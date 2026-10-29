Guatemala

Padre, mamá e hijo, fueron asesinados en un ataque armado dentro de su residencia en el occidente de Guatemala

Las víctimas fueron halladas sin signos vitales dentro de una vivienda de Colinas de Magnolia, donde Dimas Bautista Galeano atendía una tienda; la Fiscalía investiga el ataque y no reportó capturas

El inmueble donde ocurrió el triple homicidio albergaba una tienda que Dimas Bautista Galeano administraba desde hacía varios años.
Tres miembros de una familia murieron por disparos de arma de fuego dentro de una vivienda en la lotificación Colinas de Magnolia. (Bomberos Municipales Departamentales)
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Una pareja y el hijo de la mujer fueron asesinados a tiros dentro de su vivienda en la lotificación Colinas de Magnolia, en Coatepeque, Quetzaltenango, Guatemala.

Las víctimas fueron identificadas de manera preliminar como Dimas Bautista Galeano, de 57 años; su conviviente, Margarita López López, de 47; y Jonathan Estiven Rosales López, de 20 años, hijo de la mujer e hijastro de Bautista Galeano.

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El ataque ocurrió dentro del inmueble donde Bautista Galeano atendía una tienda desde hacía varios años. Familiares y vecinos lo conocían como “Don Dimas”, mientras que Jonathan Rosales López era llamado “Chapito”.

Los cuerpos de las tres víctimas fueron hallados con heridas provocadas por proyectiles de arma de fuego. Los Bomberos Municipales de Coatepeque confirmaron que los dos hombres y la mujer ya no tenían signos vitales cuando llegaron a la residencia.

Tres miembros de una familia murieron por disparos de arma de fuego dentro de una vivienda en la lotificación Colinas de Magnolia.
Uno de los cuerpos quedó en la sala de estar al ingreso de la residencia que funcionaba como una tienda de conveniencia. (Bomberos Municipales Departamentales)

Los bomberos hallaron a las víctimas dentro del inmueble

Tras recibir alertas vecinales sobre detonaciones con arma de fuego en la zona, elementos de los Bomberos Municipales Departamentales de la estación de Coatepeque acudieron al lugar a bordo de las unidades AD-97 y AD-61.

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Al ingresar a la propiedad para asistir a los heridos, los técnicos en urgencias médicas evaluaron a dos hombres y una mujer tendidos en las habitaciones.

Los rescatistas constataron que las tres víctimas presentaban múltiples heridas de arma de fuego y carecían de signos vitales, motivo por el cual notificaron el caso a las autoridades de seguridad pública.

Familiares y vecinos consternados acudieron al lugar donde identificaron a los fallecidos, mientras que algunos fueron atendidos por los socorristas, luego de presentar crisis nerviosa.

Tres miembros de una familia murieron por disparos de arma de fuego dentro de una vivienda en la lotificación Colinas de Magnolia.
Los Bomberos Municipales Departamentales constataron el fallecimiento de las tres víctimas en las habitaciones de la propiedad. (Bomberos Municipales Departamentales)

La Policía encontró cinco casquillos frente a la residencia

Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) establecieron un cordón perimetral de seguridad para resguardar las evidencias materiales y facilitar la labor de los peritos del Ministerio Público.

Durante la inspección en los accesos al domicilio, los investigadores localizaron cinco casquillos percutidos en la vía pública, a escasos metros de la puerta principal. Los cuerpos, en cambio, yacían en los ambientes interiores del inmueble.

Hasta ahora, se desconocen las causas y el origen del ataque armado que dejó a una familia completa fallecida. Tampoco se han realizado capturas.

No obstante, fiscales del Ministerio Público realizan las investigaciones correspondientes para determinar lo ocurrido.

Tres miembros de una familia murieron por disparos de arma de fuego dentro de una vivienda en la lotificación Colinas de Magnolia.
Vecinos y familiares identificaron a las víctimas del ataque armado. (Bomberos Municipales Departamentales)

Coatepeque concentra altos índices de homicidios en la región sur del departamento

El suceso se inserta en un escenario de violencia recurrente en la franja costera de Quetzaltenango. De acuerdo con registros del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), el 75% de las muertes violentas del departamento se concentra históricamente en solo cuatro municipios: la cabecera departamental, Colomba Costa Cuca, Génova y Coatepeque.

Estos tres últimos territorios, situados en el sur departamental, reportan de forma continua tasas de criminalidad que superan los 28 homicidios por cada 100 mil habitantes, cifras muy superiores a los registros del centro y norte del departamento.

Diversos análisis de seguridad publicados advierten que la actividad económica y la conectividad vial de Coatepeque, próxima a pasos fronterizos hacia México y corredores hacia la costa del océano Pacífico, facilitan el accionar de estructuras delictivas ligadas a extorsiones y disputas de territorio.

En este municipio, más del 80% de los asesinatos se comete mediante el empleo de armas de fuego, lo que sitúa a la demarcación entre las áreas con mayores operativos de vigilancia en el occidente guatemalteco.

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