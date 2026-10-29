Qué factores explican la caída del turismo internacional en Cuba durante los primeros nueve meses de 2026

Personas caminando frente al bar y restaurante 'La Bodeguita del Medio' en La Habana (Cuba) (EFE/ Ernesto Mastrascusa)

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Cuba recibió solo 477,707 turistas internacionales entre enero y septiembre de 2026, un volumen equivalente al 34.9% del registrado en el mismo período de 2025.

La contracción ocurrió en un escenario de sanciones estadounidenses, reducción de vuelos, apagones y escasez de combustible, alimentos y medicamentos, según las cifras de la Oficina Nacional de Estadística e Información difundidas por Diario de Cuba.

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El país contabilizó 890.140 visitantes menos que un año antes. Canadá, históricamente el principal mercado emisor para la isla, dejó de aportar 430.460 turistas, una caída del 76,9% que concentró casi la mitad de la pérdida total.

La reducción también alcanzó a Rusia, con 67.205 viajeros menos; a los cubanos emigrados, con una baja de 60.081; y a Estados Unidos, que aportó 42.984 visitantes menos. Canadá fue el origen con el retroceso más pronunciado entre los mercados relevados.

Los mercados emisores con caídas superiores al 39%

México perdió casi el 45% de sus visitantes pese a haber sido uno de los mercados de mayor crecimiento durante los últimos 24 meses: aportó 24.369 turistas. Argentina cayó 39,9%, hasta 15.260 viajeros.

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Fotografía del 6 de Junio de 2026 de personas caminando junto a un lugar de venta de artesanías en La Habana (Cuba) (EFE/ Ernesto Mastrascusa)

España redujo 69,6% sus arribos y quedó en 11.182 turistas. Colombia cerró el período con 10.672 visitantes, el 40,6% de los que había registrado un año antes.

China perdió 43% de sus viajeros, con 10.238 llegadas, mientras que Italia bajó 41,7%, hasta 9.278 visitantes. La estadística reúne los nueve primeros meses del año, cuando la actividad turística acumuló su menor nivel reciente.

Septiembre fue el mes con menos arribos, con 27.354 turistas, una cifra apenas inferior a los 28.100 contabilizados en junio. En enero habían llegado 184.833 visitantes, antes de que Estados Unidos impusiera en febrero un embargo a las importaciones de petróleo cubanas.

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La medida coincidió con la reducción o suspensión de vuelos de la mayoría de las aerolíneas de largo recorrido, ante la imposibilidad de repostar sus aeronaves en la isla. Los arribos descendieron a 77.663 en febrero, 35.561 en marzo y 30.551 en abril.

Mayo registró un leve repunte, hasta 30.883 turistas. En julio llegaron 32.277 visitantes y en agosto, 30.490.

Gaviota opera menos de cuatro mil de sus más de 30 mil habitaciones

El Grupo de Turismo Gaviota, perteneciente al conglomerado militar GAESA, inauguró durante la última semana de octubre el hotel Playa Luxury Varadero, un establecimiento exclusivo para adultos con 85 habitaciones. La apertura ocurrió mientras gran parte de su planta hotelera permanece fuera de servicio, luego de la salida de las principales cadenas extranjeras que administraban hoteles en Cuba.

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Fotografía de archivo de personas que caminan por una calle en La Habana (Cuba). EFE/ Ernesto Mastrascusa

La directora de Ventas de Gaviota, Elia Elena Cortés, afirmó que la empresa tiene operativas apenas 3.470 habitaciones en La Habana, Varadero, Topes de Collantes y Cayo Santa María. La compañía sostiene que gestiona más de 30.000 cuartos en el país.

Esa disponibilidad supone que GAESA utiliza como máximo 11,6% de la capacidad que reconoce públicamente y mantiene inactivas casi nueve de cada diez habitaciones. El deterioro de la infraestructura turística coincide con la menor llegada de viajeros extranjeros.

El economista Emilio Morales señaló, en uno de sus análisis reseñados por Diario de Cuba, que el desplome ya se manifestaba antes del endurecimiento de las sanciones estadounidenses. A las restricciones externas sumó los apagones, la escasez, el deterioro del transporte, la reducción de vuelos y la retirada de operadores hoteleros extranjeros.

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