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BMW vendió el mismo auto en dos versiones y la eléctrica salió 4.400 dólares más barata

El modelo eléctrico de la marca alemana cuenta con dos motores y tracción integral y tiene una autonomía superior a 700 kilómetros con una carga de batería completa

Un automóvil sedán blanco transita por una carretera asfaltada, con montañas y un cuerpo de agua al fondo
BMW presentó la octava generación de la Serie 3 con una versión eléctrica de menor precio que su equivalente a combustión. (Foto: BMW)
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BMW lanzó la octava generación de su Serie 3 con dos mecánicas paralelas, una a combustible y otra eléctrica, y por primera vez el modelo a batería terminó costando menos. El BMW i3 50 xDrive arranca en 61.500 dólares, mientras que la versión a combustión más cara, el M350 xDrive, parte de 65.900 dólares.

La diferencia es de 4.400 dólares, un 6,7% menos para la versión eléctrica. Ninguno de los dos precios incluye los gastos de envío y entrega, que BMW fija en 1.350 dólares adicionales según su comunicado oficial.

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Cómo son las dos versiones de BMW

La comparación es inusual porque pocas marcas fabrican un modelo eléctrico y uno a combustión con el mismo nombre, el mismo tamaño y un posicionamiento equivalente. BMW lo logró con la nueva Serie 3, que comparte diseño exterior y cabina entre ambas versiones.

La Serie 3 nació en 1975 en la planta de Múnich y acumula más de 18 millones de unidades vendidas en el mundo hasta la fecha, según el comunicado de BMW.

Vista superior de un automóvil sedán blanco sobre una carretera asfaltada de dos carriles junto a rocas y el mar
El BMW i3 50 xDrive entrega 463 caballos de fuerza y permite recargar más de 300 kilómetros de autonomía en diez minutos. (Foto: BMW)

Las dos variantes usan plataformas distintas. La eléctrica se apoya en Neue Klasse, el nombre que la marca alemana le dio a su nueva arquitectura de software y baterías, mientras que la de nafta utiliza una base actualizada de generaciones anteriores.

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Existe una salvedad: el BMW 330, la versión a nafta más económica, cuesta 49.900 dólares y todavía no tiene un equivalente eléctrico directo. La comparación pareja se da entre las versiones de mayor potencia de cada tecnología.

El i3 50 xDrive entrega 463 caballos de fuerza con dos motores eléctricos y tracción integral, y BMW estima una autonomía de entre 446 y 468 millas (718 a 753 kilómetros) con una carga completa. La medición surge de pruebas preliminares de la compañía bajo el protocolo de la agencia ambiental de Estados Unidos.

Un automóvil sedán de color rojo circula por una carretera asfaltada frente a una colina rocosa al atardecer
El BMW M350 xDrive cuenta con un motor de seis cilindros con sistema híbrido de 48 voltios y desarrolla 437 caballos de fuerza. (Foto: BMW)

La carga rápida en corriente continua llega hasta los 400 kilovatios y permite sumar entre 191 y 208 millas de autonomía (307 a 335 kilómetros) en diez minutos, según la misma fuente. El tanque de nafta del M350 xDrive rinde alrededor de 450 millas (724 kilómetros), una cifra apenas menor a la del i3.

Además, el auto eléctrico suma carga bidireccional: puede alimentar dispositivos externos como una batería portátil o abastecer una vivienda durante un corte de luz, según detalló BMW en su ficha técnica.

El M350 xDrive, por su parte, monta un motor de seis cilindros con tecnología híbrida de 48 voltios y desarrolla 437 caballos de fuerza, con una aceleración de 0 a 60 millas por hora en 3,9 segundos.

Por qué ahora cambió la ecuación en la industria automotriz

Durante años, firmas de análisis como BloombergNEF habían pronosticado que los autos eléctricos alcanzarían paridad de precio con los de combustión recién hacia 2026. Informes señalan que hasta ahora era difícil comparar precios porque casi ningún fabricante ofrecía un eléctrico con un gemelo a nafta exacto.

Coche eléctrico, autos ecológicos, movilidad verde, infraestructura de recarga, transporte limpio, fuentes renovables, batería cargada, sostenibilidad, vehículos de bajo impacto, energía alternativa. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
La apuesta por la movilidad eléctrica sigue en aumento en varios países. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El contraste llega en un momento en que los precios de los autos eléctricos venían en baja en Estados Unidos, aunque esa tendencia empezó a frenarse: en julio los valores subieron por primera vez en el año a medida que los descuentos de las automotrices se achicaron, según reportó el sitio TheNextWeb.

Jochen Goller, miembro del directorio de BMW AG a cargo de clientes, marcas y ventas, remarcó la importancia del lanzamiento para la compañía. Dijo que, como modelo completamente eléctrico en un segmento de alto volumen, el i3 es un auto muy significativo para el Grupo BMW.

Goller agregó que la respuesta de los clientes ya había confirmado el potencial del vehículo, aunque la empresa no difundió cifras de reservas o pedidos anticipados. BMW ya había vendido más de dos millones de autos eléctricos en todo el mundo antes de este lanzamiento.

La planta histórica de BMW en Múnich produce de manera exclusiva el modelo i3 y fabricará únicamente vehículos eléctricos desde 2027. (REUTERS/Benoit Tessier/File Photo)
La planta histórica de BMW en Múnich produce de manera exclusiva el modelo i3 y fabricará únicamente vehículos eléctricos desde 2027. (REUTERS/Benoit Tessier/File Photo)

Cuáles fábricas que ya eligieron bando

La producción quedó dividida entre dos plantas históricas de BMW en Alemania. La planta de Múnich, que fabrica autos desde 1923, ahora produce en forma exclusiva el i3 eléctrico y, a partir de 2027, solo construirá vehículos eléctricos.

Los modelos a nafta, en cambio, se fabrican en la planta de Dingolfing, la más grande de BMW en Europa, que desde noviembre de 2026 suma la Serie 3 a combustión a su línea de producción junto con los modelos Serie 4, Serie 5 y Serie 7.

Asimismo, el M350 xDrive integra una función inédita llamada Drift Moment, que redirige toda la potencia a las ruedas traseras para maniobras controladas en curva. BMW dijo que la función llegará durante 2027 mediante una actualización de software, incluso para los autos que ya fueron entregados.

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