La historia del pueblo de Jujuy que se fundó sobre minas de oro y celebró 432 años de existencia

El poblado de Rinconada, en la provincia de Jujuy, reúne edificaciones de baja altura, una iglesia blanca y calles de tierra en el paisaje de la Puna. (Fotos: Visit Jujuy)

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Rinconada, en la Puna jujeña, celebró 432 años de preexistencia con actividades que reunieron a vecinos, comunidades y visitantes en una localidad cuya historia está ligada a las vetas de oro explotadas desde antes de la llegada de los españoles. El pueblo, cabecera del departamento homónimo, conserva construcciones de adobe, calles angostas y referencias de su pasado minero y colonial.

La celebración se extendió del 19 al 29 de octubre e incluyó propuestas culturales, gastronómicas, deportivas y protocolares. La programación buscó honrar las raíces ancestrales de una comunidad que fue conocida como Rinconada de Oro y también como Valle Rico.

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Ubicada a 3.851 metros sobre el nivel del mar, la localidad figura entre las más elevadas de Argentina. Su emplazamiento está cerca del punto tripartito entre Argentina, Bolivia y Chile, y también de la Laguna de los Pozuelos, un área protegida declarada Monumento Natural.

La presencia de oro marcó el desarrollo de la zona desde tiempos prehispánicos. El antiguo Pucará de Rinconada, asentamiento de la región, mantuvo una relación relevante con la explotación aurífera, una actividad asociada a la identidad histórica del pueblo.

Las vetas de ese territorio eran conocidas antes de la conquista española y luego formaron parte del proceso minero y comercial que consolidó a la localidad desde su fundación en el siglo XVI. Según organismos oficiales, podría describirse a Rinconada como uno de los mayores centros mineros y comerciales de la región durante ese período.

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Una vista aérea presenta el poblado de Rinconada en la provincia de Jujuy, junto a una inscripción realizada con piedras sobre la ladera de un cerro.

El pasado indígena también está vinculado con el dominio incaico y con la presencia de la etnia de los cochinocas. Esa herencia permanece integrada a las tradiciones de las familias puneñas y a la cultura rural que caracteriza al departamento.

El patrimonio construido se concentra en parte alrededor de la iglesia de San José y del antiguo Cabildo de Rinconada. Ambos edificios conforman un conjunto arquitectónico que expresa la continuidad de la vida institucional y religiosa en la Puna.

Las viviendas de adobe y los corredores urbanos de escala reducida son parte de la fisonomía local. El pueblo conserva esas referencias materiales junto con la memoria de generaciones que vincularon el trabajo, la naturaleza y la cultura de altura.

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El pueblo de Rinconada, en la provincia de Jujuy, conserva su arquitectura tradicional frente a una plaza arbolada al pie de los cerros.

La cercanía con la Laguna de los Pozuelos suma otro rasgo al entorno de Rinconada. El área protegida posee reconocimiento como Reserva de Biosfera y Monumento Natural, de acuerdo con la información difundida para la celebración aniversario.

La conexión terrestre se realiza por la Ruta Provincial 62, un camino consolidado de 62 km que se vincula con la Ruta Provincial 7. El acceso puede tomarse cuatro kilómetros al norte de Abra Pampa, desde la Ruta Nacional 9.

También hay guías locales que acompañan recorridos por los corrales cercanos a las casas, donde se desarrolla la actividad ganadera con ovinos, camélidos y caprinos.

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La jornada central del aniversario se realizó el jueves 29. El programa comenzó a las 07:00 con un repique de campanas y el embanderamiento general en saludo al Día Grande de Rinconada.

Desde las 08:00 se organizó una Expo-Feria regional junto con propuestas de cocina tradicional. Una hora más tarde se previó la recepción de autoridades locales y provinciales, mientras que a las 09:30 se anunció una venta de asado.

Una mujer saluda de pie junto a una cría de alpaca frente a una construcción de adobe que lleva un letrero con la inscripción Awana Wasi.

La concentración en el Paseo Cultural fue fijada para las 10:00. El acto incluyó el ingreso de las banderas de ceremonia, el izamiento del pabellón nacional, la interpretación del Himno Nacional Argentino y del himno al Éxodo Jujeño.

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El almuerzo comunitario comenzó a las 14:00 y la peña bailable fue anunciada para las 15:00. Media hora después se programó el campeonato Copa Aniversario Interdistrital, a cargo de la Secretaría de Deporte y Juventud.

El cierre formal de la jornada quedó previsto para las 18:00, con el arrío de la Bandera Nacional a cargo de la Comisión Municipal de Rinconada.