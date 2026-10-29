SpaceX alquilará chips de Nvidia por USD 40.000 millones para ampliar su capacidad de IA

SpaceX alquirá chips de Nvidia.

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SpaceX asumió un compromiso vinculante para alquilar chips de inteligencia artificial y equipos de centros de datos por un total aproximado de USD 40.000 millones. La empresa de Elon Musk lo informó el 26 de octubre en un documento ante la SEC, el regulador bursátil de Estados Unidos. Los chips serán de Nvidia.

El arrendador será una entidad administrada por Apollo Global Management, una gestora de inversiones de Nueva York. Apollo comprará los procesadores Vera Rubin, la próxima generación de Nvidia, junto con servidores y equipos asociados, y los alquilará a SpaceX para su expansión de capacidad de cómputo en tierra.

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Según el documento, los equipos llegarán por tramos y cada uno tendrá su propio contrato de alquiler, de entre cinco y cuarto años. La renta se pagará por trimestre adelantado. Cada cuota equivale a una veinteava parte del costo financiado del tramo, más un interés fijo sobre el saldo y gastos continuos.

FILE PHOTO: The SpaceX logo in this illustration taken June 11, 2026. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Los USD 40.000 millones corresponden a los pagos de capital previstos durante toda la vida del contrato. El interés no está incluido: la tasa se fijará antes de que SpaceX firme el contrato definitivo, de modo que el costo total superará esa cifra.

Los contratos comenzarán a regir cuando se entreguen los equipos, algo previsto para el primer semestre de 2027. SpaceX espera cerrar la operación antes de fin de año, siempre que se cumplan las condiciones pactadas.

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Musk habló de cierre; el documento habla de condiciones

El domingo 25 de octubre, Musk escribió en X que SpaceX había cerrado el financiamiento, según CNBC. Agregó que la empresa tiene grado de inversión, una calificación que indica bajo riesgo de impago, y que genera ingresos con Starlink y con los lanzamientos de cohetes.

El documento presentado ante la SEC es más cauteloso. Describe un compromiso vinculante para firmar el contrato, no el contrato firmado, y advierte que la operación podría no cerrarse en los términos o plazos previstos, o directamente no cerrarse.

Fotografía de archivo del logo de Nvidia. EFE/EPA/RITCHIE B. TONGO

El financiamiento está comprometido por varias entidades que lideran Apollo y Goldman Sachs, que actuó como único agente estructurador. Fondos y cuentas administrados por BlackRock y por Goldman Sachs Asset Management, y cuentas asesoradas por KKR, también asumieron compromisos de base.

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Un negocio de IA que creció nueve veces en un año

El director financiero de SpaceX, Bret Johnsen, dijo en el comunicado de la empresa que ve períodos de recuperación de la inversión de menos de un año en su infraestructura de IA. Según él, el alquiler diversifica las fuentes de fondos y cubre una parte considerable de lo que SpaceX necesita para crecer.

Los chips servirán para Grok, el chatbot de la compañía, y para clientes de servicios en la nube. En su último informe de resultados, SpaceX reportó que la unidad de IA, que llama “Super Intelligence”, ya es su mayor negocio. Sus ingresos del tercer trimestre fueron de USD 7.560 millones, frente a USD 813 millones un año antes.

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PitchBook señaló que el acuerdo supera a otro, de USD 36.000 millones, cerrado este verano boreal para comprar y alquilar procesadores a Anthropic. Esa operación también lideró Apollo, junto con Blackstone, y la respaldó Broadcom.

The SpaceX logo is seen in this illustration taken June 5, 2026. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

Musk también afirmó que los mercados de deuda se cerraron para las empresas sin ingresos sustanciales fuera de los centros de datos de IA. Predijo que más de 200 compañías que alquilan capacidad de cómputo para IA, llamadas “neoclouds”, sufrirán quiebras y fusiones, y que sobrevivirá un grupo pequeño.

El 7 de octubre, CNBC había informado, citando a una persona con conocimiento de las conversaciones, que Apollo y varios bancos negociaban la operación. SpaceX prevé firmar el contrato definitivo antes de que termine 2026.

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