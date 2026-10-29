Erling Haaland y Latin Mafia triunfan en los Instagram Rings 2026: estos son todos los ganadores

Erling Haaland y Latin Mafia figuran entre las personalidades reconocidas en esta edición. (Instagram)

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Instagram anunció a los ganadores de los premios Instagram Rings 2026, un reconocimiento destinado a creadores que se arriesgan con sus contenidos y generan conversaciones dentro y fuera de la plataforma.

Entre los nombres destacados de esta edición aparecen el delantero noruego Erling Haaland y el trío mexicano Latin Mafia.

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Haaland, atacante del Manchester City, fue reconocido por trasladar a Instagram una personalidad que combina fútbol, humor y un estilo distintivo. Su presencia en la red social amplifica la figura que construyó a partir de su dominio goleador.

El jurado estaba compuesto por figuras de la moda, la música, el cine y otras disciplinas eligió a los premiados.(Instagram)

Latin Mafia, integrado por los hermanos Milton, Emilio y Mike de la Rosa, también forma parte de los ganadores. El grupo de Monterrey comparte en Instagram sesiones de estudio, momentos de gira y la dinámica creativa entre los tres músicos.

Los ganadores fueron seleccionados por un panel integrado por Donatella Versace, A$AP Rocky, Emily Adams Bode Aujla, FINNEAS, Chloé Zhao, Mikaela Shiffrin, OSGEMEOS, Adam Mosseri, Charm La’Donna, Eva Chen, Will Welch, Isamaya Ffrench, Vikas Khanna y Jack Edwards.

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Quiénes son los ganadores de Instagram Rings 2026

Además de Haaland y Latin Mafia, la lista incluye a Salehe Bembury, diseñador estadounidense de calzado; Kareem Rahma, comediante egipcio-estadounidense creador del formato de entrevistas Subway Takes; y Renell Medrano, fotógrafa, directora y creativa multidisciplinaria nacida en Nueva York.

El jugador de Manchester se destaca en Instagram por compartir más sobre su día a día. Action Images via Reuters/Jason Cairnduff

Asimismo, fueron distinguidos Skylar Marshai, fundadora de Sunday Creative Studios; Szilveszter Makó, fotógrafo especializado en retratos surrealistas; y Jordan Firstman, escritor, director, actor y comediante.

La nómina suma a Bhavitha Mandava, modelo india y embajadora de Chanel; Lyas, comentarista de moda radicado en París; Sam Visser, maquillador de Los Ángeles; y Pooja Tripathi, comediante, escritora y actriz detrás de la serie Brooklyn Coffee Shop.

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Entre los reconocidos también figuran Under the Cover, una comunidad literaria británica; Muhammed Riswan, futbolista de estilo libre de Kerala, India, cuyas publicaciones acumularon 600 millones de reproducciones en Reels; y Steven Gao, cocinero y creador de contenido gastronómico.

Latin Mafia publica contenidos sobre su trabajo en el estudio, sus giras y el vínculo creativo de sus integrantes. (Instagram)

Completan los ganadores MLMA, artista multimedia surcoreana; Ngozi Esther Edeme, maquilladora británica; Vicky Montanari, creadora de moda italo-brasileña; Jasmine “JB” Badie, directora creativa y coreógrafa; y la rapera londinense Little Simz, entre otros creadores de distintas disciplinas.

El reconocimiento a la creatividad y el riesgo

Instagram presentó Rings el año pasado como un premio para celebrar a quienes no temen experimentar con sus contenidos.

En su segunda edición, la iniciativa busca reconocer a una nueva generación de creadores por su creatividad y por la capacidad de impulsar conversaciones que influyen en la cultura dentro y fuera de la plataforma.

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La compañía señaló que el premio no distingue un único formato de contenido, sino la búsqueda de ideas, la intuición, la exploración y la voluntad de asumir riesgos creativos. Según esa premisa, Rings reconoce a quienes convierten ese proceso en una forma de expresión propia.

Los premiados obtendrán una pieza física creada en colaboración con Emily Adams Bode Aujla. (Instagram)

El anillo diseñado para los ganadores

Cada ganador recibirá un anillo físico diseñado junto con Emily Adams Bode Aujla. La pieza de 2026 está inspirada en un trébol de cuatro hojas y fue tallada en mármol de Connemara.

El diseño parte de la idea de que los creadores reconocidos construyen su propia suerte mediante la intuición y la exploración. El trébol funciona como símbolo de ese recorrido creativo.

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Con esta edición, Instagram volvió a poner el foco en las cuentas que utilizan la plataforma para desarrollar propuestas personales, construir comunidades y ampliar los límites de los formatos digitales.

Instagram inició una prueba de videos horizontales de hasta 90 minutos mediante el formato Features. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

Instagram añade videos largos al estilo de YouTube

Instagram comenzó a probar videos horizontales de hasta 90 minutos con Features, un formato dirigido a creadores seleccionados en Estados Unidos. La herramienta permite publicar contenidos más extensos que los Reels y busca captar a podcasters, comediantes y autores de vlogs.

Los usuarios podrán descubrir fragmentos breves en Reels y, desde allí, acceder al video completo sin salir de Instagram. La plataforma también evalúa llevar esos contenidos a pantallas de televisión.

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El lanzamiento funciona como una prueba limitada y no tiene fecha confirmada para una disponibilidad general.