire TV integrado, un Echo Dot rediseñado y un Echo Studio con cámara. Según The Verge, Alexa+ está disponible para todos en Estados Unidos desde febrero.

Dos semanas antes, el 8 de octubre, Amazon había presentado tres tabletas Alexa que reemplazan a la línea Fire y permiten descargar aplicaciones de Google Play. La Tablet 8 parte de USD 230, la Tablet 11 de USD 330 y la Tablet 12 Pro cuesta USD 500, según Engadget.

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Las tabletas salieron a la venta el 14 de octubre en Estados Unidos, México y Canadá, y el 19 de octubre en varios países de Europa, según TechCrunch.

Dos semanas antes, la compañía había lanzado tres nuevas tabletas Alexa, con precios desde USD 230 hasta USD 500. (Europa Press)

Engadget registró además nuevos Kindle, equipos de Ring y un Fire TV Stick 4K. Amazon no hizo un evento único, sino presentaciones escalonadas durante semanas. Panos Panay, jefe de dispositivos de Amazon, dijo a Engadget que el año pasado solo dos productos recibieron atención.

Otro recorte de Amazon en 2026

A comienzos de este mes, Amazon ya había eliminado cerca de 1.000 puestos en su división principal de comercio minorista, según Reuters.

Según un comunicado de la compañía, en enero de 2026 Amazon había despedido a 16.000 empleados corporativos en todo el mundo como parte de una reorganización interna iniciada en octubre de 2025. El plan buscaba simplificar la estructura, reducir la burocracia y acelerar la adopción de la inteligencia artificial en sus operaciones.

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El recorte en dispositivos se suma a otros ajustes de personal de Amazon en 2026, que ya habían afectado a miles de puestos corporativos en distintas áreas. (EFE)

Esa ronda se sumó a un ajuste previo que había afectado a cerca de 14.000 puestos administrativos y de gestión, con lo cual el plan completo apuntaba a eliminar unos 30.000 empleos corporativos, equivalentes al 10% de la plantilla global. Las áreas más golpeadas fueron AWS, la unidad de computación en la nube, y Prime Video, además de Recursos Humanos y otras funciones centrales. Los recortes no alcanzaron a los trabajadores de centros logísticos ni de almacenes.

El nuevo ajuste de octubre ocurre un día antes de que la compañía publique sus resultados del tercer trimestre, tras el cierre de la bolsa del jueves 29 de octubre.

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