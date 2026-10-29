Cómo editar en Gemini documentos PDF, hojas de cálculo, diapositivas y hasta código

Gemini permite crear y editar archivos sin abandonar la conversación. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

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Google Gemini incorporó una función que permite crear, previsualizar y modificar archivos sin salir del chat. Los usuarios ya pueden trabajar directamente con PDF, documentos de Google, hojas de cálculo, presentaciones, archivos TXT, Markdown y código.

La edición de archivos en Gemini permite abrir los documentos en pantalla completa, realizar cambios manuales, seleccionar fragmentos para hacer consultas y pedirle a la herramienta que ajuste textos o elementos visuales.

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Los PDF pueden editarse tanto desde la web como desde dispositivos móviles, mientras que los demás formatos están disponibles en la versión web.

La función ya está disponible para todos los usuarios y en todos los idiomas en los que opera la aplicación Gemini.

La aplicación admite PDF, documentos, hojas de cálculo, presentaciones y archivos de código. (Google)

Para qué sirve esta nueva función de Gemini

La herramienta permite trabajar sobre archivos sin cambiar de aplicación. Por ejemplo, un estudiante puede cargar apuntes manuscritos de una clase y pedirle a Gemini que cree una guía de estudio en PDF a partir de ese material.

Después, puede revisar el documento generado, modificarlo de forma manual y resaltar secciones específicas para solicitar cambios en el texto o los elementos visuales. Asimismo, puede hacer preguntas adicionales sobre el contenido desde el mismo chat.

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La novedad facilita tareas como la preparación de documentos, la organización de datos en hojas de cálculo, la elaboración de presentaciones y la revisión de código.

Por ejemplo, una persona que prepara una presentación de trabajo puede pedirle a Gemini que convierta un documento con datos y notas en una serie de diapositivas. Después, tiene la capacidad de abrir la presentación dentro del chat, corregir títulos, ajustar textos o seleccionar una sección para solicitar una versión más breve o clara.

La herramienta permite ampliar los archivos para modificarlos en pantalla completa. (Google)

Google lanza Gemini 4 Carbon

Google presentó Gemini 4 Carbon, un nuevo modelo de inteligencia artificial enfocado en ciberseguridad que, por ahora, no estará disponible para desarrolladores, empresas ni público general.

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La compañía limitó su acceso inicial a un grupo reducido de especialistas en defensa informática, mediante su Programa Fairwind, y no confirmó una fecha para ampliar la disponibilidad.

Según Google, Carbon alcanzó 59 puntos en el índice Artificial Analysis, por encima de Claude Opus 5.5, de Anthropic, y GPT-6 Astra, de OpenAI. Afirmó que el modelo lideró 15 de 17 pruebas evaluadas por la empresa y obtuvo resultados destacados en tres benchmarks públicos de seguridad: SEC-bench Pro, ExploitGym y CWE-bench.

Gemini 4 Carbon es un modelo de IA diseñado para tareas de ciberseguridad. REUTERS/Carlos Jasso/File Photo

La principal promesa de Carbon es su capacidad para detectar, explotar y corregir vulnerabilidades en software. Google sostuvo que puede trabajar durante varios días sobre grandes bases de código para encontrar errores sutiles y proponer soluciones.

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Además, señaló que el equipo de Chrome logró correcciones de mayor calidad con una ventaja superior a diez veces frente a un modelo rival no identificado.

Pruebas independientes citadas por VentureBeat indican que Carbon mejoró frente a Argon, el modelo anterior de Google, en programación y tareas de conocimiento, pero quedó detrás de competidores en algunas evaluaciones profesionales.

Por otro lado, habría registrado más alucinaciones que Argon en una prueba sobre datos factuales.

El modelo fue probado para detectar, aprovechar y corregir fallas de seguridad en software. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Google no publicó un informe técnico ni informó la cantidad de parámetros del modelo. Cuando se habilite para desarrolladores, tendrá un precio inicial de USD 2 por millón de tokens de entrada y USD 10 por millón de salida.

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Gemini superó los 1.000 millones de usuarios

Gemini superó los 1.000 millones de usuarios, según Alphabet, pero el mercado reaccionó negativamente a los resultados del tercer trimestre: las acciones de la compañía cayeron cerca de 8% tras el cierre del 28 de octubre.

Alphabet facturó USD 127.580 millones, un 25% más que un año antes, aunque por debajo de las previsiones. La utilidad neta bajó a USD 26.170 millones y el flujo de caja libre fue negativo en USD 9.070 millones, debido al fuerte gasto en centros de datos y chips para inteligencia artificial.

Google Cloud duplicó sus ingresos hasta USD 30.700 millones, mientras que la búsqueda y la publicidad de YouTube crecieron menos de lo esperado. Alphabet prevé invertir hasta USD 205.000 millones este año.

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