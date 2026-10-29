Emilia Mernes cumplió 30 años: cena con Duki, el abrazo de sus padres y un estreno musical para esta noche

Emilia Mernes sopló 30 velitas con una torta de chocolate, crema y frutillas (Instagram Emilia Mernes)

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Emilia Mernes celebró sus 30 años con una cena íntima rodeada de las personas más importantes de su vida: su pareja Duki, sus padres y su círculo de amigos más cercanos. La noche tuvo una estética oscura y sofisticada, con velas rojas encendidas, flores bordó y rosas negras como símbolo de la ocasión.

La cantante eligió un look total black para recibir sus 30

Para su cumpleaños, Mernes apostó por una producción trabajada hasta el último detalle. El equipo de la noche estuvo a cargo de Sergio (maquillaje), el estilista Dav Martens y el peluquero Juan Manuel Cativa, quien firmó la melena negra larga con ondas voluminosas que la acompañó a lo largo de toda la velada.

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El primer look de la noche fue un minivestido negro de plumas con corpiño de encaje y body de red, con el que posó sosteniendo una rosa negra. Luego cambió a un corset de cuero negro combinado con un tapado largo de pelo blanco, collar con piedras bordó engarzadas en plata y cartera con herrajes dorados. Para la cena, ya sin el tapado, completó el outfit con medias de red y tacones. Cada pieza acompañó el tono de una velada que mezcló glamour con intimidad.

Emilia Mernes escoltada por su papá, Pedro, y por Duki (Instagram Emilia Mernes)

El beso de Pedro y Gabriela, los padres de Emilia (Instagram Emilia Mernes)

Emilia Mernes en la intimidad de su festejo de cumpleaños con Duki (Instagram Emilia Mernes)

Duki estuvo a su lado durante toda la noche

El rapero Duki fue uno de los protagonistas de la celebración. En la mesa del cumpleaños —decorada con mantel color vino, velas rojas y flores rosadas— la pareja tuvo uno de los momentos más comentados de la noche: ella apoyó el brazo sobre su hombro y lo miró con una sonrisa, mientras él la observaba desde abajo con complicidad. También posaron juntos para una foto grupal con el padre de la cantante, los tres sentados ante una mesa con copas de cristal y flores oscuras como centro de mesa.

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Sus padres le dieron el beso más emotivo de la noche

La imagen más cargada de emoción fue la que reunió a Emilia con sus padres, Pedro Mernes y Gabriela Rueda: los dos le dieron un beso simultáneo en las mejillas mientras ella cerraba los ojos con los labios fruncidos. La presencia de Pedro tuvo un peso especial: el padre de la cantante atravesó serios problemas de salud que la llevaron a dedicarle “Guerrero”, uno de sus temas más personales. La escena ocurrió en la cocina, frente a una mesa repleta de postres: la torta rectangular de frutillas,, una pavlova con berries, flanes con dulce de leche y trufas.

Tres fotos del lookazo de Emilia Mernes para celebrar sus 30 años (Instagram Emilia Mernes)

Emilia Mernes (Instagram Emilia Mernes)

Emilia Mernes (Instagram Emilia Mernes)

Esa torta —larga, cubierta de crema, frutillas frescas y menta, sobre una base de alfajor de chocolate— fue el centro de las velitas. Con 30 velas negras encendidas, Mernes se inclinó dos veces sobre ella para soplarlas, con el tapado blanco puesto y el collar de piedras rojas brillando bajo la luz tenue de la cocina.

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Sus amigos más cercanos también fueron parte de la celebración

La mesa de amigos incluyó a Flor Vichich, la escritora Camila Orsi, Juanchi Grillo y Bau Palladino. En una de las fotos del grupo, Emilia aparece al centro con anteojos de sol negros oversized y el tapado blanco, mientras todos miran algo en el celular entre risas. Un instante descontracturado en medio de una noche de producción impecable.

Emilia Mernes y su torta de cumpleaños (Instagram Emilia Mernes)

Emilia Mernes junto a sus amigos Flor Vichich, la escritora Camila Orsi, Juanchi Grillo y Bau Palladino (Instagram Emilia Mernes)

Antes de llegar a la cena, la cantante paró frente al espejo de un ascensor de paredes metálicas para una postal que ya circula en redes: corset negro, tapado blanco cayendo de los hombros y collar de piedras rojas, con su reflejo de fondo. También posó en una escalera de mármol blanco con el mismo conjunto, mirando hacia arriba desde los escalones. Y en un momento más íntimo, fue captada en una esquina del salón, espejito compacto en mano, retocándose el labio con un pintalabios.

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Mernes nació el 29 de octubre de 1996 en Nogoyá, Entre Ríos. Y como si la celebración no fuera suficiente, la artista tiene preparado un regalo para sus fans: este jueves a las 21:00 estrena “Bodypainting”, su nuevo single.