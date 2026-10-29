Política

La UBA lanzó una plataforma para rastrear los votos, proyectos e intervenciones de cada diputado y senador en el Congreso

La Carrera de Ciencia Política de la Facultad de Ciencias Sociales presentó el Monitor de Actividad del Congreso, una sección de Data CP que organiza datos dispersos en expedientes, actas y versiones taquigráficas de ambas cámaras en gráficos, tablas y mapas interactivos de acceso libre

La información parlamentaria estaba dispersa entre expedientes, actas y versiones taquigráficas, y la plataforma la organiza en visualizaciones interactivas de acceso gratuito
La información parlamentaria estaba dispersa entre expedientes, actas y versiones taquigráficas, y la plataforma la organiza en visualizaciones interactivas de acceso gratuito
Guardar

La Carrera de Ciencia Política de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (UBA) presentó el Monitor de Actividad del Congreso, una nueva sección de Data CP que reúne y sistematiza información pública de la Cámara de Diputados y del Senado de la Nación para que cualquier persona pueda conocer cómo votó cada legislador, qué proyectos impulsó y cuánto utilizó los pasajes oficiales, entre otros datos.

La plataforma organiza la información en cuatro grandes dimensiones: las votaciones de cada legislador y legisladora, los proyectos que presenta o acompaña, sus intervenciones en el recinto y la utilización de pasajes oficiales. La información abarca distintos períodos legislativos y puede explorarse a través de gráficos, tablas, mapas y visualizaciones interactivas que no requieren conocimientos técnicos especializados para su uso.

PUBLICIDAD

Detrás del lanzamiento hay una premisa concreta: si bien los datos del Congreso son públicos, históricamente se encontraron dispersos entre expedientes, actas, versiones taquigráficas y bases de datos de ambas cámaras, en formatos que dificultaban su consulta y comparación. El Monitor apunta, precisamente, a resolver esa dispersión.

Pablo Cerchia, licenciado en Ciencia Política de la UBA y responsable del proyecto, explicó el alcance de la iniciativa: “No alcanza con que la información pública esté disponible: también tiene que ser comprensible, comparable y reutilizable. Queremos que cualquier ciudadano pueda conocer qué hicieron sus representantes, cómo votaron y qué iniciativas impulsaron. El Monitor permite transformar información que antes estaba dispersa en una herramienta concreta para la investigación, el periodismo y el control ciudadano”.

PUBLICIDAD

El Monitor incorpora mapas de alianzas construidos a partir de la cofirma de proyectos legislativos y rankings de intervenciones en el recinto
El Monitor incorpora mapas de alianzas construidos a partir de la cofirma de proyectos legislativos y rankings de intervenciones en el recinto

Entre las funciones disponibles, la plataforma permite comparar el comportamiento de los bloques frente a leyes relevantes, analizar la afinidad de voto de los legisladores con el oficialismo y la oposición, identificar coincidencias entre espacios políticos y observar la cohesión interna de cada bloque.

También incorpora mapas de alianzas construidos a partir de la cofirma de proyectos legislativos, rankings de intervenciones en el recinto y herramientas para explorar el vocabulario utilizado por diputados y senadores.

Una de las incorporaciones que distingue al Monitor de otras iniciativas similares es «Armá tu poroteo», un simulador que permite construir escenarios de votación, visualizar posibles resultados en el recinto y exportar imágenes para investigaciones, publicaciones periodísticas y análisis políticos. La herramienta apunta tanto al público general como a periodistas e investigadores que necesitan procesar información legislativa de manera ágil.

En cuanto al acceso a los datos, el Monitor ofrece descargas en CSV, Excel y JSON, y dispone de una API documentada para desarrollar análisis y visualizaciones propias. El acceso es gratuito y no requiere registro, lo que amplía el espectro de usuarios potenciales más allá del ámbito académico o técnico.

El simulador de la plataforma permite construir escenarios de votación, visualizar posibles resultados y exportar imágenes para investigaciones y análisis políticos
El simulador de la plataforma permite construir escenarios de votación, visualizar posibles resultados y exportar imágenes para investigaciones y análisis políticos

Nicolás Zubiria, secretario académico de la Carrera de Ciencia Política de la UBA, encuadró el lanzamiento dentro de una concepción más amplia del rol de la universidad pública: “Desde la Carrera de Ciencia Política de la UBA creemos que la universidad pública tiene un papel fundamental en la producción de conocimiento y en el desarrollo de herramientas que contribuyan a mejorar la calidad del debate público. Con Data CP buscamos que información relevante para comprender el funcionamiento de nuestras instituciones esté al alcance de cualquier persona, no solamente de quienes cuentan con conocimientos técnicos especializados”.

Con esta nueva sección, Data CP amplía sus herramientas de consulta y análisis de información política argentina, sumando la actividad legislativa a su plataforma de datos electorales. El antecedente directo es la sección Elecciones Legislativas 2025, presentada el año anterior, que centraliza y visualiza información electoral y permite a ciudadanos, periodistas, docentes y estudiantes acceder a datos claros y descargables sobre los procesos electorales argentinos.

La plataforma está disponible en datacp.ar/congreso, mientras que el monitor de elecciones puede consultarse en datacp.ar/legislativas2025.

Temas Relacionados

UBACongreso de la NaciónDiputadosSenadoÙltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Robos y pedradas: presentaron un proyecto para reforzar la seguridad en rutas y autopistas bonaerenses

La iniciativa impulsada por el bloque de diputados de la Unión Cívica Radical busca modificar la Ley Orgánica de la Dirección de Vialidad para combatir los hechos delictivos y prevenir situaciones de peligro

Robos y pedradas: presentaron un proyecto para reforzar la seguridad en rutas y autopistas bonaerenses

En medio de la tensión con Brasil, Milei afronta compromisos internacionales: cuándo podría volver a verse con Lula

La Casa Rosada confirmó que el Presidente viajará la semana que viene a Madrid, aunque su par brasileño enviará a su canciller. Antes, Pablo Quirno coincidirá con el líder del PT en Atlanta. Las otras oportunidades en las que los jefes de Estado podrían cruzarse antes de que finalice el año

En medio de la tensión con Brasil, Milei afronta compromisos internacionales: cuándo podría volver a verse con Lula

La Legislatura porteña aprobó la "Ley Turco García", que establece el Día de la Prevención de los Consumos Problemáticos de Sustancias

La normativa impulsada por el ex futbolista Claudio García y presentada por la diputada Claudia Negri promueve la realización de jornadas destinadas a promover acciones de prevención, información y concientización sobre los consumos problemáticos en todo el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires

La Legislatura porteña aprobó la "Ley Turco García", que establece el Día de la Prevención de los Consumos Problemáticos de Sustancias

50 sindicatos irán a la Justicia en reclamo de $688 mil millones de las obras sociales que retiene el Gobierno

En la presentación conjunta, piloteada por Luis Barrionuevo y avalada por el Sindicato de Comercio, se denunciará al ministro de Economía, Luis Caputo, por incumplimiento de los deberes de funcionario público por no liberar esos fondos al sistema de salud

50 sindicatos irán a la Justicia en reclamo de $688 mil millones de las obras sociales que retiene el Gobierno

La Corte se declaró competente para analizar la demanda bonaerense por subsidios al transporte

El expediente cuestiona la eliminación del Fondo de Compensación, dispuesta en 2024 mediante un comunicado y luego por decreto, mientras el máximo tribunal analizará la cautelar tras la respuesta oficial o el vencimiento del plazo. Le dió 60 días a la Nación para responder

La Corte se declaró competente para analizar la demanda bonaerense por subsidios al transporte

DEPORTES

Antes del Superclásico, Ander Herrera reveló el vínculo especial que lo une con Leo Ponzio: “Lo quiero mucho, le deseo lo mejor”

Antes del Superclásico, Ander Herrera reveló el vínculo especial que lo une con Leo Ponzio: “Lo quiero mucho, le deseo lo mejor”

Stefano Di Carlo habló sobre el nuevo formato de torneo que se aprobó: “Es un cambio cosmético que no resuelve el problema de fondo”

La “Ley Wenger”, al borde del rechazo: el experimento en Canadá que generó dudas sobre el cambio en la regla del fuera de juego

Los 10 puntos clave para entender el nuevo formato del campeonato de la Liga Profesional de Fútbol

Se aprobó el nuevo formato del torneo argentino desde el 2027: los detalles

TELESHOW

“Que en paz descanses, Coco”: así fue la cremación en Miramar del histórico chofer de Moria Casán

“Que en paz descanses, Coco”: así fue la cremación en Miramar del histórico chofer de Moria Casán

La Joaqui mostró el llamativo ramo de flores que recibió: la comparación con Luck Ra

Emilia Mernes cumplió 30 años: cena con Duki, el abrazo de sus padres y un estreno musical para esta noche

Evangelina Anderson abrió su álbum de París: fotos con su hermana, looks y momentos íntimos

Mauro Icardi inició una nueva demanda contra Wanda Nara por la exposición de las niñas: “Reiteradamente la infringen”

INFOBAE AMÉRICA

Padre, mamá e hijo, fueron asesinados en un ataque armado dentro de su residencia en el occidente de Guatemala

Padre, mamá e hijo, fueron asesinados en un ataque armado dentro de su residencia en el occidente de Guatemala

Nayib Bukele: “No tenemos ningún interés ni en venir a dominar al pueblo haitiano, ni en poner las manos sobre las riquezas de Haití”

Qué factores explican la caída del turismo internacional en Cuba durante los primeros nueve meses de 2026

Personas con estatus de refugiados pueden trabajar en cualquier empresa panameña, reiteran las autoridades

Incautan 150 paquetes de presunta cocaína tras tiroteo en la costa de Nicaragua