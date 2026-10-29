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CEO de Epic Games arremete contra los dueños de Steam: “Valve ha frenado la industria durante años”

La empresa creadora de Fortnite y Gears of War defiende un ecosistema de PC abierto que permita la comunicación entre jugadores de distintas plataformas

Tim Sweeney, CEO de Epic Games, volvió a cargar contra Valve por el funcionamiento del mercado de videojuegos en PC. (Bloomberg)
Tim Sweeney, CEO de Epic Games, volvió a cargar contra Valve por el funcionamiento del mercado de videojuegos en PC. (Bloomberg)
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Tim Sweeney, CEO de Epic Games, acusó a Valve de haber frenado la expansión del mercado de videojuegos en PC al mantener el ecosistema cerrado durante años. El directivo, enfrentado desde hace tiempo con Gabe Newell, responsable de Steam, reavivó la disputa en octubre tras una publicación en redes sociales que derivó en un nuevo cruce de acusaciones.

La controversia se originó cuando Kiaran Ritchie, antiguo programador principal de animación de Epic Games, criticó en X la comisión del 30% que Valve cobra en gran parte de las ventas realizadas en Steam. Ritchie señaló que sería posible desarrollar una alternativa a la plataforma en poco tiempo, aunque reconoció un obstáculo considerable: el volumen de usuarios de Steam y su apego a las bibliotecas digitales acumuladas durante años.

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Según su planteamiento, la dependencia de los estudios respecto a Steam perjudica a los propios desarrolladores, limita sus ingresos y dificulta la aparición de competidores capaces de hacerle frente a la tienda.

Steam mantiene una base de usuarios y bibliotecas digitales que dificultan la aparición de alternativas competitivas. (Europa Press)
Steam mantiene una base de usuarios y bibliotecas digitales que dificultan la aparición de alternativas competitivas. (Europa Press)

Sweeney respalda a su exempleado y apunta contra el ecosistema cerrado

Sweeney intervino para respaldar a Ritchie y cargar nuevamente contra Valve. El CEO de Epic Games sostuvo que “Valve ha frenado la industria al mantener los juegos de PC dentro de un ecosistema social que dificulta la comunicación entre jugadores de diferentes plataformas”, en referencia a consolas y sistemas como PlayStation, Xbox, Nintendo Switch, iOS y Android.

El directivo defiende un modelo de videojuegos en PC abierto, en el que estudios y usuarios puedan comunicarse y colaborar sin importar la plataforma en la que jueguen.

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Esta estructura, según explicó, permitiría también que distintos títulos establecieran relaciones entre sí, por ejemplo mediante colaboraciones o elementos cruzados, de modo que un objeto adquirido en un juego pudiera utilizarse en otro sin restricciones. Epic Games planea explorar esta posibilidad con el desarrollo de Unreal Engine 6.

Epic Games defiende un ecosistema de PC abierto que permita la comunicación entre jugadores de distintas plataformas. (Europa Press)
Epic Games defiende un ecosistema de PC abierto que permita la comunicación entre jugadores de distintas plataformas. (Europa Press)

Los usuarios responden con una nota comunitaria

La publicación de Sweeney generó una respuesta inmediata entre los usuarios de X, quienes añadieron una nota de la comunidad para señalar que numerosos estudios recurren a Steamworks —las herramientas y servicios de Valve para administrar y publicar juegos en Steam— con independencia de la plataforma en la que estrenen su título, siempre que una de las tiendas de distribución sea Steam.

La nota equiparaba esta práctica con el uso que hacen otros desarrolladores de Epic Online Services, el sistema de Epic que habilita el juego cruzado, incluso en títulos que también se publican en Steam.

Sweeney rechazó la aclaración y precisó que su crítica apuntaba en particular a las funciones sociales y a la posibilidad de comunicación entre jugadores de distintas plataformas, no al uso técnico de herramientas de publicación.

Sweeney calificó de acto político la política de transparencia sobre IA impulsada por Valve en su plataforma. (Reuters)
Sweeney calificó de acto político la política de transparencia sobre IA impulsada por Valve en su plataforma. (Reuters)

Un mes marcado también por la disputa sobre la inteligencia artificial

El choque por la expansión del mercado en PC se suma a otro frente abierto por Sweeney este mes, centrado en la política de transparencia de Valve sobre el uso de inteligencia artificial en el desarrollo de videojuegos. El directivo calificó de “acto político” la exigencia de Steam a los desarrolladores de declarar si emplearon esta tecnología en sus proyectos, y advirtió que ese tipo de etiquetas puede derivar en campañas de rechazo contra los estudios.

En otra publicación, Sweeney planteó una comparación para respaldar su argumento: preguntó si Valve debería obligar a los desarrolladores a listar su afiliación política en caso de que existiera un sector de jugadores contrario a determinados partidos, y cuestionó si una medida así resultaría favorable para los consumidores.

El ejecutivo sostuvo además que Epic Games ha sido “extremadamente abierta con todos los desarrolladores” respecto al uso de inteligencia artificial dentro de la compañía.

Kiaran Ritchie, extrabajador de Epic Games, cuestionó la comisión del 30% que cobra Valve en Steam.
Kiaran Ritchie, extrabajador de Epic Games, cuestionó la comisión del 30% que cobra Valve en Steam.

No es la primera vez que Sweeney critica esta política de Valve: meses atrás ya había calificado de “realmente irresponsable” la incorporación de estas etiquetas en las fichas de producto de Steam. Según su argumento, los estudios quedan ante la disyuntiva de renunciar a herramientas que podrían mejorar su productividad o exponerse a una reacción negativa del público al declarar su uso.

Sweeney añadió una acusación directa hacia quienes impulsaron la nota comunitaria en su publicación sobre Steam. “Los que publican y votan a favor de estas notas comunitarias falsas y engañosas claramente no están tratando de corregir inexactitudes. Solo están atacando a los críticos con la esperanza de acosarlos y avergonzarlos hasta silenciarlos”, afirmó el ejecutivo, en un debate que, según los registros de la conversación en la red social, escaló más allá del intercambio inicial sobre comisiones y modelos de distribución en PC.

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