Estados Unidos

Los Brewers conquistaron la Serie Mundial tras vencer a los Rays y pusieron fin a 57 años de sequía

Jacob Misiorowski dominó en el montículo y el rookie Cooper Pratt rompió récords para darle a Milwaukee su primera corona desde 1970

El momento que Milwaukee esperó más de medio siglo: los Brewers celebran en Tampa (@MLB)
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El miércoles por la noche, en el Tropicana Field de Tampa, los Milwaukee Brewers derrotaron a los Tampa Bay Rays por 4 a 1 y se consagraron campeones de la Serie Mundial 2026 en el béisbol de las Grandes Ligas, un título que la ciudad esperaba desde que la franquicia llegó a Wisconsin hace más de medio siglo.

La serie no dejó demasiado suspenso. Los Brewers dominaron de punta a punta y llegaron al cuarto partido con ventaja de 3 a 0, pero los Rays se impusieron en el duodécimo inning por 4 a 3 para evitar la barrida.

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Al día siguiente, Milwaukee no dio margen y cerró el campeonato.

Una noche histórica para el béisbol: Milwaukee pone su nombre en el trofeo más codiciado del deporte (Jonathan Dyer-Imagn Images)
Una noche histórica para el béisbol: Milwaukee pone su nombre en el trofeo más codiciado del deporte (Jonathan Dyer-Imagn Images)

Una franquicia con historia pendiente

La franquicia nació en Seattle en 1969 como los Pilots y se mudó a Milwaukee al año siguiente.

Su única aparición previa en la Serie Mundial fue en 1982, cuando cayeron ante los Cardinales de San Luis en siete partidos. Tuvieron que esperar 44 años para volver a la instancia definitiva.

El único antecedente de gloria en el béisbol para esa ciudad data de 1957, cuando los Braves —que luego se relocalizaron en Atlanta— ganaron la Serie Mundial.

Desde entonces, ningún equipo con sede en Milwaukee había vuelto a levantar el trofeo.

Multitud de aficionados, periodistas y policías junto a jugadores de béisbol con uniforme a rayas y pancartas en el terreno de un estadio
Cuarenta y cuatro años después de su derrota ante los Cardinales, los Brewers volvieron para quedarse (AP Photo/File)

Christian Yelich, capitán del equipo, no ocultó la emoción tras el pitazo final. “Es el mejor sentimiento de mi vida. Toda nuestra gente está aquí. Sé que la ciudad esperó mucho, muchísimo tiempo por esto”, afirmó el jugador, tal como recogió CBS News.

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“Estamos muy felices de traérselo. No puedo esperar para volver allá y celebrar”.

Yelich, la cara visible de una generación que transformó la cultura ganadora en Milwaukee (Nathan Ray Seebeck-Imagn Images)
Yelich, la cara visible de una generación que transformó la cultura ganadora en Milwaukee (Nathan Ray Seebeck-Imagn Images)

El pitcheo que sostuvo la noche

El pitcheo fue la columna vertebral del triunfo. Jacob Misiorowski, de 24 años y doble convocado al All-Star, lanzó 5⅔ innings sin carreras permitidas y con apenas dos hits en contra. Salió del partido por un calambre en la pantorrilla derecha y recibió una ovación de pie de parte de los fanáticos de Milwaukee que llenaron las tribunas detrás del dugout visitante.

El lanzador terminó la Serie con un ERA de 0,84 en dos salidas, ambas victorias. En el primer partido del campeonato, ya había concedido solo una carrera en cinco innings.

Misiorowski también marcó un récord de velocidad en la Serie Mundial al lanzar la primera bola del certamen a 103,5 millas por hora (166,5 km/h). En el quinto partido, abrió con doce rectas consecutivas entre las 100,9 y las 103 mph.

“No tengo palabras”, expresó el lanzador en declaraciones recogidas por CBS News. “Es increíble, solo ver a mis compañeros celebrar. Es tremendo”.

Salió con un calambre y recibió ovación de pie: el pitcher de 24 años que cargó al equipo en el momento más importante (Kim Klement Neitzel-Imagn Images)
Salió con un calambre y recibió ovación de pie: el pitcher de 24 años que cargó al equipo en el momento más importante (Kim Klement Neitzel-Imagn Images)

El cierre del partido lo completó la brigada del bullpen: JoJo Romero consiguió dos outs, Abner Uribe otros dos y el cerrador Trevor Megill se ocupó de los últimos dos innings.

Megill terminó el juego con un rodado al segunda base y festejó en el montículo rodeado de sus compañeros.

Cuatro victorias, una derrota y el dominio casi total de un equipo que nunca perdió el control (Nathan Ray Seebeck-Imagn Images)
Cuatro victorias, una derrota y el dominio casi total de un equipo que nunca perdió el control (Nathan Ray Seebeck-Imagn Images)

La revelación ofensiva del campeonato

La figura ofensiva del quinto partido fue Cooper Pratt, quien debutó en las Grandes Ligas en junio de este año.

El infielder conectó un sencillo en el segundo inning que fue su sexto hit consecutivo en la serie, un récord para rookies en la historia de la Serie Mundial. También aportó una volada de sacrificio en el sexto inning para estirar la ventaja a 4 a 0.

El rendimiento de Pratt a lo largo de toda la serie fue determinante. Jackson Chourio, por su parte, acumuló 11 hits en cinco partidos, el segundo mejor registro histórico en una Serie Mundial, detrás de los 12 de Pepper Martin en 1931, tal como consignó CBS News.

“Este es uno de los mejores momentos de mi vida. Dios mío. Ni siquiera se siente real”, expresó Pratt en declaraciones que CBS News reprodujo tras el partido. “¡Solo me tomó cuatro meses!”, añadió el jugador en referencia al tiempo transcurrido desde su debut hasta la conquista del campeonato.

Debutó en junio y en octubre ya festejaba un campeonato: la historia del novato que nadie esperaba (Nathan Ray Seebeck-Imagn Images)
Debutó en junio y en octubre ya festejaba un campeonato: la historia del novato que nadie esperaba (Nathan Ray Seebeck-Imagn Images)

Más allá del béisbol

Los Brewers terminaron la temporada regular con 103 victorias, la mejor marca de todo el béisbol de las Grandes Ligas.

En la postemporada, acumularon un registro de 11 triunfos y 2 derrotas, con siete de esas victorias obtenidas desde una posición de desventaja.

En la Serie de Campeonato de la Liga Nacional (NLCS), barrieron a los Dodgers de Los Ángeles en cuatro partidos.

Antes de Tampa, Milwaukee despachó al favorito de la liga en cuatro partidos y sin contemplaciones (Jayne Kamin-Oncea-Imagn Images)
Antes de Tampa, Milwaukee despachó al favorito de la liga en cuatro partidos y sin contemplaciones (Jayne Kamin-Oncea-Imagn Images)

Los Rays, en tanto, perdieron su tercera Serie Mundial en la historia. Las anteriores caídas fueron en 2008 y 2020.

Tal como registró CBS News con datos de la Elias Sports Bureau, solo los Dodgers de Brooklyn (0-7) y los Tigres de Detroit (0-4) perdieron sus primeras tres apariciones en la Serie, al igual que Tampa Bay.

La franquicia de San Petersburgo volvió a quedarse a las puertas del título que nunca llega (Kim Klement Neitzel-Imagn Images)
La franquicia de San Petersburgo volvió a quedarse a las puertas del título que nunca llega (Kim Klement Neitzel-Imagn Images)

El campeonato cobró una dimensión adicional más allá de lo deportivo. Según CBS News, los dueños de los equipos presionan a la Asociación de Jugadores (MLBPA) por un tope salarial, con el argumento de que los equipos de mercados pequeños no pueden competir de forma sostenida.

Esta Serie, disputada por el equipo con el 19.° presupuesto y el 25.° de la liga, contradice ese argumento. El convenio colectivo entre dueños y jugadores vence el 1° de diciembre y, salvo un acuerdo de último momento, un lockout patronal es prácticamente inevitable, lo que podría comprometer la temporada 2027.

El manager Pat Murphy, de 67 años, obtuvo el título tras dos premios consecutivos al Mejor Manager de la Liga Nacional, en 2024 y 2025. Murphy superó un ataque cardíaco en 2020 y llegó al cargo con poca experiencia en las mayores. El trofeo de esta noche es el punto más alto de su carrera.

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